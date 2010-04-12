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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7335733673377338>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 968
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 968
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:20

  tea написав:
  crazymod написав:
А это фирменная фишка Чая. Даже с O_O,

Я забув додати до Ваших шести ніків ще один - сьомий.

memberlist.php?mode=viewprofile&u=118914


Где "доказательства" про Траста и Синуса, жалкий лгунишка?
Потом будем с остальными разбираться.
Траста я хоть застал немного, но вот кто такие Синус и Лука?
Отвечай за слова, жалкий врун.
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crazymod
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:20

  ЛАД написав:Даже в современной украинской Вики о "борьбе" УПА с нацистами говорится очень скромно.


Как оказалось, с русскими тоже скромные успехи были. Если б тогда наши деды тщательнее зачистили нашу землю от этой русской нечисти, меньше бы сейчас пришло на землю их внуков-убийц убивать нас.
:? :? :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:24

  edvardd написав:
  ЛАД написав:
  Den написав:.....
А я до сих пор считаю что Украина это Очень богатое государство и если не тырить , то можно за 5 лет достичь уровня Польши

Украина потенциально очень богатое государство.
Но для того, чтобы добиться богатства реального, далеко не достаточно перестать тырить, да и за 5 лет уровня Польши тоже маловероятно.
Мановением волшебной палочки успехи в экономике не достигаются.

мы пpoсpaли мановение волшебной палочки в виде 100 миллиардов евро, для этого нам было достаточно перестать тырить, а мы всё тырили и тырили....и план Маршала ушёл в песок...

просрали також Донбас із коском і індустрією, шельф Азовського і Чорноно моря
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:26

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:А знаєте - в кого гарна асоціативна пам"ять?
а даунів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:29

PS

А вообще есть мнение, что ваш вождь-х*йло агент ЦРУ, который выполняет важное задание по передачу ресурсов вашей пида-рашки цивилизованному человечеству и по удалению русского аппенидикса из здорового организма человечества.
:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:34

  flyman написав:
  edvardd написав:мы пpoсpaли мановение волшебной палочки в виде 100 миллиардов евро, для этого нам было достаточно перестать тырить, а мы всё тырили и тырили....и план Маршала ушёл в песок...

просрали також Донбас із коском і індустрією, шельф Азовського і Чорноно моря


Всё не безвозратно. Через три месяца будет шанс избавиться от этих воров и брехунов. Полковник вернет нас на исходную позицию. И шагом марш.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:36

  tea написав:
  vovan_prm написав:
  tea написав:ЛАД - приберіть це повідомлення.
Якщо не приберете - чекайте коментарів з Західної України.
Щоб тоді не пожалкували.

Цитату затрите.
Бесполезно банить, если цитируют.
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А я потім затру своє повідомлення.
Бо так ЛАД ще не зрозуміє,яке я повідомлення прошу стерти.


Вранье, в случае с O_O не стирал. O_O стирала, а цитата в комментарии Чая так и оставалась. Специально решил Лада подставить, если тот сотрет свое сообщение.
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crazymod
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:47

  crazymod написав:
  tea написав:А я потім затру своє повідомлення.
Бо так ЛАД ще не зрозуміє,яке я повідомлення прошу стерти.


в случае с O_O не стирал. O_O стирала,

Оксана - йдіть вже спати.

Ви повідомлення ЛАДа уважно читали?
Він написав - повідомлення принципово не зітру - нехай банять.
Я його хочу переконати,щоб стер.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:50

  tea написав:
  crazymod написав:
  tea написав:А я потім затру своє повідомлення.
Бо так ЛАД ще не зрозуміє,яке я повідомлення прошу стерти.


в случае с O_O не стирал. O_O стирала,

Оксана - йдіть вже спати.

Ви повідомлення ЛАДа уважно читали?
Він написав - повідомлення принципово не зітру - нехай банять.
Я його хочу переконати,щоб стер.


Не ври лгун и провокатор. Подставляешь Лада. Давно такое за тобой замечал.
Где "доказательства" про Траста и Синуса?
Или выкладывай или признайся, что ты все сочинил с пьяных глаз или по злому умыслу.
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:53

  Libo написав:
  ЛАД написав:Даже в современной украинской Вики о "борьбе" УПА с нацистами говорится очень скромно.


Как оказалось, с русскими тоже скромные успехи были. Если б тогда наши деды тщательнее зачистили нашу землю от этой русской нечисти, меньше бы сейчас пришло на землю их внуков-убийц убивать нас.
:? :? :?

Если б Америка не скупала зерно, забранное москвой у украинских селян, а ввела санкции проти СССР, может, и Голодомора такого бы не было.
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