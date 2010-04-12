Додано: Нед 30 гру, 2018 15:48

холява писал(а):Я всегда с опаской раньше выходил с работы .Нет , я не боялся нападений , не боялся ,что кто то, что то, бросит или обругает ....Я боялся , что попадаю в неконтролируемую среду (на улицу).В больнице строгий порядок !Подъем ,завтрак , обход ,прием лекарств ,конторль за приемом, процедуры.....Как написал один человек , сто долларов в месяц и постоялец доглянутый и дома не рубит все в капусту туристическим топориком .( а ведь мог и дома ,под присмотром родственников).Постоянный контроль.В среде , ты опускаешь голову и бредешь как все.Только поднял голову и чисто профессионально спрашиваешь , увидев глаза напротив , когда придешь за назначением .Вот представьте , Вы идете по улице и вдруг кто то ..."я был в заднице дракона, там справа ресторан ,вино хорошее , но я не пью , только три -четыре бутылки купил , правда они по 50 грамм ,а может и нет, но кому это надо ?"...).А так все нормально , просто на меня нападают , а я хорошее хочу сказать , но не скажу ,потому как вы бандерлоги, пусть вон Холява вам про валюту говорит , я не буду писать , только потом зайду и буду кричать , ЗАБАНЬТЕ меня и еще член прищемите, чтобы в кибервойска пожаловаться на голоса из розетки "...а так, я нормальный!Ну , не правда ли -СТАЦИОНАР среди людей ?!Это еще не хочется делать психоанализ по написанию , так как забанят на хрен на всегда , а работы еще много.Кому интересно... otrudnikovА на работе бывало просто -записал в карточку и ВСЕ, ЗАКОН.А Вы , Чай говорите про оплату .Да если бы врачам платили, у нас бы была самая лучшая медицина .Почему ?Да потому что у нас склад характера такой ЕПРСТ.....Не пил, пока ....Написано собственноручно , жалобы в личку.Всем Здоровья.Ого.Друзі - а є на форумі психотерапевт,який допоможе психіатру.Щось я не взнаю Пізнайка.Пізнайко - Ви не раді,що нарешті з"явилась Оксана?А Лібо он радий.А як радий буде Юрій61.