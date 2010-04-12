Додано: Пон 31 гру, 2018 00:33

lapay написав: ЛАД написав: А ссылку можно?

Я пользовался данными отсюда - https://www.unn.com.ua/uk/news/1770704- ... rd-dolariv (ссылка Василя). А Вы? А ссылку можно?Я пользовался данными отсюда -(ссылка Василя). А Вы?

Офіційна інформація Держстату http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 1018_u.htm

За 10 місяців експорт товарів 38,8 млрд, по посиланню Василя https://www.unn.com.ua/uk/news/1770704- ... rd-dolariv ще 4,1 млрд за листопад. Офіційна інформація ДержстатуЗа 10 місяців експорт товарів 38,8 млрд, по посиланню Василяще 4,1 млрд за листопад.

Вопрос у админам. Почему удалён мой пост, процитированный [b]lapay в его ответе? Что вас в моём посте не устроило?[/b]

Вы ссылаетесь на данные Госстата, а в ссылке Василя на УНН - по данным НБУ.Их данные отличаются. Уже не раз обсуждалось.Большая просьба указывать сразу источник, будет меньше вопросов.Честно говоря, уже достало!