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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7330733173327333

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 968
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 968
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 08:35

  Мизантрóп написав:
  Василь-Рівне написав:Мізантроп Ви ольгінець ?
Боже збав! То УНН,я за кукурудзу радію.


Никита Сергеевич!?....(не Михалков, но Хрущев).

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 08:37

Re: Валютный рынок в контексте

  Мизантрóп написав:Боже збав! То УНН,я за кукурудзу радію.

То витріть непотріб, а я за Вами :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 08:41

Re: Валютный рынок в контексте

  Василь-Рівне написав:Данилишин: В 2019 году экономика вырастет, а украинцы станут богаче.
Украинцы вырастут,а экономика станет богаче))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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