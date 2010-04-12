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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7336733773387339 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 968 1. Нет сбережений в валюте 10% 96 2. до 20% 5% 50 3. от 20% до 50% 7% 69 4. от 50% до 75% 14% 136 5. более 75% 64% 617 Всього голосів : 968 Додано: Нед 30 гру, 2018 02:12 zzzzzz написав: crazymod написав: tea написав:

Лука, Траст и Синус - не мои ники и никогда ими не были.

Приписывание их мне - это клевета, наговор, можно называть, как угодно.

Зато автор точно известен.

И я этому автору предлагал спорить на любую сумму на эту тему.

Но он позорно слился.

Никаких ников мне осталять не нужно.

Тем более не нужны никакие предложения от того, кто был инициатором всей это компании ради дешевого хайпа.

К которой подключились отпетые подонки, а потом (или одновременно) и ДС. Лука, Траст и Синус - не мои ники и никогда ими не были.Приписывание их мне - это клевета, наговор, можно называть, как угодно.Зато автор точно известен.И я этому автору предлагал спорить на любую сумму на эту тему.Но он позорно слился.Никаких ников мне осталять не нужно.Тем более не нужны никакие предложения от того, кто был инициатором всей это компании ради дешевого хайпа.К которой подключились отпетые подонки, а потом (или одновременно) и ДС.



Уважаемый, избавьте нас пожалуйста от Вашего флуда который не относится к теме ветки !!! Уважаемый, избавьте нас пожалуйста от Вашего флуда который не относится к теме ветки !!!



Я писал все посты исключительно по теме, ни слова флуда. Пока меня не начал троллить Чай и его подгавкиватели. Так что претензии не ко мне. Я писал все посты исключительно по теме, ни слова флуда. Пока меня не начал троллить Чай и его подгавкиватели. Так что претензии не ко мне. В игноре Пустобрех crazymod Повідомлень: 392 З нами з: 17.08.18 Подякував: 20 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 гру, 2018 02:13 ЛАД написав: Starikan написав: hxbbgaf написав: Если б Америка не скупала зерно, забранное москвой у украинских селян, а ввела санкции проти СССР, может, и Голодомора такого бы не было. Если б Америка не скупала зерно, забранное москвой у украинских селян, а ввела санкции проти СССР, может, и Голодомора такого бы не было.

Американцам было не до того во время Великой Депрессии, им нужно было запустить свою промышленность, продукцию которой и закупали Советы. Но не за зерно, а за золото, зерна не хватало на внутреннем рынке. Американцам было не до того во время Великой Депрессии, им нужно было запустить свою промышленность, продукцию которой и закупали Советы. Но не за зерно, а за золото, зерна не хватало на внутреннем рынке.

У 1930 році генсек ЦК ВКП(б) Йосип Сталін дав поштовх новій хвилі колективізації в СРСР. У квітні того року було прийнято Закон про хлібозаготівлі, згідно з яким колгоспи мусили здавати державі від чверті до третини зібраного збіжжя. Тим часом, внаслідок Великої депресії ціни на сільськогосподарську продукцію на Заході стрімко впали. Радянський Союз став на порозі економічної кризи, адже довгострокових позик йому ніхто не давав, вимагаючи визнати за собою борги Російської імперії. Щоб заробити валюту, було вирішено збільшити обсяги продажу зерна, внаслідок чого хлібозаготівельні плани різко і невмотивовано зростали, з колгоспів забирався майже весь урожай, що мотивувало селян відмовлятися від праці на землі, і породило масову неконтрольовану урбанізацію.

Из статьи "Голодомор в Україні (1932—1933)" в украинской Вики.

Там же посмотрите "Мапа головних районів голоду в СРСР." Из статьи "Голодомор в Україні (1932—1933)" в украинской Вики.Там же посмотрите "Мапа головних районів голоду в СРСР."



Тупик, ты сначала прочитай внимательно о чем был спор, а потом суй свой нос ...

А речь шла о том, что якобы СССР продавал зерно США.

А теперь прочитай, что написал по этому повод я и как ты меня опровергаешь..

Где там у тебя про США? Тупик, ты сначала прочитай внимательно о чем был спор, а потом суй свой нос ...А речь шла о том, что якобы СССР продавал зерноА теперь прочитай, что написал по этому повод я и как ты меня опровергаешь..Где там у тебя про США? Libo 2

Повідомлень: 6799 З нами з: 14.11.11 Подякував: 294 раз. Подякували: 3408 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 гру, 2018 02:21 crazymod написав: Я писал все посты исключительно по теме, ни слова флуда. Пока меня не начал троллить Чай и его подгавкиватели. Так что претензии не ко мне. Я писал все посты исключительно по теме, ни слова флуда. Пока меня не начал троллить Чай и его подгавкиватели. Так что претензии не ко мне.



Вы как с Чаем одновременно нажрётесь, так весь вечер выяснение отношений. Как голубки на крыше воркуете. Ты напрасно ему отлуп дала. Вам было бы не скучно и очень мило вместе.

Вы как с Чаем одновременно нажрётесь, так весь вечер выяснение отношений. Как голубки на крыше воркуете. Ты напрасно ему отлуп дала. Вам было бы не скучно и очень мило вместе. Libo 2

Повідомлень: 6799 З нами з: 14.11.11 Подякував: 294 раз. Подякували: 3408 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 гру, 2018 02:51 Libo написав: crazymod написав: Я писал все посты исключительно по теме, ни слова флуда. Пока меня не начал троллить Чай и его подгавкиватели. Так что претензии не ко мне. Я писал все посты исключительно по теме, ни слова флуда. Пока меня не начал троллить Чай и его подгавкиватели. Так что претензии не ко мне.



Вы как с Чаем одновременно нажрётесь, так весь вечер выяснение отношений. Как голубки на крыше воркуете. Ты напрасно ему отлуп дала. Вам было бы не скучно и очень мило вместе.

Вы как с Чаем одновременно нажрётесь, так весь вечер выяснение отношений. Как голубки на крыше воркуете. Ты напрасно ему отлуп дала. Вам было бы не скучно и очень мило вместе.



Оксане точно не нужен был навязчивый нищеброд с юмором Петросяна. Зачем ей приживалка? К тому же еще и паталогический враль. Где Оксана (комсомолка, спортсменка, красавица) и где он? Явный мезальянс. По описанию Qwerty там вообще полу-бомж какой-то. Не зря же ему никто не дает. А он на принцессу замахнулся. Оксана ему бы даже свой туалет мыть не доверила бы. Оксане точно не нужен был навязчивый нищеброд с юмором Петросяна. Зачем ей приживалка? К тому же еще и паталогический враль. Где Оксана (комсомолка, спортсменка, красавица) и где он? Явный мезальянс. По описанию Qwerty там вообще полу-бомж какой-то. Не зря же ему никто не дает. А он на принцессу замахнулся. Оксана ему бы даже свой туалет мыть не доверила бы. В игноре Пустобрех crazymod Повідомлень: 392 З нами з: 17.08.18 Подякував: 20 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7336733773387339 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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