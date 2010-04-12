RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 73357336733773387339>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:02

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Полезно в самом начале зимы влюбиться.


Курс с 8.00 до 40.00 (круто взяли) потом до 21.49 (зафиксировали прибыль) потом 27.35 (таргетирование) потом 24.78 (просто работа) потом 29.20 (стрижка овец) дно 25,54 (скупка валюты) потом 28,95 (пудрят мозги) потом дно 25,95 и 26.** (шайка лейка), и на моменте 28,**.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2440
З нами з: 31.08.16
Подякував: 1505 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:42

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:А ссылку можно?
Я пользовался данными отсюда - https://www.unn.com.ua/uk/news/1770704- ... rd-dolariv (ссылка Василя). А Вы?

Офіційна інформація Держстату http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 1018_u.htm
За 10 місяців експорт товарів 38,8 млрд, по посиланню Василя https://www.unn.com.ua/uk/news/1770704- ... rd-dolariv ще 4,1 млрд за листопад.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6263
З нами з: 01.08.15
Подякував: 797 раз.
Подякували: 932 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 03:59

  дядя Caша написав:Всем привет!

Сегодняшние торги безналичным долларом на отечественном валютном межбанке стартовали много выше вчерашнего закрытия: 5.048/5.058 UAH/USD.



Ех.. з прийдешнім новим роком :)
sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 79
З нами з: 30.06.16
Подякував: 17 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 09:46

  sryvkin написав:
  дядя Caша написав:Всем привет!

Сегодняшние торги безналичным долларом на отечественном валютном межбанке стартовали много выше вчерашнего закрытия: 5.048/5.058 UAH/USD.



Ех.. з прийдешнім новим роком :)

А в НБУ решили с миром пиписками померяться: впервые по итогам года зафиксирована не девальвация, а ревальвация гривни. И пускай она не слишком внушительная – всего около 2%, но таких достижений у гривни еще не было. Благодаря этому скромному росту гривна имеет все шансы по итогам года стать самой укрепившейся по отношению к доллару валютой в мире.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5443
З нами з: 20.11.08
Подякував: 65 раз.
Подякували: 1340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 09:51

Кстати сегодня официально началась предвыборная компания.
Впереди три месяца бурных событий, компроматов, обещаний и неожиданностей.
freeze
4
 
Повідомлень: 9000
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2624 раз.
Подякували: 3590 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:05

  freeze написав:Кстати сегодня официально началась предвыборная компания.
Впереди три месяца бурных событий, компроматов, обещаний и неожиданностей.


Уже пошли методички строчить, в супермаркетах огромные очереди , у народа масса денег и т.д. и т.п. )))

Вот фото огромных очередей, фото я сам сделал, еле смог добраться до кассы, и это в самом зажиточном районе Киева,Печерск Сильпо по ул.Суворова ,это примерно в 1 км от Верховной рады. Время 19:00 , 30 декабря


Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29941
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2935 раз.
Подякували: 4917 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:26

Зображення

У січні–листопаді 2018р. залізничним транспортом перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 245,8 млн.т вантажів, що на 3,2% менше, ніж у січні–листопаді 2017р. Перевезення лісових вантажів знизилося на 11,8%, будівельних матеріалів – на 10,5%, нафти і нафтопродуктів – на 10,4%, зерна та продуктів перемелу – на 9,9%, хімічних і мінеральних добрив – на 3,6%, цементу – на 3,6%, кам’яного вугілля – на 3,0%, чорних металів – на 3,0%, коксу – на 2,4%. Разом із цим перевезення брухту чорних металів збільшилося на 0,1%, залізної та марганцевої руди – на 2,8%.
У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 43,8%. Порівняно із січнем–листопадом 2017р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 2,9%.
У січні–листопаді 2018р. порівняно із січнем–листопадом 2017р. зменшилися обсяги перекачки вантажів трубопровідним транспортом. Так, перекачка газу скоротилася на 6,0%, нафти – на 3,9%. Транзит газу скоротився на 7,4%, нафти – на 4,9%. Разом із цим перекачка та транзит аміаку зросли відповідно на 29,0% та на 22,8%.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29941
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2935 раз.
Подякували: 4917 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:28

zzzzzz

Возможно народ на курорты разъехался, горнолыжные или на моря.
freeze
4
 
Повідомлень: 9000
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2624 раз.
Подякували: 3590 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:30

zzzzzz
Эти методички у нас строчат уже давно.

P.s. Но очереди под НГ в за супермаркетах таки большие.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 31 гру, 2018 10:39, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11211
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3460 раз.
Подякували: 3287 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:33

  freeze написав:zzzzzz

Возможно народ на курорты разъехался, горнолыжные или на моря.


Так это двойная перемога :mrgreen:

Богатые уехали на курорты, а средний класс стоит в очередях в Ашане :mrgreen:
На самом деле там много супермаркетов и в тренде Гудвайн , там припарковаться не реально.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 31 гру, 2018 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29941
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2935 раз.
Подякували: 4917 раз.
 
Профіль
11
2
1
  #<1 ... 73357336733773387339>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1408, 1409, 1410
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14091 1617258
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 10:09
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6521 1385761
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 19:28
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 255420
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.