zzzzzz написав:Учитывая наши страновые рейтинги только они и могут их покупать,теоретически.
"Украина улучшила свой суверенный рейтинг в национальной и иностранной валютах до Caa1 с Caа2, то есть, теперь, согласно классификации международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, оно больше не считается "крайне спекулятивным", сообщили в организации 21 декабря."
Аха-ха ,знаток нарисовался Вы хоть знаете сколько всего этих рейтингов у Мудисов ? И сразу второй вопрос на засыпку, какой рейтинг от Мудисов имела Украина в 2012 году Какой самый высокий рейтинг от Мудисов имела Украина и в каком году это было ?
Автор77 написав:Ну так имеем,нетрадиционное поведение курсов,впервые за последние годы,перед НГ гривна достаточно резко укрепилась вместо привычного предновогоднего ралли доллара.
Давайте попробуем объяснить это не с точки зрения специалистов,а на "мужицкий ум", или на "хлопский розум" по украински.
1.Что в стране начали резко проводить экономические реформы ? Да ни фига,если не считать веры,мовы,освиты и показухи в стиле позднего Леонида Брежнева. 2.Что в стране начали бороться с коррупцией? Да ни фига, там в этом направлении даже конь не валялся - кланы,монополии,олигархи и политики,крышующие весь этот монопольно-кланово-олигархический беспредел развалились как кот ,раздобывший полный "глечик" сметаны и не в состоянии сдвинуться с места - так обожравшийся. 3.Что случился резкий эффект от детинизации,комиссий "по нетрудовым доходам",по зарплатам в конверте и т.п.? Да ни фига,крупные предприятия и фирмы -плевать хотели на эту показуху,а мелкие - которых реально и прессанул Гройсман ( а что это если не пресс - сталинский "закон про три колоска" )- штрафы до пол-лимона гривен на какого-нибудь простого мелкого Петрова-Иванова - это наоборот увольнение людей,закрытие бизнеса и выезд за границу на работу. Мелкие и так не тянут последние 5 лет весь этот бардак с падением покупательной способности населения - а тут еще Гройсман со своими "тремя колосками". 4.Что может ПИИ пошли в страну потоком? Да ни фига, инвестиции приходят в стабильную,мирную страну с предсказуемой экономической ситуацией,там сейчас копейки по сравнению даже не с самым лучшим 2013-м. 5.Что может включаешь ТВ - а там про экономические программы эксперты рубятся,обсуждают как сделать Украину страной - экономическим тигром,как прыгнуть так,чтобы догнать поляков не через 100 лет,а через несколько лет ? Да ни фига,включаешь любой телеканал,а там опять обсуждение церкви,мовы,освиты и ни слова ни об экономике,ни о пресечении массовых теневых схем в экономике. 6.Что может оживилась покупательская и деловая активность,уменьшился вал гастеров и страну вытянет внутренний спрос? Да ни фига - как свидетельствуют специалисты по оптовым закпука - ситуация ухудшается стабильно из года в год,пол-страны образно говоря в Польше и даже в России,те,которые остались - это жалкое подобие покупательского спроса с прежними годами. 7.Что может денег от МВФ и др. внешников получили "от пуза"? Да ни фига,общие выплаты на 2019-й - 417 млрд грн.,половина из них внешние,на этом фоне те около 2 млрд. ,что сейчас получаем - это витаминка "С" ,а не лекарство.
Так может на "хлопский розум" - просто особо не на что покупать большие партии доллара - ни простым людям,ни бизнесу ?Так по мелочи все тарятся. Курс нац.валюты - это температура экономики,а поскольку ни фига революционного в экономике не происходит,темпы роста,учитывая прежний провал - просто издевательские, то и курс по идее должен расти. Чисто психологически - 28-50 нормальный курс на начало следующего года,а может и больше,все зависит от факторов,которые могут качнуть даже глубже 28-50. Не заслуживает наша экономика ни оценки "5" по пятибальной системе ,ни курса 27 грн. за 1 доллар.
И еще,средняя по больнице - процент кредитов,которые нам готов отвалить частный капитал - около 10%, даже в России,которая 5 лет под прессом санкций этой процент 2-3% в валюте,если ошибаюсь в цифрах - поправьте плиз,но то,что даже русским ссужают не под 10% ( как нашим "реформаторам",которые "живут по-новому"),и даже не под 5% - это точно.Ну а процентах по займу в странах Восточной Европы даже не упоминаем,ведь они непристойно низкие.
Мы все хочем знать,когда гривна станет твердой денежной единицей ,а не ситуативно укрепляться,чтобы потом сильнее упасть? Так ответ прост "как две гривны" - когда перестанут бесконечно доить население,мелкий и средний бизнес,а начнут наводить порядок со схемами,кланами и их крышами.
Просто достало это лицемерие , двуличие и банальное хвастовство несуществующими в принципе "здобутками".
+++++++++++++++++++ Жирно плюсую!!!!!! Добре, що на цій гілці ще є адеквати без рожевих окулярів
Вчера, в Запорожье,на набережной Сити Мол,20 МИНУТ искал где припарковаться.....ближайшее место за метров 200...в Ашане очередь 13-15 человек на каждой кассе,в Макдональдсе к кассе не пробиться,
А так дааа,денег нет..
Дак все в тц не от хорошей жизни прутся, а потому что нигде больше жизни нет. В парках разруха, тротуары в говне и грязи, запаркованные на пешеходных зонах автомобили, с детьми выходить на улицу страшно и некуда. Мы вот тоже ездим от безысходности, чтобы хоть как-то разбавить трудовые будни. Но успехом я бы это не считал. Была бы моя воля, на 4 месяца каждую зиму покидал бы эту страну.
Vitl написав:Такой яркий бред.Сейчас идёт сворачивание всяких вливаний
Яскрава маячня лише у різного роду українофобів та кремлеботів у яких ні цифр, ні фактів лише пустопорожнє бла бла бла та гавкання на караван який іде : Приплив капіталу за фінансовим рахунком у листопаді становив 1,6 млрд дол. США та був забезпечений насамперед державним сектором завдяки надходженню коштів від розміщення урядом облігацій зовнішньої державної позики. Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у листопаді збільшився до 301 млн дол. США, 85% з яких були спрямовані до реального сектору. За 11 місяців цього року чистий приплив прямих іноземних інвестицій становив 2 млрд дол. США, 21% із яких – операції банківського сектору з переоформлення боргу в статутний капітал. У цілому за січень – листопад 2018 року чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком становив 5,5 млрд дол. США та був значно вищим, ніж в аналогічному періоді 2017 року (4,2 млрд дол. США).https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838 «Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» Симон Петлюра
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
sailed написав:Была бы моя воля, на 4 месяца каждую зиму покидал бы эту страну.
Так ты ещё патриот. Всего на 4 месяца. А остальные 8 любишь нашу милую Украину. Ты просто не любишь зиму. А еще злой и ругливый. Как тебе девушки дают? Зима везде в средних широтах неприглядна. Надо чаще ходить в джим, в сауну, пить витамины и больше быть на свежем воздухе, выезжать в горы на лыжи и/или на теплые моря. Полезно в самом начале зимы влюбиться. Тогда она пролетает незаметно и кажется самым счастливым периодом в твоей жизни.