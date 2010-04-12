Libo написав:Полезно в самом начале зимы влюбиться.
Курс с 8.00 до 40.00 (круто взяли) потом до 21.49 (зафиксировали прибыль) потом 27.35 (таргетирование) потом 24.78 (просто работа) потом 29.20 (стрижка овец) дно 25,54 (скупка валюты) потом 28,95 (пудрят мозги) потом дно 25,95 и 26.** (шайка лейка), и на моменте 28,**.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Сегодняшние торги безналичным долларом на отечественном валютном межбанке стартовали много выше вчерашнего закрытия: 5.048/5.058 UAH/USD.
Ех.. з прийдешнім новим роком
А в НБУ решили с миром пиписками померяться: впервые по итогам года зафиксирована не девальвация, а ревальвация гривни. И пускай она не слишком внушительная – всего около 2%, но таких достижений у гривни еще не было. Благодаря этому скромному росту гривна имеет все шансы по итогам года стать самой укрепившейся по отношению к доллару валютой в мире.
freeze написав:Кстати сегодня официально началась предвыборная компания. Впереди три месяца бурных событий, компроматов, обещаний и неожиданностей.
Уже пошли методички строчить, в супермаркетах огромные очереди , у народа масса денег и т.д. и т.п. )))
Вот фото огромных очередей, фото я сам сделал, еле смог добраться до кассы, и это в самом зажиточном районе Киева,Печерск Сильпо по ул.Суворова ,это примерно в 1 км от Верховной рады. Время 19:00 , 30 декабря
У січні–листопаді 2018р. залізничним транспортом перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 245,8 млн.т вантажів, що на 3,2% менше, ніж у січні–листопаді 2017р. Перевезення лісових вантажів знизилося на 11,8%, будівельних матеріалів – на 10,5%, нафти і нафтопродуктів – на 10,4%, зерна та продуктів перемелу – на 9,9%, хімічних і мінеральних добрив – на 3,6%, цементу – на 3,6%, кам’яного вугілля – на 3,0%, чорних металів – на 3,0%, коксу – на 2,4%. Разом із цим перевезення брухту чорних металів збільшилося на 0,1%, залізної та марганцевої руди – на 2,8%. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 43,8%. Порівняно із січнем–листопадом 2017р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 2,9%. У січні–листопаді 2018р. порівняно із січнем–листопадом 2017р. зменшилися обсяги перекачки вантажів трубопровідним транспортом. Так, перекачка газу скоротилася на 6,0%, нафти – на 3,9%. Транзит газу скоротився на 7,4%, нафти – на 4,9%. Разом із цим перекачка та транзит аміаку зросли відповідно на 29,0% та на 22,8%.