Додано: Нед 30 гру, 2018 16:13

pesikot написав: zzzzzz написав: Учитывая наши страновые рейтинги только они и могут их покупать,теоретически. Учитывая наши страновые рейтинги только они и могут их покупать,теоретически.

"Украина улучшила свой суверенный рейтинг в национальной и иностранной валютах до Caa1 с Caа2, то есть, теперь, согласно классификации международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, оно больше не считается "крайне спекулятивным", сообщили в организации 21 декабря." "Украина улучшила свой суверенный рейтинг в национальной и иностранной валютах до Caa1 с Caа2, то есть, теперь, согласно классификации международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, оно больше не считается "крайне спекулятивным", сообщили в организации 21 декабря."

Caa1 Rated as poor quality and very high credit risk.