|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 гру, 2018 02:12
zzzzzz написав: crazymod написав: tea написав:
Лука, Траст и Синус - не мои ники и никогда ими не были.
Приписывание их мне - это клевета, наговор, можно называть, как угодно.
Зато автор точно известен.
И я этому автору предлагал спорить на любую сумму на эту тему.
Но он позорно слился.
Никаких ников мне осталять не нужно.
Тем более не нужны никакие предложения от того, кто был инициатором всей это компании ради дешевого хайпа.
К которой подключились отпетые подонки, а потом (или одновременно) и ДС.
Уважаемый, избавьте нас пожалуйста от Вашего флуда который не относится к теме ветки !!!
Я писал все посты исключительно по теме, ни слова флуда. Пока меня не начал троллить Чай и его подгавкиватели. Так что претензии не ко мне.
В игноре Пустобрех
-
crazymod
-
-
- Повідомлень: 391
- З нами з: 17.08.18
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 гру, 2018 02:13
ЛАД написав: Starikan написав: hxbbgaf написав:
Если б Америка не скупала зерно, забранное москвой у украинских селян, а ввела санкции проти СССР, может, и Голодомора такого бы не было.
Американцам было не до того во время Великой Депрессии, им нужно было запустить свою промышленность, продукцию которой и закупали Советы. Но не за зерно, а за золото, зерна не хватало на внутреннем рынке.
У 1930 році генсек ЦК ВКП(б) Йосип Сталін дав поштовх новій хвилі колективізації в СРСР. У квітні того року було прийнято Закон про хлібозаготівлі, згідно з яким колгоспи мусили здавати державі від чверті до третини зібраного збіжжя. Тим часом, внаслідок Великої депресії ціни на сільськогосподарську продукцію на Заході стрімко впали. Радянський Союз став на порозі економічної кризи, адже довгострокових позик йому ніхто не давав, вимагаючи визнати за собою борги Російської імперії. Щоб заробити валюту, було вирішено збільшити обсяги продажу зерна, внаслідок чого хлібозаготівельні плани різко і невмотивовано зростали, з колгоспів забирався майже весь урожай, що мотивувало селян відмовлятися від праці на землі, і породило масову неконтрольовану урбанізацію.
Из статьи "Голодомор в Україні (1932—1933)" в украинской Вики.
Там же посмотрите "Мапа головних районів голоду в СРСР."
Тупик, ты сначала прочитай внимательно о чем был спор, а потом суй свой нос ...
А речь шла о том, что якобы СССР продавал зерно США.
А теперь прочитай, что написал по этому повод я и как ты меня опровергаешь..
Где там у тебя про США?
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 6799
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3408 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 30 гру, 2018 02:21
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 6799
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3408 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14089
|1616163
|
П'ят 28 гру, 2018 23:41
baffet
|
|6521
|1385327
|
Чет 27 гру, 2018 19:28
ЛОБ
|
|159
|254922
|
|