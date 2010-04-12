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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7331733273337334

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 968
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 968
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:10

Темпы роста экспорта снижаются. В ноябре рост экспорта всего 6,2%
На снижение темпов прироста экспорта очень сильно ударили металлы, в ноябре падение 24%
А вообще темпы роста экспортной выручки от металлов начинают падать в связи с падением мировых цен.

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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:14

Оксана, сколько в этом году намолотила на валютно-депозитных жнивах? В процентах? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:15

  дядя Caша написав:
  Мизантрóп написав:
  Василь-Рівне написав:Мізантроп Ви ольгінець ?
Боже збав! То УНН,я за кукурудзу радію.


Никита Сергеевич!?....(не Михалков, но Хрущев).

US


Мне не сложно повторить вопрос, сколько бы раз Вы его трусливо не стирали.
Почему Вы явно поощряете размещение на форуме фотографий детей форумчан с нарисованной траурной лентой.
Это Ваша идея, воплощенная Вашим цепным псом Мизантропом?
Извините за офф-топ.
Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet
oxana_anaxo
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:16

  oxana_anaxo написав:
  дядя Caша написав:
  Мизантрóп написав:Боже збав! То УНН,я за кукурудзу радію.


Никита Сергеевич!?....(не Михалков, но Хрущев).

US


Мне не сложно повторить вопрос, сколько бы раз Вы его трусливо не стирали.
Почему Вы явно поощряете размещение на форуме фотографий детей форумчан с нарисованной траурной лентой.
Это Ваша идея, воплощенная Вашим цепным псом Мизантропом?

Тише,тише,всё будет хорошо,успокаивайся.Все буде Україна! Выздоравливай.А Лёлик- он детдомовский
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 30 гру, 2018 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:17

  Libo написав:Оксана, сколько в этом году намолотила на валютно-депозитных жнивах? В процентах? :roll:


Нисколько. Не занимаюсь. Нет валюты, нет проблем.
Извините за офф-топ.
Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet
oxana_anaxo
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