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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 гру, 2018 23:20
Где "доказательства" про Траста и Синуса, жалкий лгунишка?
Потом будем с остальными разбираться.
Траста я хоть застал немного, но вот кто такие Синус и Лука?
Отвечай за слова, жалкий врун.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 23:20
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Додано: Суб 29 гру, 2018 23:24
edvardd написав: ЛАД написав: Den написав:
.....
А я до сих пор считаю что Украина это Очень богатое государство и если не тырить , то можно за 5 лет достичь уровня Польши
Украина потенциально
очень богатое государство.
Но для того, чтобы добиться богатства реального
, далеко не достаточно перестать тырить, да и за 5 лет уровня Польши тоже маловероятно.
Мановением волшебной палочки успехи в экономике не достигаются.
мы пpoсpaли мановение волшебной палочки в виде 100 миллиардов евро, для этого нам было достаточно перестать тырить, а мы всё тырили и тырили....и план Маршала ушёл в песок...
просрали також Донбас із коском і індустрією, шельф Азовського і Чорноно моря
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 23:26
tea написав:
А знаєте - в кого гарна асоціативна пам"ять?
а даунів
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 23:34
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Додано: Суб 29 гру, 2018 23:36
tea написав: vovan_prm написав: tea написав:
ЛАД - приберіть це повідомлення.
Якщо не приберете - чекайте коментарів з Західної України.
Щоб тоді не пожалкували.
Цитату затрите.
Бесполезно банить, если цитируют.
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А я потім затру своє повідомлення.
Бо так ЛАД ще не зрозуміє,яке я повідомлення прошу стерти.
Вранье, в случае с O_O не стирал. O_O стирала, а цитата в комментарии Чая так и оставалась. Специально решил Лада подставить, если тот сотрет свое сообщение.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 23:47
crazymod написав: tea написав:
А я потім затру своє повідомлення.
Бо так ЛАД ще не зрозуміє,яке я повідомлення прошу стерти.
в случае с O_O не стирал. O_O стирала,
Оксана - йдіть вже спати.
Ви повідомлення ЛАДа уважно читали?
Він написав - повідомлення принципово не зітру - нехай банять.
Я його хочу переконати,щоб стер.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 23:50
tea написав: crazymod написав: tea написав:
А я потім затру своє повідомлення.
Бо так ЛАД ще не зрозуміє,яке я повідомлення прошу стерти.
в случае с O_O не стирал. O_O стирала,
Оксана - йдіть вже спати.
Ви повідомлення ЛАДа уважно читали?
Він написав - повідомлення принципово не зітру - нехай банять.
Я його хочу переконати,щоб стер.
Не ври лгун и провокатор. Подставляешь Лада. Давно такое за тобой замечал.
Где "доказательства" про Траста и Синуса?
Или выкладывай или признайся, что ты все сочинил с пьяных глаз или по злому умыслу.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 23:53
Если б Америка не скупала зерно, забранное москвой у украинских селян, а ввела санкции проти СССР, может, и Голодомора такого бы не было.
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