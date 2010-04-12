Предлагаю всем последовать итальянской традиции и заодно вместе со старым барахлом выбросить старые угнетающие мусорные мысли! С Наступающим!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 гру, 2018 12:20
Предлагаю всем последовать итальянской традиции и заодно вместе со старым барахлом выбросить старые угнетающие мусорные мысли! С Наступающим!
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Пон 31 гру, 2018 12:25
Снигурки тоже хороши ; с Наступающим !
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 31 гру, 2018 12:35
Все йде заплановано ,ЧР трохи відкочується, Гагарін був на рівнях 28.10/28.35, то зараз бачимо нижче, також і в інших містах .Хоча сам розраховую що 3 січня від подвійного надходження валюти на МБ навіть можливе несуттєве зниження курсу доляра, але виникає питання : «а навіщо це зараз Регулятору?»Курс і так тримався низько і останні дві сесії безготівковий впевнено йшов вгору і Регулятор тільки підгальмовував, та і для зміни сезонності ще трохи зарано, тому на мою думку, курс поступово повинні далі штовхати вгору, перейти на рівень 28+ , відпрацювати, а потім вже на 27, як кожного року. Щоб курсу кудись знизитись, треба спочатку піднятись, але бувають аномалії в Україні і з курсом теж.
Додано: Пон 31 гру, 2018 12:39
Re: Валютный рынок в контексте
27,90/28,15
Додано: Пон 31 гру, 2018 12:43
А тебе не нравится, что ВВП резко растет в долларах, а твоя з/п уже $500 ???!!!
Что вы за люди такие, просто гнусные вонючки.
Отбив русское вторжение, экономические потрясения и девал, вы совершенно правомерно задали власти вопрос : а как нам дальше жить на з/п $100, какие перспективы у наших детей с таким ВВП?
Власть проявила благородство и сделала очень многое. Обеспечив макроэкономическую стабильность (главное условие для экономического роста) достигла роста ВВП в долларах под 20% и сделала вам з/п $500 !!!
Всемирный банк и МВФ аплодировали власти и вам стоя.
Но вам, вонючкам, оказывается, не понравилось...
Видите ли гривна слишком стабильная.
Додано: Пон 31 гру, 2018 12:51
Re: Валютный рынок в контексте
как думаете есть смысл скинуть трошки долларов па 28 или ещё будет выше?
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