Такой яркий бред.Сейчас идёт сворачивание всяких вливаний, особенно рисковых.Очевидно поэтому и новшества вводятся, кот по сути ничего не изменят.Ты дашь взаймы алкашу или нарику, нормальный человек не даст.Тут та же аналогия.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Интересно наблюдать разговор двух минстецивцив (правда, Мизантроп вроде не такой), когда один другого объявляет ольгинцем. Но у Мизантропа хоть понятно, почему оборвана цитата - не хотел переносить сюда довольно длинную заметку. Ну а Вася, как обычно, выбирает то, что выгодно. Вот кусок его цитаты:
Указано, что несмотря на некоторое замедление в ноябре продолжился рост экспорта товаров (на 6,2% в годовом измерении до 4,1 млрд долл. США) прежде всего благодаря рекордному урожаю кукурузы. Рост объемов экспорта продовольственных товаров ускорился до 27,2% в годовом измерении, достигнув исторического рекорда (2,1 млрд долл. США) Кроме того, отмечается, что в целом за январь-ноябрь экспорт товаров вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 39,5 млрд долл. США. "Рост импорта товаров в ноябре существенно замедлился (до 12,7% в годовом измерении до 5,6 млрд долл. США)
Но при этом скромно опускает продолжение:
Певне послаблення споживчого попиту на імпорт на тлі сприятливої ситуації на валютному ринку зумовили сповільнення темпів зростання обсягів імпорту окремих споживчих товарів.
Зростання енергетичного імпорту в листопаді також уповільнилося, переважно за рахунок вугілля. Однак вартісні обсяги закупівель інших енергоносіїв – нафопродуктів та природного газу – залишалися високими. У цілому за січень – листопад імпорт товарів зріс на 15,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 51,3 млрд дол. США.
Василь-Рівне написав:Думаєм, думаєм, думаєм, що робити з вільною гривнею.
В Украину польется спекулятивный венчурный капитал. Нацбанк даст им счета Регулятор анонсировал новые правила открытия счетов, которые упростят завод в страну иностранного капитала С 7 февраля 2019 года иностранные компании смогут без ограничений открывать счета в украинских банках. Об этом сообщается на сайте Нацбанка со ссылкой на новый валютный закон («О валюте и валютных операциях»). Чтобы это произошло, Нацбанк подготовил проект специального постановления, и выставил для обсуждения. Документ дополнится порядком: открытия текущих/депозитных расчетов и счетов условного хранения (эскроу) открытия и закрытия корсчетов банков открытия текущих счетов управителю по договору управления имуществом. Пока он находится на стадии обсуждения, и нацбанковцы обещают до 28 января 2019 года принимать к нему дополнения и предложения. В целом же банкиры дают постановлению положительную оценку. «Иностранные компании и сейчас могут открывать счета в наших банках. Только это инвестиционные счета, работа с которыми четко регламентирована действующим законодательством. С них можно платить только за ценные бумаги, недвижимость и прочий оговоренный функционал. Наш валютный контроль постоянно должен следить за целевым использованием, и если какое-то перечисление окажется неправильным (нецелевым), то деньги могут в итоге и не вернуть. Все очень сложно, и с точки зрения самих иностранцев, и наших банков», — объяснил UBR.ua ситуацию председатель правления RwS Bank Владислав Кравец. Он считает, что новые правила Нацбанка серьезно исправят ситуацию, и будут по достоинству оценены инвесторами. «После утверждения документа, иностранец сможет открыть у нас простой текущий счета, и пользоваться им на собственное усмотрение. Это мегареволюция, и точно обратит на себя внимание западных венчурных фондов. Их вливания — это, конечно, «горячие деньги», которых побаиваются на валютном рынке. Однако, как ни крути, — это инвестиция, что хорошо для экономики. Любое новое денежное вливание в страну — лучше, чем никакое», — подчеркнул Кравец.
Спросите у Вадика Кравца, чего ж эти венчурные фонды не хотят даже наши суверенные бонды которые котируются на мировых биржах покупать с доходность в 10% в долларах
zzzzzz написав:Спросите у Вадика Кравца, чего ж эти венчурные фонды не хотят даже наши суверенные бонды которые котируются на мировых биржах покупать с доходность в 10% в долларах
Термін гігантизм не дорівнює значенню венчурний фонд. Що ліпше - коли один вкладе 1 млрд (під корупційні гарантії чинуш) чи тисяча по сто мільйонів де з тисячею в корупційному плані складно домовитись, бо і вклади будуть в приватні компанії. В Україні наразі діє 17 активних венчурних фондів з них 6 фондів прямого інвестування та один корпоративний (HP Tech Ventures). Впевнений, що після прийняття нового "валютного" закону їх кількість збільшиться в десятки разів. І якщо чесно Ваша іронія мені не зрозуміла. В Україні настільки все прекрасно що вже нічого не потрібно робити? Нічого не потрібно змінювати? Все ідеально? Досягли масимального еталонного розквіту?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 30 гру, 2018 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Вчора пропонував Олександру Григоровичу,щоб заблокували всі його сім ніків,крім АНікульченко і щоб він почав свою історію на форумі з чистої сторінки. Олександр Григорович,мабуть,вирішив,що форумчанам буде приємніше,якщо на Новий Рік на форумі з"явиться Оксана. Ну Оксана,так Оксана.