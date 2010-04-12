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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7337733873397340

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:20

https://diwis.ru/traditsii-vybrasyvat-v ... ye-veshhi/

Предлагаю всем последовать итальянской традиции и заодно вместе со старым барахлом выбросить старые угнетающие мусорные мысли! С Наступающим!
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:25

  Долярчик написав:... ааааа, тоді вибачте, що я так точно вгадав Вашу область... (і то, ще навіть, Чая-Коломбо не було, бо париться в сауні з снігурочками)

Снигурки тоже хороши ; с Наступающим !

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:35

  Перес де Куэльяр написав:Згадував трохи раніше і писав, що кожного року в останні дні грудня, після зростання курса доляра є проміжок затишшя, це видно по графікам і на практиці перевірено, 30 грудня зливав, а 3-4 січня відкупляв зеленого.Бо в Святкові дні 31-1-2-го на валютному ринку праця ніяка і курс присідав, що дозволяло вигадати 20коп. , але потім починав курс зростати тижня на два в січні . Як буде цього сезону подивимось, ради експеримента виконав ті ж самі дії знову.

*Відправлено з Чату
Все йде заплановано ,ЧР трохи відкочується, Гагарін був на рівнях 28.10/28.35, то зараз бачимо нижче, також і в інших містах .Хоча сам розраховую що 3 січня від подвійного надходження валюти на МБ навіть можливе несуттєве зниження курсу доляра, але виникає питання : «а навіщо це зараз Регулятору?»Курс і так тримався низько і останні дві сесії безготівковий впевнено йшов вгору і Регулятор тільки підгальмовував, та і для зміни сезонності ще трохи зарано, тому на мою думку, курс поступово повинні далі штовхати вгору, перейти на рівень 28+ , відпрацювати, а потім вже на 27, як кожного року. Щоб курсу кудись знизитись, треба спочатку піднятись, але бувають аномалії в Україні і з курсом теж.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:39

Re: Валютный рынок в контексте

27,90/28,15
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:43

  flyman написав:
  edvardd написав:А в НБУ решили с миром пиписками померяться: впервые по итогам года зафиксирована не девальвация, а ревальвация гривни. И пускай она не слишком внушительная – всего около 2%, но таких достижений у гривни еще не было. Благодаря этому скромному росту гривна имеет все шансы по итогам года стать самой укрепившейся по отношению к доллару валютой в мире.

я недавно писав, що таким фінтом хочуть підняти ріст ВВП, і подати чергову перемогу влади


А тебе не нравится, что ВВП резко растет в долларах, а твоя з/п уже $500 ???!!!
Что вы за люди такие, просто гнусные вонючки.
Отбив русское вторжение, экономические потрясения и девал, вы совершенно правомерно задали власти вопрос : а как нам дальше жить на з/п $100, какие перспективы у наших детей с таким ВВП?
Власть проявила благородство и сделала очень многое. Обеспечив макроэкономическую стабильность (главное условие для экономического роста) достигла роста ВВП в долларах под 20% и сделала вам з/п $500 !!!
Всемирный банк и МВФ аплодировали власти и вам стоя.
Но вам, вонючкам, оказывается, не понравилось...
Видите ли гривна слишком стабильная.

:? :? :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:51

Re: Валютный рынок в контексте

как думаете есть смысл скинуть трошки долларов па 28 или ещё будет выше?
Оранжевый-хит сезона
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