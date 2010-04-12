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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:16
Такой яркий бред.Сейчас идёт сворачивание всяких вливаний, особенно рисковых.Очевидно поэтому и новшества вводятся, кот по сути ничего не изменят.Ты дашь взаймы алкашу или нарику, нормальный человек не даст.Тут та же аналогия.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:23
Интересно наблюдать разговор двух минстецивцив (правда, Мизантроп вроде не такой), когда один другого объявляет ольгинцем.
Но у Мизантропа хоть понятно, почему оборвана цитата - не хотел переносить сюда довольно длинную заметку.
Ну а Вася, как обычно, выбирает то, что выгодно.
Вот кусок его цитаты:
Но при этом скромно опускает продолжение:
Итого за январь-ноябрь экспорт аж 39,5 млрд долл. США, а импорт всего 51,3 млрд дол. США, т.е. дефицит торгбаланса всего-то 11,8 млрд дол. США.
При этом экспорт вырос на целых 10%, а импорт всего на несчастных 15,5%.
Почитал ещё viewtopic.php?p=4540864#p4540864.
Один вопрос - слюной не захлебнётесь? Волнуюсь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:24
Re: Валютный рынок в контексте
сразу умного видно.И повторюсь: я за попкорн))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:30
Спросите у Вадика Кравца, чего ж эти венчурные фонды не хотят даже наши суверенные бонды которые котируются на мировых биржах покупать с доходность в 10% в долларах
Живите своим умом!
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:47
Re: Валютный рынок в контексте
Термін гігантизм не дорівнює значенню венчурний фонд. Що ліпше - коли один вкладе 1 млрд (під корупційні гарантії чинуш) чи тисяча по сто мільйонів де з тисячею в корупційному плані складно домовитись, бо і вклади будуть в приватні компанії. В Україні наразі діє 17 активних венчурних фондів з них 6 фондів прямого інвестування та один корпоративний (HP Tech Ventures). Впевнений, що після прийняття нового "валютного" закону їх кількість збільшиться в десятки разів. І якщо чесно Ваша іронія мені не зрозуміла. В Україні настільки все прекрасно що вже нічого не потрібно робити? Нічого не потрібно змінювати? Все ідеально? Досягли масимального еталонного розквіту?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 30 гру, 2018 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Нед 30 гру, 2018 14:00
Вот это выперды пошли ...
Какие венчурные фонды покупают суверенные бонды???
Кто и где такое видел?
Все равно что сказать, "даже в мечетях не хотят наше сало".
Додано: Нед 30 гру, 2018 14:53
Учитывая наши страновые рейтинги только они и могут их покупать,теоретически.
Живите своим умом!
Додано: Нед 30 гру, 2018 15:43
Re: Валютный рынок в контексте
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 30 гру, 2018 15:48
Re: Валютный рынок в контексте
холява писал(а):
Я всегда с опаской раньше выходил с работы .
Нет , я не боялся нападений , не боялся ,что кто то, что то, бросит или обругает ....
Я боялся , что попадаю в неконтролируемую среду (на улицу).
В больнице строгий порядок !
Подъем ,завтрак , обход ,прием лекарств ,конторль за приемом, процедуры.....
Как написал один человек , сто долларов в месяц и постоялец доглянутый и дома не рубит все в капусту туристическим топориком .( а ведь мог и дома ,под присмотром родственников).
Постоянный контроль.
В среде , ты опускаешь голову и бредешь как все.
Только поднял голову и чисто профессионально спрашиваешь , увидев глаза напротив , когда придешь за назначением .
Вот представьте , Вы идете по улице и вдруг кто то ..."я был в заднице дракона, там справа ресторан ,вино хорошее , но я не пью , только три -четыре бутылки купил , правда они по 50 грамм ,а может и нет, но кому это надо ?"
...или к примеру "Нет у меня клонов,,,, НЕТ... -только ниф-ниф , нуф-нуф и наф-наф(в преддверие года свиньи).
А так все нормально , просто на меня нападают , а я хорошее хочу сказать , но не скажу ,потому как вы бандерлоги, пусть вон Холява вам про валюту говорит , я не буду писать , только потом зайду и буду кричать , ЗАБАНЬТЕ меня и еще член прищемите, чтобы в кибервойска пожаловаться на голоса из розетки ".
..а так, я нормальный!
Ну , не правда ли -СТАЦИОНАР среди людей ?!
Это еще не хочется делать психоанализ по написанию , так как забанят на хрен на всегда , а работы еще много.
Кому интересно
А потом, после того, как ты сказал людям обыкновенную правду, тебе говорят , мол троль ,, какое имеешь право тут всем указывать, мне 7777 лет и я ,вместе с Апостолами людей спасал ,рассказывая когда пропадут деньги амереканьски , воблу об прилавок разбивал , чтобы люди не подавились. ...я очень мол щедрый.
А на работе бывало просто -записал в карточку и ВСЕ, ЗАКОН.
А Вы , Чай говорите про оплату .
Да если бы врачам платили, у нас бы была самая лучшая медицина .
Почему ?
Да потому что у нас склад характера такой ЕПРСТ.....
Не пил, пока ....
Написано собственноручно , жалобы в личку.
Всем Здоровья.
Ого.
Друзі - а є на форумі психотерапевт,який допоможе психіатру.
Щось я не взнаю Пізнайка.
Пізнайко - Ви не раді,що нарешті з"явилась Оксана?
А Лібо он радий.А як радий буде Юрій61.
Додано: Нед 30 гру, 2018 15:58
Пізнайко - ну раз Олександр Григорович вирішив залишити собі один нік О_О,то може нехай з одного і пише?
Що медицина каже з цього приводу?
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