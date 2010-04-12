Извини ( не могу ответить )
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 гру, 2018 11:13
Извини ( не могу ответить )
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 31 гру, 2018 11:42
.... мабуть, Харківська обл.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 31 гру, 2018 11:42
Додано: Пон 31 гру, 2018 11:45
Re: Валютный рынок в контексте
.... ну і про курс у безсніжному місті Лева....
87/97.... сповзли від вчора....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 31 гру, 2018 11:49
Сегодня последний день в этом году ( не забываем про сауну с санитарками ) с легким паром !
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 31 гру, 2018 11:58
А кто кукарекал 26,ХХ
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 31 гру, 2018 12:01
Везде где есть разница обязательно занимаются.Как мы знаем ещё лучше между кассами банков и чр.Но есть подводные камни. типа объёмы, безопасность...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 31 гру, 2018 12:04
edvardd
А в НБУ решили с миром пиписками померяться: впервые по итогам года зафиксирована не девальвация, а ревальвация гривни. И пускай она не слишком внушительная – всего около 2%, но таких достижений у гривни еще не было. Благодаря этому скромному росту гривна имеет все шансы по итогам года стать самой укрепившейся по отношению к доллару валютой в мире.
То, что делается вручную иногда удивляет.Но очень легко поддаётся объяснению.есть ещё такой пример - криптовалюты с ноября сильно просели, а спрос на них как ни странно вырос.Это тоже говорит примерно о том же - набор позиции.Так и у нас очевидно всеми правдами набирают валюту в предверии её дефицита.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 31 гру, 2018 12:14
... ааааа, тоді вибачте, що я так точно вгадав Вашу область...
(і то, ще навіть, Чая-Коломбо не було, бо париться в сауні з снігурочками)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 31 гру, 2018 12:18
Спрос изменяется обратно-пропорционально изменению цены только при прочих равных условиях. Есть еще объем спроса и не ценовые факторы.
Только не юля
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