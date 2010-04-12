Додано: Пон 31 гру, 2018 12:04

edvardd



А в НБУ решили с миром пиписками померяться: впервые по итогам года зафиксирована не девальвация, а ревальвация гривни. И пускай она не слишком внушительная – всего около 2%, но таких достижений у гривни еще не было. Благодаря этому скромному росту гривна имеет все шансы по итогам года стать самой укрепившейся по отношению к доллару валютой в мире.



То, что делается вручную иногда удивляет.Но очень легко поддаётся объяснению.есть ещё такой пример - криптовалюты с ноября сильно просели, а спрос на них как ни странно вырос.Это тоже говорит примерно о том же - набор позиции.Так и у нас очевидно всеми правдами набирают валюту в предверии её дефицита.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.