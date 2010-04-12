Libo написав:Полезно в самом начале зимы влюбиться.
Курс с 8.00 до 40.00 (круто взяли) потом до 21.49 (зафиксировали прибыль) потом 27.35 (таргетирование) потом 24.78 (просто работа) потом 29.20 (стрижка овец) дно 25,54 (скупка валюты) потом 28,95 (пудрят мозги) потом дно 25,95 и 26.** (шайка лейка), и на моменте 28,**.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
sailed написав:Была бы моя воля, на 4 месяца каждую зиму покидал бы эту страну.
Так ты ещё патриот. Всего на 4 месяца. А остальные 8 любишь нашу милую Украину. Ты просто не любишь зиму. А еще злой и ругливый. Как тебе девушки дают? Зима везде в средних широтах неприглядна. Надо чаще ходить в джим, в сауну, пить витамины и больше быть на свежем воздухе, выезжать в горы на лыжи и/или на теплые моря. Полезно в самом начале зимы влюбиться. Тогда она пролетает незаметно и кажется самым счастливым периодом в твоей жизни.
Девушками проще "запасаться" в тёплое время года. Пока они не прячутся по домам -подружкам.Пока не надо проявлять усилия и время, чтобы разглядеть из чего сложены. В идеале в течении августа-сентября. Кто-то не успеет к холодам "потеряться". При обойме в пару десятков что-то отбракуется .Что-то само "отморозится". При реальном остатке 6-7 уже можно и зиму встречать. А там и крепко влюбиться. До Нового года желательно обойму максимально сузить. Рождество, день Св. Валентина, 8-е марта. Ну на кой активы распылять. У некоторых дни рождения ещё зимой случаются. Ехать в тепло зимой то-же удобно с крепко полюбившейся. Вот такой цинично-жлобский нищебродский лайфак!
Вы ссылаетесь на данные Госстата, а в ссылке Василя на УНН - по данным НБУ. Их данные отличаются. Уже не раз обсуждалось. Поэтому считать так, как Вы, нельзя. Большая просьба указывать сразу источник, будет меньше вопросов.
Вопрос у админам. Почему удалён мой пост, процитированный [b]lapay в его ответе? Что вас в моём посте не устроило?[/b] Честно говоря, уже достало!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.