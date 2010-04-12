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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7329733073317332 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 968 1. Нет сбережений в валюте 10% 96 2. до 20% 5% 50 3. от 20% до 50% 7% 69 4. от 50% до 75% 14% 136 5. более 75% 64% 617 Всього голосів : 968 Додано: Нед 30 гру, 2018 00:06

Кто его? Не юань ли?

А что, у доллара начались проблемы?Кто его? Не юань ли? Libo 2

Повідомлень: 6795 З нами з: 14.11.11 Подякував: 294 раз. Подякували: 3408 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 гру, 2018 00:11 hxbbgaf написав: Если б Америка не скупала зерно, забранное москвой у украинских селян, а ввела санкции проти СССР, может, и Голодомора такого бы не было. Если б Америка не скупала зерно, забранное москвой у украинских селян, а ввела санкции проти СССР, может, и Голодомора такого бы не было.



В Америке - в крупнейшем мировом производителе с/х продукции - тогда бушевал кризис перепроизводства. Она не могла продать свое зерно и просто его сжигала. Нах ей было еще твоё? Где вы эту х. вычитываете? И почему своей башкой не варите? В Америке - в крупнейшем мировом производителе с/х продукции - тогда бушевалОна не могла продать свое зерно и просто его сжигала. Нах ей было еще твоё? Где вы эту х. вычитываете? И почему своей башкой не варите? Libo 2

Повідомлень: 6795 З нами з: 14.11.11 Подякував: 294 раз. Подякували: 3408 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 гру, 2018 00:28 hxbbgaf написав: Если б Америка не скупала зерно, забранное москвой у украинских селян, а ввела санкции проти СССР, может, и Голодомора такого бы не было. Если б Америка не скупала зерно, забранное москвой у украинских селян, а ввела санкции проти СССР, может, и Голодомора такого бы не было.

Американцам было не до того во время Великой Депрессии, им нужно было запустить свою промышленность, продукцию которой и закупали Советы. Но не за зерно, а за золото, зерна не хватало на внутреннем рынке. Американцам было не до того во время Великой Депрессии, им нужно было запустить свою промышленность, продукцию которой и закупали Советы. Но не за зерно, а за золото, зерна не хватало на внутреннем рынке. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 15123 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1248 раз. Подякували: 2269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 гру, 2018 00:45 vovan_prm написав: Zebra написав: Очень похоже, что формируется голова-плечи, но посмотрим.

Если бы был бычий разворот, сегодня должны были прибавить еще хотя бы пол гривны, а не прилив-отлив. А по факту просто арбитражная конвертация на МБ и нале налитого ПДВ.

Вернулись на 28.

Желающих слиться по 29 вагон и тележка, учитывайте этот фактор.

Как бы мне не хотелось загончика, при таком позитиве по ЗВР, нужен импульс еще какой то военной провокации.



осенью выросли до 28, потом начали проседать с прицелом на 27.50 (левое плече)

военное положение - массовые продажи (голова 29)

провал на 27.50 и восстановление на 28 (правое плече) ... Очень похоже, что формируется голова-плечи, но посмотрим.Если бы был бычий разворот, сегодня должны были прибавить еще хотя бы пол гривны, а не прилив-отлив. А по факту просто арбитражная конвертация на МБ и нале налитого ПДВ.Вернулись на 28.Желающих слиться по 29 вагон и тележка, учитывайте этот фактор.Как бы мне не хотелось загончика, при таком позитиве по ЗВР, нужен импульс еще какой то военной провокации.осенью выросли до 28, потом начали проседать с прицелом на 27.50 (левое плече)военное положение - массовые продажи (голова 29)провал на 27.50 и восстановление на 28 (правое плече) ...

Гривня - не является конвертируемой валютой. Фигуры тех.анализа к ней малоприменимы. Гривня - не является конвертируемой валютой. Фигуры тех.анализа к ней малоприменимы.

+ к тому является заметно регулируемой. Это может легко сломать любую фигуру теханализа. + к тому является заметно регулируемой. Это может легко сломать любую фигуру теханализа.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11205 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3460 раз. Подякували: 3280 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 гру, 2018 00:46 Libo написав: flyman написав: edvardd написав: мы пpoсpaли мановение волшебной палочки в виде 100 миллиардов евро, для этого нам было достаточно перестать тырить, а мы всё тырили и тырили....и план Маршала ушёл в песок... мы пpoсpaли мановение волшебной палочки в виде 100 миллиардов евро, для этого нам было достаточно перестать тырить, а мы всё тырили и тырили....и план Маршала ушёл в песок...

просрали також Донбас із коском і індустрією, шельф Азовського і Чорноно моря просрали також Донбас із коском і індустрією, шельф Азовського і Чорноно моря



Всё не безвозратно. Через три месяца будет шанс избавиться от этих воров и брехунов. Полковник вернет нас на исходную позицию. И шагом марш.

Всё не безвозратно. Через три месяца будет шанс избавиться от этих воров и брехунов.И шагом марш.

Вам же відомо, ЩО автомобілісти називають "паркетниками" ?? Ось таким є згаданий "полковник". kontrakty.ua/article/129689

"И если Украине суждено получить в качестве президента военного, или же иного силовика, это должен быть человек, прошедший фронт, и понимающий на своей шкуре, с какими вызовами мы имеем дело. Как минимум, он должен быть из тех офицеров, кто сделал карьеру уже после 2014 года, в условиях воюющей страны.

А Гриценко, как уже говорилось - все-таки полковник «паркетный». Не боевой офицер. Он, пожалуй, последний (и единственный) из «военных-политиков», связанных с предшествующей, мирной, эпохой в жизни Украины. При этом у него еще есть шанс доказать свое соответствие образу «настоящего полковника». Но вероятно и превращение его в самого обычного политика, опутанного сетью компромиссов и договоренностей разного уровня, и тем самым предавшего свой собственный имидж.

Потому очень возможно, что рано или поздно к власти в Украине могут прийти совсем другие полковники. Или даже генералы. Которых никто не ждет, но которые будут уверены, что страна ждет именно их". Вам же відомо, ЩО автомобілісти називають "паркетниками" ?? Ось таким є згаданий "полковник". kontrakty.ua/article/129689"И если Украине суждено получить в качестве президента военного, или же иного силовика, это должен быть человек, прошедший фронт, и понимающий на своей шкуре, с какими вызовами мы имеем дело. Как минимум, он должен быть из тех офицеров, кто сделал карьеру уже после 2014 года, в условиях воюющей страны.А Гриценко, как уже говорилось - все-таки полковник «паркетный». Не боевой офицер. Он, пожалуй, последний (и единственный) из «военных-политиков», связанных с предшествующей, мирной, эпохой в жизни Украины. При этом у него еще есть шанс доказать свое соответствие образу «настоящего полковника». Но вероятно и превращение его в самого обычного политика, опутанного сетью компромиссов и договоренностей разного уровня, и тем самым предавшего свой собственный имидж.Потому очень возможно, что рано или поздно к власти в Украине могут прийти совсем другие полковники. Или даже генералы. Которых никто не ждет, но которые будут уверены, что страна ждет именно их". Востаннє редагувалось ihorkyiv в Нед 30 гру, 2018 00:55, всього редагувалось 1 раз. ihorkyiv Повідомлень: 323 З нами з: 01.05.17 Подякував: 45 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 гру, 2018 00:50 edvardd написав:

.....

мы пpoсpaли мановение волшебной палочки в виде 100 миллиардов евро, для этого нам было достаточно перестать тырить, а мы всё тырили и тырили....и план Маршала ушёл в песок... .....мы пpoсpaли мановение волшебной палочки в виде 100 миллиардов евро, для этого нам было достаточно перестать тырить, а мы всё тырили и тырили....и план Маршала ушёл в песок...

Когда это случилось, не подскажете?

Как-то прозевал этот момент. Не помню, чтобы в какой-то момент серьезно стоял вопрос о том, чтобы дать нам план Маршалла. Когда это случилось, не подскажете?Как-то прозевал этот момент. Не помню, чтобы в какой-то момент серьезно стоял вопрос о том, чтобы дать нам план Маршалла.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11205 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3460 раз. Подякували: 3280 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 гру, 2018 01:59 Starikan написав: hxbbgaf написав: Если б Америка не скупала зерно, забранное москвой у украинских селян, а ввела санкции проти СССР, может, и Голодомора такого бы не было. Если б Америка не скупала зерно, забранное москвой у украинских селян, а ввела санкции проти СССР, может, и Голодомора такого бы не было.

Американцам было не до того во время Великой Депрессии, им нужно было запустить свою промышленность, продукцию которой и закупали Советы. Но не за зерно, а за золото, зерна не хватало на внутреннем рынке. Американцам было не до того во время Великой Депрессии, им нужно было запустить свою промышленность, продукцию которой и закупали Советы. Но не за зерно, а за золото, зерна не хватало на внутреннем рынке.

У 1930 році генсек ЦК ВКП(б) Йосип Сталін дав поштовх новій хвилі колективізації в СРСР. У квітні того року було прийнято Закон про хлібозаготівлі, згідно з яким колгоспи мусили здавати державі від чверті до третини зібраного збіжжя. Тим часом, внаслідок Великої депресії ціни на сільськогосподарську продукцію на Заході стрімко впали. Радянський Союз став на порозі економічної кризи, адже довгострокових позик йому ніхто не давав, вимагаючи визнати за собою борги Російської імперії. Щоб заробити валюту, було вирішено збільшити обсяги продажу зерна, внаслідок чого хлібозаготівельні плани різко і невмотивовано зростали, з колгоспів забирався майже весь урожай, що мотивувало селян відмовлятися від праці на землі, і породило масову неконтрольовану урбанізацію.

Из статьи "Голодомор в Україні (1932—1933)" в украинской Вики.

Там же посмотрите "Мапа головних районів голоду в СРСР." Из статьи "Голодомор в Україні (1932—1933)" в украинской Вики.Там же посмотрите "Мапа головних районів голоду в СРСР."

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11205 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3460 раз. Подякували: 3280 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 гру, 2018 07:50 Мизантрóп написав: Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в листопаді порівняно з жовтнем звузився до 299 млн дол. США завдяки високому врожаю кукурудзи поточного року, так і сповільненню зростання імпорту на тлі покращення девальваційних очікувань населення. Про це повідомляє УНН та Нац поліція з посиланням на прес-службу НБУ.



У цілому за 11 місяців дефіцит поточного рахунку становив 4,4 млрд дол. США порівняно з 1,7 млрд дол. США у відповідному періоді минулого року.



Попри певне сповільнення – в листопаді тривало зростання експорту товарів (на 6,2% у річному вимірі до 4,1 млрд дол. США) насамперед завдяки рекордному врожаю кукурудзи.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1770704- ... rd-dolariv Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в листопаді порівняно з жовтнем звузився до 299 млн дол. США завдяки високому врожаю кукурудзи поточного року, так і сповільненню зростання імпорту на тлі покращення девальваційних очікувань населення. Про це повідомляє УНН та Нац поліція з посиланням на прес-службу НБУ.У цілому за 11 місяців дефіцит поточного рахунку становив 4,4 млрд дол. США порівняно з 1,7 млрд дол. США у відповідному періоді минулого року.Попри певне сповільнення – в листопаді тривало зростання експорту товарів (на 6,2% у річному вимірі до 4,1 млрд дол. США) насамперед завдяки рекордному врожаю кукурудзи.

Мізантроп Ви ольгінець ? Чому даєте неповну інформацію і лише її негативну частину, ГА?

Указано, что несмотря на некоторое замедление в ноябре продолжился рост экспорта товаров (на 6,2% в годовом измерении до 4,1 млрд долл. США) прежде всего благодаря рекордному урожаю кукурузы.

Рост объемов экспорта продовольственных товаров ускорился до 27,2% в годовом измерении, достигнув исторического рекорда (2,1 млрд долл. США)

Кроме того, отмечается, что в целом за январь-ноябрь экспорт товаров вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 39,5 млрд долл. США.

"Рост импорта товаров в ноябре существенно замедлился (до 12,7% в годовом измерении до 5,6 млрд долл. США)

Как сообщается, в результате платежный баланс в ноябре был сведен с профицитом на уровне 1,3 млрд долл. США. В то же время платежный баланс за январь-ноябрь сведен с профицитом в 1,1 млрд долл. США.

У цілому за січень – листопад 2018 року чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком становив 5,5 млрд дол. США та був значно вищим, ніж в аналогічному періоді 2017 року (4,2 млрд дол. США).

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у листопаді збільшився до 301 млн дол. США, 85% з яких були спрямовані до реального сектору. За 11 місяців цього року чистий приплив прямих іноземних інвестицій становив 2 млрд дол. США, 21% із яких – операції банківського сектору з переоформлення боргу в статутний капітал.

міжнародні резерви збільшилися до рекордного за п’ять років рівня в 20,7 млрд дол США (станом на 27.12.2018), або 3,5 місяців майбутнього імпорту.

Данилишин: В 2019 году экономика вырастет, а украинцы станут богаче.

І досить тут нити, нудити про зубожіння та кидати лайно на вентилятор, лише сліпий не бачить позитивних змін які вже впроваджені та продовжують впроваджуватись в Україні, а ольгінцям на цьому форумі не місце - ідіть на курскомюей, в тераріум українофобів, там Вам буде комфортно - ГАРАНТУЮ Мізантроп Ви ольгінець ?Чому даєте неповну інформацію і лише її негативну частину, ГА?Указано, что несмотря на некоторое замедление в ноябрепрежде всего благодаря рекордному урожаю кукурузы.объемовпродовольственных товаровв годовом измерении, достигнув исторического рекорда (2,1 млрд долл. США)Кроме того, отмечается, что в целом запо сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 39,5 млрд долл. США.товаров в ноябрев годовом измерении до 5,6 млрд долл. США)Как сообщается, в результатев ноябре был сведен с. В то же времяУ цілому за січень – листопад 2018 року чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком становив 5,5 млрд дол. США та був значно вищим, ніж в аналогічному періоді 2017 року (4,2 млрд дол. США).Чистий приплив прямиху листопаді, 85% з яких були спрямовані до реального сектору. За 11 місяців цього року чистий приплив прямихстановив, 21% із яких – операції банківського сектору з переоформлення боргу в статутний капітал.збільшилися до рекордного за п’ять років рівня в(станом на 27.12.2018), абомайбутньогоДанилишин: В 2019 году экономика вырастет, а украинцы станут богаче.І досить тут нити, нудити про зубожіння та кидати лайно на вентилятор, лише сліпий не бачить позитивних змін які вже впроваджені та продовжують впроваджуватись в Україні, а ольгінцям на цьому форумі не місце - ідіть на курскомюей, в тераріум українофобів, там Вам буде комфортно - ГАРАНТУЮ Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає. Василь-Рівне

Повідомлень: 4927 З нами з: 07.04.12 Подякував: 4343 раз. Подякували: 1965 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7329733073317332 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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