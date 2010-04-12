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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7336733773387339>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:33

/28.20

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:38

  sani_2012 написав:/28.20
Какой город?
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:40

Re: Валютный рынок в контексте

Ну что же, теперь уже можно констатировать, что главные олени этого года были пострижены по 29 :) Т.е. рекорд прошлого года не был побит, как бы ни кукарекали многие "кабанчики")
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:43

Харьков гагарин чуть снизил приём. Вчера было 28,05/28,18, сегодня 28,02/28,18.
Самое узкое по Харькову 28,10/28,14.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:51

  edvardd написав:
  sryvkin написав:
  дядя Caша написав:Всем привет!

Сегодняшние торги безналичным долларом на отечественном валютном межбанке стартовали много выше вчерашнего закрытия: 5.048/5.058 UAH/USD.



Ех.. з прийдешнім новим роком :)

А в НБУ решили с миром пиписками померяться: впервые по итогам года зафиксирована не девальвация, а ревальвация гривни. И пускай она не слишком внушительная – всего около 2%, но таких достижений у гривни еще не было. Благодаря этому скромному росту гривна имеет все шансы по итогам года стать самой укрепившейся по отношению к доллару валютой в мире.

я недавно писав, що таким фінтом хочуть підняти ріст ВВП, і подати чергову перемогу влади
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:54

одесса

27.80/27.95 за счастье...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:02

чик
Если бы в Украине были разрешены вал. переводы, можно было бы организовать лёгкий бизнес - сдавать в Харькове, а покупать в Одессе. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:07

  Alex2006 написав:Т.е. рекорд прошлого года не был побит, как бы ни кукарекали многие "кабанчики")


Пишут, что 2019 год будет годом Кабанчика :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:08

  ЛАД написав:чик Если бы в Украине были разрешены вал. переводы, можно было бы организовать лёгкий бизнес - сдавать в Харькове, а покупать в Одессе.

Или покупать на западе

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:10

ЛАД
так https://obmenka.od.ua/ и не токо этим занимаются и без переводов, главное организовать...
а шо делать?
чик
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