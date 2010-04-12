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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7335733673377338 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 968 1. Нет сбережений в валюте 10% 96 2. до 20% 5% 50 3. от 20% до 50% 7% 69 4. от 50% до 75% 14% 136 5. более 75% 64% 617 Всього голосів : 968 Додано: Суб 29 гру, 2018 23:58 Libo написав: PS



А вообще есть мнение, что ваш вождь-х*йло агент ЦРУ, который выполняет важное задание по передачу ресурсов вашей пида-рашки цивилизованному человечеству и по удалению русского аппенидикса из здорового организма человечества.





PSА вообще есть мнение, что ваш вождь-х*йло агент ЦРУ, который выполняет важное задание по передачу ресурсов вашей пида-рашки цивилизованному человечеству и по удалению русского аппенидикса из здорового организма человечества.

Вполне возможно, как-то даже такое предполагал, только цели гораздо менее амбитные - стравливать народы, чем активнее всего занимается раша, и подогревать войну, практически, в центре Европы с перманентными обострениями, чтоб отвлечь от проблем доллара. И жар решено загребать нашими руками. Вполне возможно, как-то даже такое предполагал, только цели гораздо менее амбитные - стравливать народы, чем активнее всего занимается раша, и подогревать войну, практически, в центре Европы с перманентными обострениями, чтоб отвлечь от проблем доллара. И жар решено загребать нашими руками. hxbbgaf Повідомлень: 20102 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1184 раз. Подякували: 1977 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 гру, 2018 00:06 hxbbgaf написав: Вполне возможно, как-то даже такое предполагал, только цели гораздо менее амбитные - стравливать народы, чем активнее всего занимается раша, и подогревать войну, практически, в центре Европы с перманентными обострениями, чтоб отвлечь от проблем доллара. Вполне возможно, как-то даже такое предполагал, только цели гораздо менее амбитные - стравливать народы, чем активнее всего занимается раша, и подогревать войну, практически, в центре Европы с перманентными обострениями, чтоб отвлечь от проблем доллара.



А что, у доллара начались проблемы?

Кто его? Не юань ли?

А что, у доллара начались проблемы?Кто его? Не юань ли? Libo 2

Повідомлень: 6797 З нами з: 14.11.11 Подякував: 294 раз. Подякували: 3408 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 гру, 2018 00:11 hxbbgaf написав: Если б Америка не скупала зерно, забранное москвой у украинских селян, а ввела санкции проти СССР, может, и Голодомора такого бы не было. Если б Америка не скупала зерно, забранное москвой у украинских селян, а ввела санкции проти СССР, может, и Голодомора такого бы не было.



В Америке - в крупнейшем мировом производителе с/х продукции - тогда бушевал кризис перепроизводства. Она не могла продать свое зерно и просто его сжигала. Нах ей было еще твоё? Где вы эту х. вычитываете? И почему своей башкой не варите? В Америке - в крупнейшем мировом производителе с/х продукции - тогда бушевалОна не могла продать свое зерно и просто его сжигала. Нах ей было еще твоё? Где вы эту х. вычитываете? И почему своей башкой не варите? Libo 2

Повідомлень: 6797 З нами з: 14.11.11 Подякував: 294 раз. Подякували: 3408 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 гру, 2018 00:28 hxbbgaf написав: Если б Америка не скупала зерно, забранное москвой у украинских селян, а ввела санкции проти СССР, может, и Голодомора такого бы не было. Если б Америка не скупала зерно, забранное москвой у украинских селян, а ввела санкции проти СССР, может, и Голодомора такого бы не было.

Американцам было не до того во время Великой Депрессии, им нужно было запустить свою промышленность, продукцию которой и закупали Советы. Но не за зерно, а за золото, зерна не хватало на внутреннем рынке. Американцам было не до того во время Великой Депрессии, им нужно было запустить свою промышленность, продукцию которой и закупали Советы. Но не за зерно, а за золото, зерна не хватало на внутреннем рынке. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 15123 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1248 раз. Подякували: 2269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 гру, 2018 00:31 tea написав: ЛАД написав: Даже в современной украинской Вики о "борьбе" УПА с нацистами говорится очень скромно.

Не стоит делать слишком больших героев из коллаборационистов и приписывать им чуть ли не главную (существенную) роль в победе над нацизмом во Второй мировой.



P.s. И не надо удалять этот пост.

P.p.s. Забанить меня можно. Даже в современной украинской Вики о "борьбе" УПА с нацистами говорится очень скромно.Не стоит делать слишком больших героеви приписывать им чуть ли не главную (существенную) роль в победе над нацизмом во Второй мировой.P.p.s. Забанить меня можно.

ЛАД - приберіть це повідомлення.

Якщо не приберете - чекайте коментарів з Західної України.

Щоб тоді не пожалкували. ЛАД - приберіть це повідомлення.Якщо не приберете - чекайте коментарів з Західної України.Щоб тоді не пожалкували.

Если комментарии будут доказательные , то выслушаю и, может, даже изменю своё мнение. Могу даже извиниться.

А если, как обычно, будут ярлыки и маты, то ... пусть гуляют вальсом. Если комментарии будут, то выслушаю и, может, даже изменю своё мнение. Могу даже извиниться.А если, как обычно, будут ярлыки и маты, то ... пусть гуляют вальсом.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11207 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3460 раз. Подякували: 3280 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 гру, 2018 00:45 vovan_prm написав: Zebra написав: Очень похоже, что формируется голова-плечи, но посмотрим.

Если бы был бычий разворот, сегодня должны были прибавить еще хотя бы пол гривны, а не прилив-отлив. А по факту просто арбитражная конвертация на МБ и нале налитого ПДВ.

Вернулись на 28.

Желающих слиться по 29 вагон и тележка, учитывайте этот фактор.

Как бы мне не хотелось загончика, при таком позитиве по ЗВР, нужен импульс еще какой то военной провокации.



осенью выросли до 28, потом начали проседать с прицелом на 27.50 (левое плече)

военное положение - массовые продажи (голова 29)

провал на 27.50 и восстановление на 28 (правое плече) ... Очень похоже, что формируется голова-плечи, но посмотрим.Если бы был бычий разворот, сегодня должны были прибавить еще хотя бы пол гривны, а не прилив-отлив. А по факту просто арбитражная конвертация на МБ и нале налитого ПДВ.Вернулись на 28.Желающих слиться по 29 вагон и тележка, учитывайте этот фактор.Как бы мне не хотелось загончика, при таком позитиве по ЗВР, нужен импульс еще какой то военной провокации.осенью выросли до 28, потом начали проседать с прицелом на 27.50 (левое плече)военное положение - массовые продажи (голова 29)провал на 27.50 и восстановление на 28 (правое плече) ...

Гривня - не является конвертируемой валютой. Фигуры тех.анализа к ней малоприменимы. Гривня - не является конвертируемой валютой. Фигуры тех.анализа к ней малоприменимы.

+ к тому является заметно регулируемой. Это может легко сломать любую фигуру теханализа. + к тому является заметно регулируемой. Это может легко сломать любую фигуру теханализа.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11207 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3460 раз. Подякували: 3280 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 гру, 2018 00:46 Libo написав: flyman написав: edvardd написав: мы пpoсpaли мановение волшебной палочки в виде 100 миллиардов евро, для этого нам было достаточно перестать тырить, а мы всё тырили и тырили....и план Маршала ушёл в песок... мы пpoсpaли мановение волшебной палочки в виде 100 миллиардов евро, для этого нам было достаточно перестать тырить, а мы всё тырили и тырили....и план Маршала ушёл в песок...

просрали також Донбас із коском і індустрією, шельф Азовського і Чорноно моря просрали також Донбас із коском і індустрією, шельф Азовського і Чорноно моря



Всё не безвозратно. Через три месяца будет шанс избавиться от этих воров и брехунов. Полковник вернет нас на исходную позицию. И шагом марш.

Всё не безвозратно. Через три месяца будет шанс избавиться от этих воров и брехунов.И шагом марш.

Вам же відомо, ЩО автомобілісти називають "паркетниками" ?? Ось таким є згаданий "полковник". kontrakty.ua/article/129689

"И если Украине суждено получить в качестве президента военного, или же иного силовика, это должен быть человек, прошедший фронт, и понимающий на своей шкуре, с какими вызовами мы имеем дело. Как минимум, он должен быть из тех офицеров, кто сделал карьеру уже после 2014 года, в условиях воюющей страны.

А Гриценко, как уже говорилось - все-таки полковник «паркетный». Не боевой офицер. Он, пожалуй, последний (и единственный) из «военных-политиков», связанных с предшествующей, мирной, эпохой в жизни Украины. При этом у него еще есть шанс доказать свое соответствие образу «настоящего полковника». Но вероятно и превращение его в самого обычного политика, опутанного сетью компромиссов и договоренностей разного уровня, и тем самым предавшего свой собственный имидж.

Потому очень возможно, что рано или поздно к власти в Украине могут прийти совсем другие полковники. Или даже генералы. Которых никто не ждет, но которые будут уверены, что страна ждет именно их". Вам же відомо, ЩО автомобілісти називають "паркетниками" ?? Ось таким є згаданий "полковник". kontrakty.ua/article/129689"И если Украине суждено получить в качестве президента военного, или же иного силовика, это должен быть человек, прошедший фронт, и понимающий на своей шкуре, с какими вызовами мы имеем дело. Как минимум, он должен быть из тех офицеров, кто сделал карьеру уже после 2014 года, в условиях воюющей страны.А Гриценко, как уже говорилось - все-таки полковник «паркетный». Не боевой офицер. Он, пожалуй, последний (и единственный) из «военных-политиков», связанных с предшествующей, мирной, эпохой в жизни Украины. При этом у него еще есть шанс доказать свое соответствие образу «настоящего полковника». Но вероятно и превращение его в самого обычного политика, опутанного сетью компромиссов и договоренностей разного уровня, и тем самым предавшего свой собственный имидж.Потому очень возможно, что рано или поздно к власти в Украине могут прийти совсем другие полковники. Или даже генералы. Которых никто не ждет, но которые будут уверены, что страна ждет именно их". Востаннє редагувалось ihorkyiv в Нед 30 гру, 2018 00:55, всього редагувалось 1 раз. ihorkyiv Повідомлень: 323 З нами з: 01.05.17 Подякував: 45 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 гру, 2018 00:50 edvardd написав:

.....

мы пpoсpaли мановение волшебной палочки в виде 100 миллиардов евро, для этого нам было достаточно перестать тырить, а мы всё тырили и тырили....и план Маршала ушёл в песок... .....мы пpoсpaли мановение волшебной палочки в виде 100 миллиардов евро, для этого нам было достаточно перестать тырить, а мы всё тырили и тырили....и план Маршала ушёл в песок...

Когда это случилось, не подскажете?

Как-то прозевал этот момент. Не помню, чтобы в какой-то момент серьезно стоял вопрос о том, чтобы дать нам план Маршалла. Когда это случилось, не подскажете?Как-то прозевал этот момент. Не помню, чтобы в какой-то момент серьезно стоял вопрос о том, чтобы дать нам план Маршалла.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11207 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3460 раз. Подякували: 3280 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 7335733673377338 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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