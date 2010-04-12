RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7332733373347335

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 968
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 968
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:16

Такой яркий бред.Сейчас идёт сворачивание всяких вливаний, особенно рисковых.Очевидно поэтому и новшества вводятся, кот по сути ничего не изменят.Ты дашь взаймы алкашу или нарику, нормальный человек не даст.Тут та же аналогия.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14979
З нами з: 04.05.10
Подякував: 714 раз.
Подякували: 1573 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:23

Интересно наблюдать разговор двух минстецивцив (правда, Мизантроп вроде не такой), когда один другого объявляет ольгинцем. :)
Но у Мизантропа хоть понятно, почему оборвана цитата - не хотел переносить сюда довольно длинную заметку.
Ну а Вася, как обычно, выбирает то, что выгодно.
Вот кусок его цитаты:
Указано, что несмотря на некоторое замедление в ноябре продолжился рост экспорта товаров (на 6,2% в годовом измерении до 4,1 млрд долл. США) прежде всего благодаря рекордному урожаю кукурузы.
Рост объемов экспорта продовольственных товаров ускорился до 27,2% в годовом измерении, достигнув исторического рекорда (2,1 млрд долл. США)
Кроме того, отмечается, что в целом за январь-ноябрь экспорт товаров вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 39,5 млрд долл. США.
"Рост импорта товаров в ноябре существенно замедлился (до 12,7% в годовом измерении до 5,6 млрд долл. США)

Но при этом скромно опускает продолжение:
Певне послаблення споживчого попиту на імпорт на тлі сприятливої ситуації на валютному ринку зумовили сповільнення темпів зростання обсягів імпорту окремих споживчих товарів.

Зростання енергетичного імпорту в листопаді також уповільнилося, переважно за рахунок вугілля. Однак вартісні обсяги закупівель інших енергоносіїв – нафопродуктів та природного газу – залишалися високими.
У цілому за січень – листопад імпорт товарів зріс на 15,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 51,3 млрд дол. США.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1770704-platizhniy-balans-zvedeno-z-profitsitom-u-1-1-mlrd-dolariv
Итого за январь-ноябрь экспорт аж 39,5 млрд долл. США, а импорт всего 51,3 млрд дол. США, т.е. дефицит торгбаланса всего-то 11,8 млрд дол. США.
При этом экспорт вырос на целых 10%, а импорт всего на несчастных 15,5%.

Почитал ещё viewtopic.php?p=4540864#p4540864.
Один вопрос - слюной не захлебнётесь? Волнуюсь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Заблокований
Повідомлень: 11206
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3460 раз.
Подякували: 3283 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:24

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:хоть понятно, почему оборвана цитата - не хотел переносить сюда довольно длинную заметку.
Ну а Вася, как обычно, выбирает то, что выгодно.
сразу умного видно.И повторюсь: я за попкорн))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2121
З нами з: 03.12.14
Подякував: 211 раз.
Подякували: 257 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:30

  Василь-Рівне написав:Думаєм, думаєм, думаєм, що робити з вільною гривнею.

В Украину польется спекулятивный венчурный капитал. Нацбанк даст им счета
Регулятор анонсировал новые правила открытия счетов, которые упростят завод в страну иностранного капитала
С 7 февраля 2019 года иностранные компании смогут без ограничений открывать счета в украинских банках. Об этом сообщается на сайте Нацбанка со ссылкой на новый валютный закон («О валюте и валютных операциях»). Чтобы это произошло, Нацбанк подготовил проект специального постановления, и выставил для обсуждения.
Документ дополнится порядком:
открытия текущих/депозитных расчетов и счетов условного хранения (эскроу)
открытия и закрытия корсчетов банков
открытия текущих счетов управителю по договору управления имуществом.
Пока он находится на стадии обсуждения, и нацбанковцы обещают до 28 января 2019 года принимать к нему дополнения и предложения. В целом же банкиры дают постановлению положительную оценку.
«Иностранные компании и сейчас могут открывать счета в наших банках. Только это инвестиционные счета, работа с которыми четко регламентирована действующим законодательством. С них можно платить только за ценные бумаги, недвижимость и прочий оговоренный функционал. Наш валютный контроль постоянно должен следить за целевым использованием, и если какое-то перечисление окажется неправильным (нецелевым), то деньги могут в итоге и не вернуть. Все очень сложно, и с точки зрения самих иностранцев, и наших банков», — объяснил UBR.ua ситуацию председатель правления RwS Bank Владислав Кравец.
Он считает, что новые правила Нацбанка серьезно исправят ситуацию, и будут по достоинству оценены инвесторами.
«После утверждения документа, иностранец сможет открыть у нас простой текущий счета, и пользоваться им на собственное усмотрение. Это мегареволюция, и точно обратит на себя внимание западных венчурных фондов. Их вливания — это, конечно, «горячие деньги», которых побаиваются на валютном рынке. Однако, как ни крути, — это инвестиция, что хорошо для экономики. Любое новое денежное вливание в страну — лучше, чем никакое», — подчеркнул Кравец.


Спросите у Вадика Кравца, чего ж эти венчурные фонды не хотят даже наши суверенные бонды которые котируются на мировых биржах покупать с доходность в 10% в долларах :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29927
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2934 раз.
Подякували: 4916 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:47

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Спросите у Вадика Кравца, чего ж эти венчурные фонды не хотят даже наши суверенные бонды которые котируются на мировых биржах покупать с доходность в 10% в долларах :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Термін гігантизм не дорівнює значенню венчурний фонд. Що ліпше - коли один вкладе 1 млрд (під корупційні гарантії чинуш) чи тисяча по сто мільйонів де з тисячею в корупційному плані складно домовитись, бо і вклади будуть в приватні компанії. В Україні наразі діє 17 активних венчурних фондів з них 6 фондів прямого інвестування та один корпоративний (HP Tech Ventures). Впевнений, що після прийняття нового "валютного" закону їх кількість збільшиться в десятки разів. І якщо чесно Ваша іронія мені не зрозуміла. В Україні настільки все прекрасно що вже нічого не потрібно робити? Нічого не потрібно змінювати? Все ідеально? Досягли масимального еталонного розквіту?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 30 гру, 2018 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4930
З нами з: 07.04.12
Подякував: 4343 раз.
Подякували: 1965 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 14:00

  zzzzzz написав:Спросите у Вадика Кравца, чего ж эти венчурные фонды не хотят даже наши суверенные бонды которые котируются на мировых биржах покупать с доходность в 10% в долларах :mrgreen:


Вот это выперды пошли ...
Какие венчурные фонды покупают суверенные бонды??? :shock:
Кто и где такое видел? :roll:
Все равно что сказать, "даже в мечетях не хотят наше сало". :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6799
З нами з: 14.11.11
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3408 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 14:53

  Libo написав:
  zzzzzz написав:Спросите у Вадика Кравца, чего ж эти венчурные фонды не хотят даже наши суверенные бонды которые котируются на мировых биржах покупать с доходность в 10% в долларах :mrgreen:


Вот это выперды пошли ...
Какие венчурные фонды покупают суверенные бонды??? :shock:
Кто и где такое видел? :roll:
Все равно что сказать, "даже в мечетях не хотят наше сало". :lol:


Учитывая наши страновые рейтинги только они и могут их покупать,теоретически.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29927
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2934 раз.
Подякували: 4916 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 15:43

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:4 минуты хватит прочитать
во я вовремя вздремнул)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2121
З нами з: 03.12.14
Подякував: 211 раз.
Подякували: 257 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 15:48

Re: Валютный рынок в контексте

холява писал(а):

Я всегда с опаской раньше выходил с работы .
Нет , я не боялся нападений , не боялся ,что кто то, что то, бросит или обругает ....
Я боялся , что попадаю в неконтролируемую среду (на улицу).

В больнице строгий порядок !
Подъем ,завтрак , обход ,прием лекарств ,конторль за приемом, процедуры.....

Как написал один человек , сто долларов в месяц и постоялец доглянутый и дома не рубит все в капусту туристическим топориком .( а ведь мог и дома ,под присмотром родственников).
Постоянный контроль.

В среде , ты опускаешь голову и бредешь как все.
Только поднял голову и чисто профессионально спрашиваешь , увидев глаза напротив , когда придешь за назначением .

Вот представьте , Вы идете по улице и вдруг кто то ..."я был в заднице дракона, там справа ресторан ,вино хорошее , но я не пью , только три -четыре бутылки купил , правда они по 50 грамм ,а может и нет, но кому это надо ?"
...или к примеру "Нет у меня клонов,,,, НЕТ... -только ниф-ниф , нуф-нуф и наф-наф(в преддверие года свиньи).
А так все нормально , просто на меня нападают , а я хорошее хочу сказать , но не скажу ,потому как вы бандерлоги, пусть вон Холява вам про валюту говорит , я не буду писать , только потом зайду и буду кричать , ЗАБАНЬТЕ меня и еще член прищемите, чтобы в кибервойска пожаловаться на голоса из розетки ".
..а так, я нормальный!

Ну , не правда ли -СТАЦИОНАР среди людей ?!
Это еще не хочется делать психоанализ по написанию , так как забанят на хрен на всегда , а работы еще много.
Кому интересно
https://psycabi.net/testy/589-test-poch ... otrudnikov

А потом, после того, как ты сказал людям обыкновенную правду, тебе говорят , мол троль ,, какое имеешь право тут всем указывать, мне 7777 лет и я ,вместе с Апостолами людей спасал ,рассказывая когда пропадут деньги амереканьски , воблу об прилавок разбивал , чтобы люди не подавились. ...я очень мол щедрый.

А на работе бывало просто -записал в карточку и ВСЕ, ЗАКОН.


А Вы , Чай говорите про оплату .
Да если бы врачам платили, у нас бы была самая лучшая медицина .
Почему ?
Да потому что у нас склад характера такой ЕПРСТ.....
Не пил, пока ....
Написано собственноручно , жалобы в личку.
Всем Здоровья.


Ого. :shock:
Друзі - а є на форумі психотерапевт,який допоможе психіатру. :shock:
Щось я не взнаю Пізнайка.
Пізнайко - Ви не раді,що нарешті з"явилась Оксана?
А Лібо он радий.А як радий буде Юрій61. :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 16467
З нами з: 15.11.08
Подякував: 481 раз.
Подякували: 2145 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 15:58

Пізнайко - ну раз Олександр Григорович вирішив залишити собі один нік О_О,то може нехай з одного і пише?
Що медицина каже з цього приводу?
tea
 
Повідомлень: 16467
З нами з: 15.11.08
Подякував: 481 раз.
Подякували: 2145 раз.
 
Профіль
4
3
  #<1 ... 7332733373347335
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tea і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1408, 1409, 1410
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14090 1616666
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 гру, 2018 06:09
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6521 1385534
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 19:28
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 255131
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65978)
30.12.2018 15:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.