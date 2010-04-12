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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7331733273337334>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 968
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 968
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 08:35

  Мизантрóп написав:
  Василь-Рівне написав:Мізантроп Ви ольгінець ?
Боже збав! То УНН,я за кукурудзу радію.


Никита Сергеевич!?....(не Михалков, но Хрущев).

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 08:37

Re: Валютный рынок в контексте

  Мизантрóп написав:Боже збав! То УНН,я за кукурудзу радію.

То витріть непотріб, а я за Вами :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 08:41

Re: Валютный рынок в контексте

  Василь-Рівне написав:Данилишин: В 2019 году экономика вырастет, а украинцы станут богаче.
Украинцы вырастут,а экономика станет богаче))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 10:32

#початизсебе! ©®™ - а далі? ))

  Den написав:Я это делаю в отдельно взятыми мной фирмами на которых зарплата Больше Польськой !!!! их у меня их не одна шт !!! Достаточно начать с СЕБЯ!!!!

... а якщо вже нанадцять років, як "почав з себе", то ким/чим далі продовжувати :D і ким/чим завершувати? :D :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 10:34

  Долярчик написав:
  Den написав:Я это делаю в отдельно взятыми мной фирмами на которых зарплата Больше Польськой !!!! их у меня их не одна шт !!! Достаточно начать с СЕБЯ!!!!

... а якщо вже нанадцять років, як "почав з себе", то ким/чим далі продовжувати :D і ким/чим завершувати? :D :mrgreen:

читати лібо і багатіти думкою
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 10:39

птаха щастя завтрашнього дня©

  ihorkyiv написав:Завтра у мене річниця - 13 років, як я кинув дурну справу … працювати і занурився у світ чистого лендлордизму без офісного столу, крісла, начальників, підлеглих, стресів, робочих і вихідних днів. До пенсії - ще два роки і декілька днів. Чого ще жадати ?? Вчені прогнозують для людей у майбутньому шикарний спосіб життя - фактично комунізм як вищу форму капіталізму без ідеологічного примусу, гулагів, розстрілів і насильства щодо праці. І мені така організація життя вельми подобається. Шкода тільки, що це віддалена у часі перспектива, недосяжна ще для двох-трьох поколінь. Безумовний базовий дохід.
hronika.info/neverojatnoe/383945-chto-zhdet-lyudey-v-buduschem-uchenye-podelilis-prognozom.html

... так он воно яке...... щастя :D .... лендлордство :D
- але ж мОлоді, Ви будете казати "беріті в рукі лапаті і капаті"©®™ :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:20

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:... а якщо вже нанадцять років, як "почав з себе", то ким/чим далі продовжувати і ким/чим завершувати?
Разрабатываете мелкую моторику рук?
Гурман
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:23

/28.~~

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:46

[quote="4540778:oxana_anaxo"]
Приветствую. Что думаете о курсе на январь-февраль. спасибо.
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:03

  ihorkyiv написав:Вам же відомо, ЩО автомобілісти називають "паркетниками" ?? Ось таким є згаданий "полковник". kontrakty.ua/article/129689
"И если Украине суждено получить в качестве президента военного, или же иного силовика, это должен быть человек, прошедший фронт, и понимающий на своей шкуре, с какими вызовами мы имеем дело. Как минимум, он должен быть из тех офицеров, кто сделал карьеру уже после 2014 года, в условиях воюющей страны.
А Гриценко, как уже говорилось - все-таки полковник «паркетный». Не боевой офицер. Он, пожалуй, последний (и единственный) из «военных-политиков», связанных с предшествующей, мирной, эпохой в жизни Украины. При этом у него еще есть шанс доказать свое соответствие образу «настоящего полковника». Но вероятно и превращение его в самого обычного политика, опутанного сетью компромиссов и договоренностей разного уровня, и тем самым предавшего свой собственный имидж.
Потому очень возможно, что рано или поздно к власти в Украине могут прийти совсем другие полковники. Или даже генералы. Которых никто не ждет, но которые будут уверены, что страна ждет именно их".


Ты б еще нашу Юлю или Рошена в окопы отправил. А то нашел одного паркетного ...
Надо же придумал. Гадость такая. :?
Полковник - уже военный пенсионер, знающий досконально армию и политикс. Он нам нужен в столице у руля страны, а не бухающий водку в блиндаже. :wink:
Libo
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