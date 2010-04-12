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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 гру, 2018 08:37
Мизантрóп написав:
Боже збав! То УНН,я за кукурудзу радію.
То витріть непотріб, а я за Вами
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 08:41
Василь-Рівне написав:
Данилишин: В 2019 году экономика вырастет, а украинцы станут богаче.
Украинцы вырастут,а экономика станет богаче))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Нед 30 гру, 2018 10:32
Den написав:
Я это делаю в отдельно взятыми мной фирмами на которых зарплата Больше Польськой !!!! их у меня их не одна шт !!! Достаточно начать с СЕБЯ!!!!
... а якщо вже нанадцять років, як "почав з себе", то ким/чим далі продовжувати
і ким/чим завершувати?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 30 гру, 2018 10:34
читати лібо і багатіти думкою
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 10:39
ihorkyiv написав:
Завтра у мене річниця - 13 років, як я кинув дурну справу … працювати і занурився у світ чистого лендлордизму без офісного столу, крісла, начальників, підлеглих, стресів, робочих і вихідних днів. До пенсії - ще два роки і декілька днів. Чого ще жадати ?? Вчені прогнозують для людей у майбутньому шикарний спосіб життя - фактично комунізм як вищу форму капіталізму без ідеологічного примусу, гулагів, розстрілів і насильства щодо праці. І мені така організація життя вельми подобається. Шкода тільки, що це віддалена у часі перспектива, недосяжна ще для двох-трьох поколінь. Безумовний базовий дохід
.
hronika.info/neverojatnoe/383945-chto-zhdet-lyudey-v-buduschem-uchenye-podelilis-prognozom.html
... так он воно яке...... щастя
.... лендлордство
- але ж мОлоді, Ви будете казати "беріті в рукі лапаті і капаті"©®™
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Нед 30 гру, 2018 11:20
Долярчик написав:
... а якщо вже нанадцять років, як "почав з себе", то ким/чим далі продовжувати і ким/чим завершувати?
Разрабатываете мелкую моторику рук?
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Додано: Нед 30 гру, 2018 11:23
/28.~~*Відправлено з Чату
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Додано: Нед 30 гру, 2018 11:46
[quote="4540778:oxana_anaxo"]
Приветствую. Что думаете о курсе на январь-февраль. спасибо.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 12:03
ihorkyiv написав:
Вам же відомо, ЩО автомобілісти називають "паркетниками" ?? Ось таким є згаданий "полковник". kontrakty.ua/article/129689
"И если Украине суждено получить в качестве президента военного, или же иного силовика, это должен быть человек, прошедший фронт, и понимающий на своей шкуре, с какими вызовами мы имеем дело. Как минимум, он должен быть из тех офицеров, кто сделал карьеру уже после 2014 года, в условиях воюющей страны.
А Гриценко, как уже говорилось - все-таки полковник «паркетный». Не боевой офицер. Он, пожалуй, последний (и единственный) из «военных-политиков», связанных с предшествующей, мирной, эпохой в жизни Украины. При этом у него еще есть шанс доказать свое соответствие образу «настоящего полковника». Но вероятно и превращение его в самого обычного политика, опутанного сетью компромиссов и договоренностей разного уровня, и тем самым предавшего свой собственный имидж.
Потому очень возможно, что рано или поздно к власти в Украине могут прийти совсем другие полковники. Или даже генералы. Которых никто не ждет, но которые будут уверены, что страна ждет именно их".
Ты б еще нашу Юлю или Рошена в окопы отправил. А то нашел одного паркетного ...
Надо же придумал. Гадость такая.
Полковник - уже военный пенсионер, знающий досконально армию и политикс. Он нам нужен в столице у руля страны, а не бухающий водку в блиндаже.
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