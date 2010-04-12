Автор77 написав:

Так может на "хлопский розум" - просто особо не на что покупать большие партии доллара - ни простым людям,ни бизнесу ?Так по мелочи все тарятся.

когда перестанут бесконечно доить население,мелкий и средний бизнес,а начнут наводить порядок со схемами,кланами и их крышами.



Просто достало это лицемерие , двуличие и банальное хвастовство несуществующими в принципе "здобутками".

Ну так имеем,нетрадиционное поведение курсов,впервые за последние годы,перед НГ гривна достаточно резко укрепилась вместо привычного предновогоднего ралли доллара.Давайте попробуем объяснить это не с точки зрения специалистов,а на "мужицкий ум", или на "хлопский розум" по украински.1.Что в стране начали резко проводить экономические реформы ? Да ни фига,если не считать веры,мовы,освиты и показухи в стиле позднего Леонида Брежнева.2.Что в стране начали бороться с коррупцией? Да ни фига, там в этом направлении даже конь не валялся - кланы,монополии,олигархи и политики,крышующие весь этот монопольно-кланово-олигархический беспредел развалились как кот ,раздобывший полный "глечик" сметаны и не в состоянии сдвинуться с места - так обожравшийся.3.Что случился резкий эффект от детинизации,комиссий "по нетрудовым доходам",по зарплатам в конверте и т.п.? Да ни фига,крупные предприятия и фирмы -плевать хотели на эту показуху,а мелкие - которых реально и прессанул Гройсман ( а что это если не пресс - сталинский "закон про три колоска" )- штрафы до пол-лимона гривен на какого-нибудь простого мелкого Петрова-Иванова - это наоборот увольнение людей,закрытие бизнеса и выезд за границу на работу. Мелкие и так не тянут последние 5 лет весь этот бардак с падением покупательной способности населения - а тут еще Гройсман со своими "тремя колосками".4.Что может ПИИ пошли в страну потоком? Да ни фига, инвестиции приходят в стабильную,мирную страну с предсказуемой экономической ситуацией,там сейчас копейки по сравнению даже не с самым лучшим 2013-м.5.Что может включаешь ТВ - а там про экономические программы эксперты рубятся,обсуждают как сделать Украину страной - экономическим тигром,как прыгнуть так,чтобы догнать поляков не через 100 лет,а через несколько лет ? Да ни фига,включаешь любой телеканал,а там опять обсуждение церкви,мовы,освиты и ни слова ни об экономике,ни о пресечении массовых теневых схем в экономике.6.Что может оживилась покупательская и деловая активность,уменьшился вал гастеров и страну вытянет внутренний спрос? Да ни фига - как свидетельствуют специалисты по оптовым закпука - ситуация ухудшается стабильно из года в год,пол-страны образно говоря в Польше и даже в России,те,которые остались - это жалкое подобие покупательского спроса с прежними годами.7.Что может денег от МВФ и др. внешников получили "от пуза"? Да ни фига,общие выплаты на 2019-й - 417 млрд грн.,половина из них внешние,на этом фоне те около2 млрд. ,что сейчас получаем - это витаминка "С" ,а не лекарство.Курс нац.валюты - это температура экономики,а поскольку ни фига революционного в экономике не происходит,темпы роста,учитывая прежний провал - просто издевательские, то и курс по идее должен расти. Чисто психологически - 28-50 нормальный курс на начало следующего года,а может и больше,все зависит от факторов,которые могут качнуть даже глубже 28-50. Не заслуживает наша экономика ни оценки "5" по пятибальной системе ,ни курса 27 грн. за 1 доллар.И еще,средняя по больнице - процент кредитов,которые нам готов отвалить частный капитал - около 10%, даже в России,которая 5 лет под прессом санкций этой процент 2-3% в валюте,если ошибаюсь в цифрах - поправьте плиз,но то,что даже русским ссужают не под 10% ( как нашим "реформаторам",которые "живут по-новому"),и даже не под 5% - это точно.Ну а процентах по займу в странах Восточной Европы даже не упоминаем,ведь они непристойно низкие.Мы все хочем знать,когда гривна станет твердой денежной единицей ,а не ситуативно укрепляться,чтобы потом сильнее упасть? Так ответ прост "как две гривны" -