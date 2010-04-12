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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7334733573367337

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:58

  Долярчик написав:....десь там Чай писав, що випало багато снігу..... - то може пару фур, чи пару вагонів відправте ШВИДКИМ "Експресом" у туристичне місто? :wink: :D

копать не перекопать
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Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
ЕЖопова
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:00

  zzzzzz написав:
  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Учитывая наши страновые рейтинги только они и могут их покупать,теоретически.

"Украина улучшила свой суверенный рейтинг в национальной и иностранной валютах до Caa1 с Caа2, то есть, теперь, согласно классификации международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, оно больше не считается "крайне спекулятивным", сообщили в организации 21 декабря."


Аха-ха ,знаток нарисовался :mrgreen:
Вы хоть знаете сколько всего этих рейтингов у Мудисов ?
И сразу второй вопрос на засыпку, какой рейтинг от Мудисов имела Украина в 2012 году :mrgreen:
Какой самый высокий рейтинг от Мудисов имела Украина и в каком году это было ?


а какой рейтинг от Мудисов имела Fannie Mae в 2007
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:02

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Полезно в самом начале зимы влюбиться.


Курс с 8.00 до 40.00 (круто взяли) потом до 21.49 (зафиксировали прибыль) потом 27.35 (таргетирование) потом 24.78 (просто работа) потом 29.20 (стрижка овец) дно 25,54 (скупка валюты) потом 28,95 (пудрят мозги) потом дно 25,95 и 26.** (шайка лейка), и на моменте 28,**.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:19

  Libo написав:
  sailed написав:Была бы моя воля, на 4 месяца каждую зиму покидал бы эту страну.


Так ты ещё патриот. Всего на 4 месяца. А остальные 8 любишь нашу милую Украину.
Ты просто не любишь зиму.
А еще злой и ругливый. Как тебе девушки дают? :oops:
Зима везде в средних широтах неприглядна.
Надо чаще ходить в джим, в сауну, пить витамины и больше быть на свежем воздухе,
выезжать в горы на лыжи и/или на теплые моря. :wink:
Полезно в самом начале зимы влюбиться. Тогда она пролетает незаметно и кажется самым счастливым периодом в твоей жизни. :lol:

Девушками проще "запасаться" в тёплое время года. Пока они не прячутся по домам -подружкам.Пока не надо проявлять усилия и время, чтобы разглядеть из чего сложены. В идеале в течении августа-сентября. Кто-то не успеет к холодам "потеряться". При обойме в пару десятков что-то отбракуется .Что-то само "отморозится". При реальном остатке 6-7 уже можно и зиму встречать. А там и крепко влюбиться. До Нового года желательно обойму максимально сузить. Рождество, день Св. Валентина, 8-е марта. Ну на кой активы распылять. У некоторых дни рождения ещё зимой случаются. Ехать в тепло зимой то-же удобно с крепко полюбившейся. Вот такой цинично-жлобский нищебродский лайфак! :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:27

  lapay написав:
  ЛАД написав:Итого за январь-ноябрь экспорт аж 39,5 млрд долл. США

42,9 млрд доларів.

А ссылку можно?
Я пользовался данными отсюда - https://www.unn.com.ua/uk/news/1770704-platizhniy-balans-zvedeno-z-profitsitom-u-1-1-mlrd-dolariv (ссылка Василя). А Вы?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:38

  Aqaz123 написав:
  Libo написав:Полезно в самом начале зимы влюбиться.


Курс с 8.00 до 40.00 (круто взяли) потом до 21.49 (зафиксировали прибыль) потом 27.35 (таргетирование) потом 24.78 (просто работа) потом 29.20 (стрижка овец) дно 25,54 (скупка валюты) потом 28,95 (пудрят мозги) потом дно 25,95 и 26.** (шайка лейка), и на моменте 28,**.

Вы - телепат?
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:42

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:А ссылку можно?
Я пользовался данными отсюда - https://www.unn.com.ua/uk/news/1770704- ... rd-dolariv (ссылка Василя). А Вы?

Офіційна інформація Держстату http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 1018_u.htm
За 10 місяців експорт товарів 38,8 млрд, по посиланню Василя https://www.unn.com.ua/uk/news/1770704- ... rd-dolariv ще 4,1 млрд за листопад.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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