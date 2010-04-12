А что, у доллара начались проблемы?
Кто его? Не юань ли?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 гру, 2018 00:11
В Америке - в крупнейшем мировом производителе с/х продукции - тогда бушевал кризис перепроизводства. Она не могла продать свое зерно и просто его сжигала. Нах ей было еще твоё? Где вы эту х. вычитываете? И почему своей башкой не варите?
Додано: Нед 30 гру, 2018 00:28
Американцам было не до того во время Великой Депрессии, им нужно было запустить свою промышленность, продукцию которой и закупали Советы. Но не за зерно, а за золото, зерна не хватало на внутреннем рынке.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Нед 30 гру, 2018 00:45
+ к тому является заметно регулируемой. Это может легко сломать любую фигуру теханализа.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 30 гру, 2018 00:46
Вам же відомо, ЩО автомобілісти називають "паркетниками" ?? Ось таким є згаданий "полковник". kontrakty.ua/article/129689
"И если Украине суждено получить в качестве президента военного, или же иного силовика, это должен быть человек, прошедший фронт, и понимающий на своей шкуре, с какими вызовами мы имеем дело. Как минимум, он должен быть из тех офицеров, кто сделал карьеру уже после 2014 года, в условиях воюющей страны.
А Гриценко, как уже говорилось - все-таки полковник «паркетный». Не боевой офицер. Он, пожалуй, последний (и единственный) из «военных-политиков», связанных с предшествующей, мирной, эпохой в жизни Украины. При этом у него еще есть шанс доказать свое соответствие образу «настоящего полковника». Но вероятно и превращение его в самого обычного политика, опутанного сетью компромиссов и договоренностей разного уровня, и тем самым предавшего свой собственный имидж.
Потому очень возможно, что рано или поздно к власти в Украине могут прийти совсем другие полковники. Или даже генералы. Которых никто не ждет, но которые будут уверены, что страна ждет именно их".
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Нед 30 гру, 2018 00:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 30 гру, 2018 00:50
Когда это случилось, не подскажете?
Как-то прозевал этот момент. Не помню, чтобы в какой-то момент серьезно стоял вопрос о том, чтобы дать нам план Маршалла.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 30 гру, 2018 01:59
Из статьи "Голодомор в Україні (1932—1933)" в украинской Вики.
Там же посмотрите "Мапа головних районів голоду в СРСР."
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 30 гру, 2018 07:50
Мізантроп Ви ольгінець ? Чому даєте неповну інформацію і лише її негативну частину, ГА?
Указано, что несмотря на некоторое замедление в ноябре продолжился рост экспорта товаров (на 6,2% в годовом измерении до 4,1 млрд долл. США) прежде всего благодаря рекордному урожаю кукурузы.
Рост объемов экспорта продовольственных товаров ускорился до 27,2% в годовом измерении, достигнув исторического рекорда (2,1 млрд долл. США)
Кроме того, отмечается, что в целом за январь-ноябрь экспорт товаров вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 39,5 млрд долл. США.
"Рост импорта товаров в ноябре существенно замедлился (до 12,7% в годовом измерении до 5,6 млрд долл. США)
Как сообщается, в результате платежный баланс в ноябре был сведен с профицитом на уровне 1,3 млрд долл. США. В то же время платежный баланс за январь-ноябрь сведен с профицитом в 1,1 млрд долл. США.
У цілому за січень – листопад 2018 року чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком становив 5,5 млрд дол. США та був значно вищим, ніж в аналогічному періоді 2017 року (4,2 млрд дол. США).
Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у листопаді збільшився до 301 млн дол. США, 85% з яких були спрямовані до реального сектору. За 11 місяців цього року чистий приплив прямих іноземних інвестицій становив 2 млрд дол. США, 21% із яких – операції банківського сектору з переоформлення боргу в статутний капітал.
міжнародні резерви збільшилися до рекордного за п’ять років рівня в 20,7 млрд дол США (станом на 27.12.2018), або 3,5 місяців майбутнього імпорту.
Данилишин: В 2019 году экономика вырастет, а украинцы станут богаче.
І досить тут нити, нудити про зубожіння та кидати лайно на вентилятор, лише сліпий не бачить позитивних змін які вже впроваджені та продовжують впроваджуватись в Україні, а ольгінцям на цьому форумі не місце - ідіть на курскомюей, в тераріум українофобів, там Вам буде комфортно - ГАРАНТУЮ
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Нед 30 гру, 2018 08:18
Нет своей...Вот и не варит.
US
Додано: Нед 30 гру, 2018 08:25
Re: Валютный рынок в контексте
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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