Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 гру, 2018 10:33
/28.20
*Відправлено з Чату
sani_2012
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Додано: Пон 31 гру, 2018 10:38
sani_2012 написав:
/28.20
Какой город?
asti
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Додано: Пон 31 гру, 2018 10:40
Ну что же, теперь уже можно констатировать, что главные олени этого года были пострижены по 29
Т.е. рекорд прошлого года не был побит, как бы ни кукарекали многие "кабанчики")
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
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Додано: Пон 31 гру, 2018 10:43
Харьков гагарин чуть снизил приём. Вчера было 28,05/28,18, сегодня 28,02/28,18.
Самое узкое по Харькову 28,10/28,14.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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ЛАД
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Додано: Пон 31 гру, 2018 10:51
edvardd написав: sryvkin написав: дядя Caша написав:
Всем привет!
Сегодняшние торги безналичным долларом на отечественном валютном межбанке стартовали много выше вчерашнего закрытия: 5.048/5.058 UAH/USD.
Ех.. з прийдешнім новим роком
А в НБУ решили с миром пиписками померяться: впервые по итогам года зафиксирована не девальвация, а ревальвация гривни. И пускай она не слишком внушительная – всего около 2%, но таких достижений у гривни еще не было. Благодаря этому скромному росту гривна имеет все шансы по итогам года стать самой укрепившейся по отношению к доллару валютой в мире.
я недавно писав, що таким фінтом хочуть підняти ріст ВВП, і подати чергову перемогу влади
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Додано: Пон 31 гру, 2018 10:54
27.80/27.95 за счастье...
а шо делать?
чик
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Додано: Пон 31 гру, 2018 11:02
чик
Если бы в Украине были разрешены вал. переводы, можно было бы организовать лёгкий бизнес - сдавать в Харькове, а покупать в Одессе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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ЛАД
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Додано: Пон 31 гру, 2018 11:07
Alex2006 написав:
Т.е. рекорд прошлого года не был побит, как бы ни кукарекали многие "кабанчики")
Пишут, что 2019 год будет годом Кабанчика
freeze
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Додано: Пон 31 гру, 2018 11:08
ЛАД написав:
чик Если бы в Украине были разрешены вал. переводы, можно было бы организовать лёгкий бизнес - сдавать в Харькове, а покупать в Одессе.
Или покупать на западе
*Відправлено з Чату
sani_2012
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Додано: Пон 31 гру, 2018 11:10
ЛАД
так
https://obmenka.od.ua/
и не токо этим занимаются и без переводов, главное организовать...
а шо делать?
чик
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