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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7333733473357336

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:29

  Bayern написав:Caa1 Rated as poor quality and very high credit risk.
https://en.wikipedia.org/wiki/Moody%27s ... rs_Service

https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/moodys-povysil-reyting-ukrainy
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:47

Повысила. Але маленько-маленько.
Реформы идут. Але тихенько-тихенько.
Всё из серии: летают, але низенько-низенько.
detroytred
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  #<1 ... 7333733473357336
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