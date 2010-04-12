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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 гру, 2018 23:58
Вполне возможно, как-то даже такое предполагал, только цели гораздо менее амбитные - стравливать народы, чем активнее всего занимается раша, и подогревать войну, практически, в центре Европы с перманентными обострениями, чтоб отвлечь от проблем доллара. И жар решено загребать нашими руками.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 00:11
hxbbgaf написав:
Если б Америка не скупала зерно, забранное москвой у украинских селян, а ввела санкции проти СССР, может, и Голодомора такого бы не было.
В Америке - в крупнейшем мировом производителе с/х продукции - тогда бушевал кризис перепроизводства.
Она не могла продать свое зерно и просто его сжигала. Нах ей было еще твоё? Где вы эту х. вычитываете? И почему своей башкой не варите?
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Додано: Нед 30 гру, 2018 00:28
hxbbgaf написав:
Если б Америка не скупала зерно, забранное москвой у украинских селян, а ввела санкции проти СССР, может, и Голодомора такого бы не было.
Американцам было не до того во время Великой Депрессии, им нужно было запустить свою промышленность, продукцию которой и закупали Советы. Но не за зерно, а за золото, зерна не хватало на внутреннем рынке.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Нед 30 гру, 2018 00:31
tea написав: ЛАД написав:
Даже в современной украинской Вики о "борьбе" УПА с нацистами говорится очень скромно.
Не стоит делать слишком больших героев из коллаборационистов
и приписывать им чуть ли не главную (существенную) роль в победе над нацизмом во Второй мировой.P.s. И не надо удалять этот пост.
P.p.s. Забанить меня можно.
ЛАД - приберіть це повідомлення.
Якщо не приберете - чекайте коментарів з Західної України.
Щоб тоді не пожалкували.
Если комментарии будут доказательные
, то выслушаю и, может, даже изменю своё мнение. Могу даже извиниться.
А если, как обычно, будут ярлыки и маты, то ... пусть гуляют вальсом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Нед 30 гру, 2018 00:45
vovan_prm написав: Zebra написав:
Очень похоже, что формируется голова-плечи, но посмотрим.
Если бы был бычий разворот, сегодня должны были прибавить еще хотя бы пол гривны, а не прилив-отлив. А по факту просто арбитражная конвертация на МБ и нале налитого ПДВ.
Вернулись на 28.
Желающих слиться по 29 вагон и тележка, учитывайте этот фактор.
Как бы мне не хотелось загончика, при таком позитиве по ЗВР, нужен импульс еще какой то военной провокации.
осенью выросли до 28, потом начали проседать с прицелом на 27.50 (левое плече)
военное положение - массовые продажи (голова 29)
провал на 27.50 и восстановление на 28 (правое плече) ...
Гривня - не является конвертируемой валютой. Фигуры тех.анализа к ней малоприменимы.
+ к тому является заметно регулируемой. Это может легко сломать любую фигуру теханализа.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Нед 30 гру, 2018 00:46
Libo написав: flyman написав: edvardd написав:
мы пpoсpaли мановение волшебной палочки в виде 100 миллиардов евро, для этого нам было достаточно перестать тырить, а мы всё тырили и тырили....и план Маршала ушёл в песок...
просрали також Донбас із коском і індустрією, шельф Азовського і Чорноно моря
Всё не безвозратно. Через три месяца будет шанс избавиться от этих воров и брехунов. Полковник вернет нас на исходную позицию.
И шагом марш.
Вам же відомо, ЩО автомобілісти називають "паркетниками" ?? Ось таким є згаданий "полковник". kontrakty.ua/article/129689
"И если Украине суждено получить в качестве президента военного, или же иного силовика, это должен быть человек, прошедший фронт, и понимающий на своей шкуре, с какими вызовами мы имеем дело. Как минимум, он должен быть из тех офицеров, кто сделал карьеру уже после 2014 года, в условиях воюющей страны.
А Гриценко, как уже говорилось - все-таки полковник «паркетный». Не боевой офицер. Он, пожалуй, последний (и единственный) из «военных-политиков», связанных с предшествующей, мирной, эпохой в жизни Украины. При этом у него еще есть шанс доказать свое соответствие образу «настоящего полковника». Но вероятно и превращение его в самого обычного политика, опутанного сетью компромиссов и договоренностей разного уровня, и тем самым предавшего свой собственный имидж.
Потому очень возможно, что рано или поздно к власти в Украине могут прийти совсем другие полковники. Или даже генералы. Которых никто не ждет, но которые будут уверены, что страна ждет именно их".
Востаннє редагувалось ihorkyiv
в Нед 30 гру, 2018 00:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 00:50
edvardd написав:
.....
мы пpoсpaли мановение волшебной палочки в виде 100 миллиардов евро, для этого нам было достаточно перестать тырить, а мы всё тырили и тырили....и план Маршала ушёл в песок...
Когда это случилось, не подскажете?
Как-то прозевал этот момент. Не помню, чтобы в какой-то момент серьезно стоял вопрос о том, чтобы дать нам план Маршалла.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Нед 30 гру, 2018 01:59
Starikan написав: hxbbgaf написав:
Если б Америка не скупала зерно, забранное москвой у украинских селян, а ввела санкции проти СССР, может, и Голодомора такого бы не было.
Американцам было не до того во время Великой Депрессии, им нужно было запустить свою промышленность, продукцию которой и закупали Советы. Но не за зерно, а за золото, зерна не хватало на внутреннем рынке.
У 1930 році генсек ЦК ВКП(б) Йосип Сталін дав поштовх новій хвилі колективізації в СРСР. У квітні того року було прийнято Закон про хлібозаготівлі, згідно з яким колгоспи мусили здавати державі від чверті до третини зібраного збіжжя. Тим часом, внаслідок Великої депресії ціни на сільськогосподарську продукцію на Заході стрімко впали. Радянський Союз став на порозі економічної кризи, адже довгострокових позик йому ніхто не давав, вимагаючи визнати за собою борги Російської імперії. Щоб заробити валюту, було вирішено збільшити обсяги продажу зерна, внаслідок чого хлібозаготівельні плани різко і невмотивовано зростали, з колгоспів забирався майже весь урожай, що мотивувало селян відмовлятися від праці на землі, і породило масову неконтрольовану урбанізацію.
Из статьи "Голодомор в Україні (1932—1933)" в украинской Вики.
Там же посмотрите "Мапа головних районів голоду в СРСР."
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Нед 30 гру, 2018 02:10
холява написав:crazymod
Да, согласен , это не приятно.
Если у Вас с кем то не сложились отношения ,может следует разобраться между собой или сесть за стол и поговорить ?
Просто здесь не место для выяснения отношений .
Форум читают тысячи людей , и создается мнение , что говорят не о том....
Я писал исключительно по теме, пока ко мне не стал докапываться ваш лучший друг - главный клеветник и провокатор форума Чай и его недалекие подгавкиватели. Не было бы провокаций Чая, я продолжал бы писать по теме. И подонок Мизантроп не перешел бы сегодня последнюю черту. Скажи мне кто твой друг и я скажу, кто ты. Вот с тех пор ни слова по теме не пишу.
Востаннє редагувалось crazymod
в Нед 30 гру, 2018 02:15, всього редагувалось 1 раз.
В игноре Пустобрех
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