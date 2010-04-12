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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7337733873397340>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:13

  asti написав:Какой город?

Извини ( не могу ответить )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:42

  sani_2012 написав:
  asti написав:Какой город?

Извини ( не могу ответить )

*Відправлено з Чату

.... мабуть, Харківська обл. :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:42

  sani_2012 написав:
  asti написав:
  sani_2012 написав:/28.20

*Відправлено з Чату
Какой город?

Извини ( не могу ответить )

*Відправлено з Чату

Посмеялся, спасибо :lol:
Бабай
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:45

Re: Валютный рынок в контексте

.... ну і про курс у безсніжному місті Лева....
87/97.... сповзли від вчора....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:49

  Долярчик написав:.... мабуть, Харківська обл.

Сегодня последний день в этом году ( не забываем про сауну с санитарками ) с легким паром !

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:58

  Alex2006 написав:Ну что же, теперь уже можно констатировать, что главные олени этого года были пострижены по 29 :) Т.е. рекорд прошлого года не был побит, как бы ни кукарекали многие "кабанчики")

А кто кукарекал 26,ХХ :D :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:01

  чик написав:ЛАД
так https://obmenka.od.ua/ и не токо этим занимаются и без переводов, главное организовать...

Везде где есть разница обязательно занимаются.Как мы знаем ещё лучше между кассами банков и чр.Но есть подводные камни. типа объёмы, безопасность...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:04

edvardd

А в НБУ решили с миром пиписками померяться: впервые по итогам года зафиксирована не девальвация, а ревальвация гривни. И пускай она не слишком внушительная – всего около 2%, но таких достижений у гривни еще не было. Благодаря этому скромному росту гривна имеет все шансы по итогам года стать самой укрепившейся по отношению к доллару валютой в мире.

То, что делается вручную иногда удивляет.Но очень легко поддаётся объяснению.есть ещё такой пример - криптовалюты с ноября сильно просели, а спрос на них как ни странно вырос.Это тоже говорит примерно о том же - набор позиции.Так и у нас очевидно всеми правдами набирают валюту в предверии её дефицита.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:14

  sani_2012 написав:
  Долярчик написав:.... мабуть, Харківська обл.

Сегодня последний день в этом году ( не забываем про сауну с санитарками ) с легким паром !

*Відправлено з Чату

... ааааа, тоді вибачте, що я так точно вгадав Вашу область... :D

(і то, ще навіть, Чая-Коломбо не було, бо париться в сауні з снігурочками) :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:18

  Vitl написав:То, что делается вручную иногда удивляет.Но очень легко поддаётся объяснению.есть ещё такой пример - криптовалюты с ноября сильно просели, а спрос на них как ни странно вырос.Это тоже говорит примерно о том же - набор позиции.Так и у нас очевидно всеми правдами набирают валюту в предверии её дефицита.

Спрос изменяется обратно-пропорционально изменению цены только при прочих равных условиях. Есть еще объем спроса и не ценовые факторы.
Только не юля
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