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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 73397340734173427343>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:11

  flyman написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:как думаете есть смысл скинуть трошки долларов па 28 или ещё будет выше?

Залежить яка в тебе стадія зубожіння:
1 грошей нема,
2 грошей зовсім нема,
3 тре продавати долари.

4. безпроцентный кредит в гривне :mrgreen:
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:22

  ЛАД написав:чик
Если бы в Украине были разрешены вал. переводы, можно было бы организовать лёгкий бизнес - сдавать в Харькове, а покупать в Одессе. :)

ну так в чем проблема. сейчас с развитием соц. сетей - то легко организовать.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:24

  Vitl написав:
  vovan_prm написав:
  Vitl написав:То, что делается вручную иногда удивляет.Но очень легко поддаётся объяснению.есть ещё такой пример - криптовалюты с ноября сильно просели, а спрос на них как ни странно вырос.Это тоже говорит примерно о том же - набор позиции.Так и у нас очевидно всеми правдами набирают валюту в предверии её дефицита.

Спрос изменяется обратно-пропорционально изменению цены только при прочих равных условиях. Есть еще объем спроса и не ценовые факторы.


Согласен.Вот и получается, что рулят факторы. которые не на поверхности, их не видно.Но видно их действие.

Именно по этой причине точность долгосрочных прогнозов оставляет желать лучшего.
В дальних горизонтах просто невозможно учесть ВСЕ факторы и удельный вес каждого.
Поэтому получается нечто сродни "гадания на кофейной гуще".
В краткосроке же, иногда удается выделить фактор доминирующий и степень его влияния.
Остается - постоянно "держать на пульсе" одну руку, а в другой "калькулятор".
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:32

Шановні пани і панянки! Вітаю Всіх з прийдешніми Святами з Новим Роком і Різдвом Христовим! Бажаю більше розуму, прибутків, а також в наступному році, щоб всі вивчили українську рідну мову. Модераторам: Ірині не бути упередженою, розумію - жіночий фактор, ДС і надалі перевіряти логіку і розум форумчан в інформуваннях «зеленим по білому», щоб такі, як Орест частіше опинялися в «калюжі», переказуючи написане, Фейслесу надхнення затикати і далі «кремлівські рупори» на українському форумі, бо це є патріотично, дякую. Все буде добре і все буде Україна. Слава Україні !

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:34

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:садишься за комп, и первым читаешь тебя !
должно насторожить самого себя
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
ЕЖопова
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:36

Re: Валютный рынок в контексте пенсій...

... перекину я це сюди....
- може ще в когось будуть думки/поради для пенсіонерів...

Starikan написав:
2) Кто им доктор?

===
...а що вони(батьки) можуть ЗАРАЗ з цим зробити??? - і як вони могли колись наперед знати, що отака буде пенсія?

п. с.
... то от я все це добре розумію і на пенсію ЗОВСІМ не розраховую!

- а батьки? - вони ж змінити вже нічого не можуть.....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:37

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Все буде добре і все буде Україна. Слава Україні !
Хай! Та й нехай! Лехаим!
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
ЕЖопова
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:39

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:- а батьки? - вони ж змінити вже нічого не можуть...

Можуть!Хай Миколу читають:
- Стой и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью! - сказал Тарас и, отступивши шаг назад, снял с плеча ружье.©
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
ЕЖопова
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:41

  Оранжевый-хит сезона написав:как думаете есть смысл скинуть трошки долларов па 28 или ещё будет выше?

Вангую 28,50-28,75 низкую активность и валютную голодовку до 1й половины января, потом в ход пойдёт экспортная выручка многие игроки вернутся с зимних каникул и т. д.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 31 гру, 2018 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:45

  ЕЖопова написав:
  холява написав:садишься за комп, и первым читаешь тебя !
должно насторожить самого себя


Здравствуйте незнакомка ,с таким прекрасным и чудным ником .

форум ,понятие многогранное и специфическое .
Например ,как Вы быстро узнаете курсы в Одессе , что в Киеве с курсами и какие тенденции на межбанке ?
А очень просто , зашел на форум иииии.... полная для Ежопова информация .
Так что МНОГОГРАННАЯ !
С Новым Вас , Годом !
холява
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