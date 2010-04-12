4. безпроцентный кредит в гривне
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:11
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:22
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:24
Именно по этой причине точность долгосрочных прогнозов оставляет желать лучшего.
В дальних горизонтах просто невозможно учесть ВСЕ факторы и удельный вес каждого.
Поэтому получается нечто сродни "гадания на кофейной гуще".
В краткосроке же, иногда удается выделить фактор доминирующий и степень его влияния.
Остается - постоянно "держать на пульсе" одну руку, а в другой "калькулятор".
Только не юля
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:32
Шановні пани і панянки! Вітаю Всіх з прийдешніми Святами з Новим Роком і Різдвом Христовим! Бажаю більше розуму, прибутків, а також в наступному році, щоб всі вивчили українську рідну мову. Модераторам: Ірині не бути упередженою, розумію - жіночий фактор, ДС і надалі перевіряти логіку і розум форумчан в інформуваннях «зеленим по білому», щоб такі, як Орест частіше опинялися в «калюжі», переказуючи написане, Фейслесу надхнення затикати і далі «кремлівські рупори» на українському форумі, бо це є патріотично, дякую. Все буде добре і все буде Україна. Слава Україні !
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:34
Re: Валютный рынок в контексте
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:36
Re: Валютный рынок в контексте пенсій...
... перекину я це сюди....
- може ще в когось будуть думки/поради для пенсіонерів...
Starikan написав:
2) Кто им доктор?
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...а що вони(батьки) можуть ЗАРАЗ з цим зробити??? - і як вони могли колись наперед знати, що отака буде пенсія?
п. с.
... то от я все це добре розумію і на пенсію ЗОВСІМ не розраховую!
- а батьки? - вони ж змінити вже нічого не можуть.....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:37
Re: Валютный рынок в контексте
Хай! Та й нехай! Лехаим!
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:39
Re: Валютный рынок в контексте
Можуть!Хай Миколу читають:
- Стой и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью! - сказал Тарас и, отступивши шаг назад, снял с плеча ружье.©
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:41
Вангую 28,50-28,75 низкую активность и валютную голодовку до 1й половины января, потом в ход пойдёт экспортная выручка многие игроки вернутся с зимних каникул и т. д.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 31 гру, 2018 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:45
Здравствуйте незнакомка ,с таким прекрасным и чудным ником .
форум ,понятие многогранное и специфическое .
Например ,как Вы быстро узнаете курсы в Одессе , что в Киеве с курсами и какие тенденции на межбанке ?
А очень просто , зашел на форум иииии.... полная для Ежопова информация .
Так что МНОГОГРАННАЯ !
С Новым Вас , Годом !
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