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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7339734073417342

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:49

  oxana_anaxo написав:Всех форумчан поздравляю с наступающим Новым Годом!
Желаю всем в Новом Году здоровья, семейного счастья, хорошего настроения, много радостных впечатлений.
Денег не желаю. Их нужно просто иметь, заработав трудом.
Желать их глупо и пошло. Этим занимаются только нищеброды.

Всех, кроме этой четверки - tea, холява, Мизантроп, somilitark и ДС (покровитель Мизантропа).
Этим желаю в Новом Году прихода в их дом справедливой кармы вместо Деда Мороза.
Людям людское, остальным остальное.


Здоровья ВАМ и МУЖА не гулящего !
Передайте Привет ниф-нифу,наф-нафу ,нуф-нуфу .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:52

  oxana_anaxo написав:Сначала факты.

Факт 1.
- форумчанин высказывается против в избрания Юли президентом (ни для кого не секрет, что она фаворитка ДС)
- на форумчанина мгновенно натравливается Мизантроп (совпадение? не думаю)
- Мизантроп, чувствуя свою полную безнаказанность публикует фотографию сына форумчанинна с нарисованной траурной лентой
- модератор, первоначально намеревавшийся забанить Мизантропа бессрочно, не банит его вообще
- форумчанин пишет в лмчку ДС
- ДС банит форумчанина на 7 дней, но не трогает Мизантропа

Факт 2.
- у Мизантропа есть совершенно явный клон ЕЖопова, который используется исключительно для троллинга и включается сразу же, как только Мизантропа все-таки
банят ненадолго
- модераторы "не замечают" этого

Факт 3.
- Tea и его лечащий врач Холява на протяжении очень длительного времени клевещут на этого же форумчанина, приписывая ему целый ряд левых ников
- ДС и модераторы, которые имеют доступ к IP и всей статистике могли бы давно остановить поток этой клеветы и троллинга, но не делают этого

Выводы.

Выводы делайте сами.


Мда , ....Вы сегодня пили Шампунь "Садко -незваный гость " ?
холява
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:55

  Долярчик написав:... то от я все це добре розумію і на пенсію ЗОВСІМ не розраховую!



Будьте очень осторожными с такими заявлениями.
Предположим, тебе сейчас 40. Значит, тебе еще лет 20 трудиться и создавать свой собственный пенсионный фонд, а еще лет 20-30 жить на него.
Все должно расчитываться на перспективу 40-50 лет.
А теперь отбрось 40-50 лет назад ..
Вернись в 70-80-е годы..
А теперь представь, смог ли б ты тогда предусмотреть все изменения и обеспечить себе пенсионную старость, чтоб так легкомысленно заявить, на пенсію ЗОВСІМ не розраховую?
Многие нынешние пенсы тоже были тогда молодыми, работящими, умными, хитрыми, секси и предприимчивыми, тоже так браво бравировали ... А сегодня пенсия для них главный источник существования ...
Жизнь штука жестокая.
Так что спили мушку.
А то Бог накажет.
- Аааа, раз ты такой смелый и не розраховуєш, тогда прикреплю тебя на пенсию к ближайшей помойке!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 14:14

  холява написав:Слышь , мтематик (написано с ошибкой ) .?
Вы написали про четырех , а перечислили пять человек .
Это первое .


нелюди отдельно, потакающий им отдельно. В отличие от перечисленных в нем когда-то проявлялось много положительных человеческих качеств, он даже помогал мне дельными советами и сочувствием. Но ... что-то пошло не так. Теперь ему нравятся фото чужих детей с нарисованной траурной рамкой.
Востаннє редагувалось oxana_anaxo в Пон 31 гру, 2018 14:18, всього редагувалось 1 раз.
Извините за офф-топ.
Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet
oxana_anaxo
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 14:25

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Жизнь штука жестокая.
Так что спили мушку.
А то Бог накажет.
Зображення
Ни в одной религиозной книге нет призыва к свободной жизни
Востаннє редагувалось ЕЖопова в Пон 31 гру, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
ЕЖопова
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 14:27

С наступающими праздниками всех! Всем здоровья и исполнения заветных желаний!
Днепр немного вниз 27,95-28,05
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