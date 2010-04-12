Додано: Нед 30 гру, 2018 00:46

Libo написав: flyman написав: edvardd написав: мы пpoсpaли мановение волшебной палочки в виде 100 миллиардов евро, для этого нам было достаточно перестать тырить, а мы всё тырили и тырили....и план Маршала ушёл в песок... мы пpoсpaли мановение волшебной палочки в виде 100 миллиардов евро, для этого нам было достаточно перестать тырить, а мы всё тырили и тырили....и план Маршала ушёл в песок...

просрали також Донбас із коском і індустрією, шельф Азовського і Чорноно моря просрали також Донбас із коском і індустрією, шельф Азовського і Чорноно моря



Всё не безвозратно. Через три месяца будет шанс избавиться от этих воров и брехунов. Полковник вернет нас на исходную позицию. И шагом марш.

Всё не безвозратно. Через три месяца будет шанс избавиться от этих воров и брехунов.И шагом марш.

Вам же відомо, ЩО автомобілісти називають "паркетниками" ?? Ось таким є згаданий "полковник". kontrakty.ua/article/129689"И если Украине суждено получить в качестве президента военного, или же иного силовика, это должен быть человек, прошедший фронт, и понимающий на своей шкуре, с какими вызовами мы имеем дело. Как минимум, он должен быть из тех офицеров, кто сделал карьеру уже после 2014 года, в условиях воюющей страны.А Гриценко, как уже говорилось - все-таки полковник «паркетный». Не боевой офицер. Он, пожалуй, последний (и единственный) из «военных-политиков», связанных с предшествующей, мирной, эпохой в жизни Украины. При этом у него еще есть шанс доказать свое соответствие образу «настоящего полковника». Но вероятно и превращение его в самого обычного политика, опутанного сетью компромиссов и договоренностей разного уровня, и тем самым предавшего свой собственный имидж.Потому очень возможно, что рано или поздно к власти в Украине могут прийти совсем другие полковники. Или даже генералы. Которых никто не ждет, но которые будут уверены, что страна ждет именно их".