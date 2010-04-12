На снижение темпов прироста экспорта очень сильно ударили металлы, в ноябре падение 24%
А вообще темпы роста экспортной выручки от металлов начинают падать в связи с падением мировых цен.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 гру, 2018 12:10
Темпы роста экспорта снижаются. В ноябре рост экспорта всего 6,2%
На снижение темпов прироста экспорта очень сильно ударили металлы, в ноябре падение 24%
А вообще темпы роста экспортной выручки от металлов начинают падать в связи с падением мировых цен.
Живите своим умом!
Додано: Нед 30 гру, 2018 12:14
Оксана, сколько в этом году намолотила на валютно-депозитных жнивах? В процентах?
Додано: Нед 30 гру, 2018 12:15
Мне не сложно повторить вопрос, сколько бы раз Вы его трусливо не стирали.
Почему Вы явно поощряете размещение на форуме фотографий детей форумчан с нарисованной траурной лентой.
Это Ваша идея, воплощенная Вашим цепным псом Мизантропом?
Извините за офф-топ.
Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet
Додано: Нед 30 гру, 2018 12:16
Тише,тише,всё будет хорошо,успокаивайся.Все буде Україна! Выздоравливай.А Лёлик- он детдомовский
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 30 гру, 2018 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 30 гру, 2018 12:17
Нисколько. Не занимаюсь. Нет валюты, нет проблем.
Извините за офф-топ.
Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet
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