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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7335733673377338

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 968
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 968
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:58

  Libo написав:PS

А вообще есть мнение, что ваш вождь-х*йло агент ЦРУ, который выполняет важное задание по передачу ресурсов вашей пида-рашки цивилизованному человечеству и по удалению русского аппенидикса из здорового организма человечества.
:lol: :lol: :lol:


Вполне возможно, как-то даже такое предполагал, только цели гораздо менее амбитные - стравливать народы, чем активнее всего занимается раша, и подогревать войну, практически, в центре Европы с перманентными обострениями, чтоб отвлечь от проблем доллара. И жар решено загребать нашими руками.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 00:06

  hxbbgaf написав:Вполне возможно, как-то даже такое предполагал, только цели гораздо менее амбитные - стравливать народы, чем активнее всего занимается раша, и подогревать войну, практически, в центре Европы с перманентными обострениями, чтоб отвлечь от проблем доллара.


А что, у доллара начались проблемы?
Кто его? Не юань ли?
:roll: :roll: :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 00:11

  hxbbgaf написав:Если б Америка не скупала зерно, забранное москвой у украинских селян, а ввела санкции проти СССР, может, и Голодомора такого бы не было.


В Америке - в крупнейшем мировом производителе с/х продукции - тогда бушевал кризис перепроизводства. Она не могла продать свое зерно и просто его сжигала. Нах ей было еще твоё? Где вы эту х. вычитываете? И почему своей башкой не варите? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 00:28

  hxbbgaf написав: Если б Америка не скупала зерно, забранное москвой у украинских селян, а ввела санкции проти СССР, может, и Голодомора такого бы не было.

Американцам было не до того во время Великой Депрессии, им нужно было запустить свою промышленность, продукцию которой и закупали Советы. Но не за зерно, а за золото, зерна не хватало на внутреннем рынке.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 00:31

  tea написав:
  ЛАД написав: Даже в современной украинской Вики о "борьбе" УПА с нацистами говорится очень скромно.
Не стоит делать слишком больших героев из коллаборационистов и приписывать им чуть ли не главную (существенную) роль в победе над нацизмом во Второй мировой.

P.s. И не надо удалять этот пост.
P.p.s. Забанить меня можно. :mrgreen:

ЛАД - приберіть це повідомлення.
Якщо не приберете - чекайте коментарів з Західної України.
Щоб тоді не пожалкували.

Если комментарии будут доказательные, то выслушаю и, может, даже изменю своё мнение. Могу даже извиниться.
А если, как обычно, будут ярлыки и маты, то ... пусть гуляют вальсом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 00:45

  vovan_prm написав:
  Zebra написав:Очень похоже, что формируется голова-плечи, но посмотрим.
Если бы был бычий разворот, сегодня должны были прибавить еще хотя бы пол гривны, а не прилив-отлив. А по факту просто арбитражная конвертация на МБ и нале налитого ПДВ.
Вернулись на 28.
Желающих слиться по 29 вагон и тележка, учитывайте этот фактор.
Как бы мне не хотелось загончика, при таком позитиве по ЗВР, нужен импульс еще какой то военной провокации.

осенью выросли до 28, потом начали проседать с прицелом на 27.50 (левое плече)
военное положение - массовые продажи (голова 29)
провал на 27.50 и восстановление на 28 (правое плече) ...

Гривня - не является конвертируемой валютой. Фигуры тех.анализа к ней малоприменимы.

+ к тому является заметно регулируемой. Это может легко сломать любую фигуру теханализа.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 00:46

  Libo написав:
  flyman написав:
  edvardd написав:мы пpoсpaли мановение волшебной палочки в виде 100 миллиардов евро, для этого нам было достаточно перестать тырить, а мы всё тырили и тырили....и план Маршала ушёл в песок...

просрали також Донбас із коском і індустрією, шельф Азовського і Чорноно моря


Всё не безвозратно. Через три месяца будет шанс избавиться от этих воров и брехунов. Полковник вернет нас на исходную позицию. И шагом марш.
8) 8) 8)

Вам же відомо, ЩО автомобілісти називають "паркетниками" ?? Ось таким є згаданий "полковник". kontrakty.ua/article/129689
"И если Украине суждено получить в качестве президента военного, или же иного силовика, это должен быть человек, прошедший фронт, и понимающий на своей шкуре, с какими вызовами мы имеем дело. Как минимум, он должен быть из тех офицеров, кто сделал карьеру уже после 2014 года, в условиях воюющей страны.
А Гриценко, как уже говорилось - все-таки полковник «паркетный». Не боевой офицер. Он, пожалуй, последний (и единственный) из «военных-политиков», связанных с предшествующей, мирной, эпохой в жизни Украины. При этом у него еще есть шанс доказать свое соответствие образу «настоящего полковника». Но вероятно и превращение его в самого обычного политика, опутанного сетью компромиссов и договоренностей разного уровня, и тем самым предавшего свой собственный имидж.
Потому очень возможно, что рано или поздно к власти в Украине могут прийти совсем другие полковники. Или даже генералы. Которых никто не ждет, но которые будут уверены, что страна ждет именно их".
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Нед 30 гру, 2018 00:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 00:50

  edvardd написав:
.....
мы пpoсpaли мановение волшебной палочки в виде 100 миллиардов евро, для этого нам было достаточно перестать тырить, а мы всё тырили и тырили....и план Маршала ушёл в песок...

Когда это случилось, не подскажете?
Как-то прозевал этот момент. Не помню, чтобы в какой-то момент серьезно стоял вопрос о том, чтобы дать нам план Маршалла.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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