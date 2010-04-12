|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 гру, 2018 16:29
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 1896
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 153 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 30 гру, 2018 16:47
Повысила. Але маленько-маленько.
Реформы идут. Але тихенько-тихенько.
Всё из серии: летают, але низенько-низенько.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20726
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1182 раз.
- Подякували: 2792 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14090
|1616738
|
|
|6521
|1385540
|
Чет 27 гру, 2018 19:28
ЛОБ
|
|159
|255146
|