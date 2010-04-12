Никита Сергеевич!?....(не Михалков, но Хрущев).
US
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 гру, 2018 08:35
Никита Сергеевич!?....(не Михалков, но Хрущев).
US
Додано: Нед 30 гру, 2018 08:37
Re: Валютный рынок в контексте
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Нед 30 гру, 2018 08:41
Re: Валютный рынок в контексте
Украинцы вырастут,а экономика станет богаче))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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