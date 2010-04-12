Додано: Пон 31 гру, 2018 13:55

Долярчик написав: ... то от я все це добре розумію і на пенсію ЗОВСІМ не розраховую!



... то от я все це добре розумію і на пенсію ЗОВСІМ не розраховую!

Будьте очень осторожными с такими заявлениями.Предположим, тебе сейчас 40. Значит, тебе еще лет 20 трудиться и создавать свой собственный пенсионный фонд, а еще лет 20-30 жить на него.Все должно расчитываться на перспективу 40-50 лет.А теперь отбрось 40-50 лет назад ..Вернись в 70-80-е годы..А теперь представь, смог ли б ты тогда предусмотреть все изменения и обеспечить себе пенсионную старость, чтоб так легкомысленно заявить, на пенсію ЗОВСІМ не розраховую?Многие нынешние пенсы тоже были тогда молодыми, работящими, умными, хитрыми, секси и предприимчивыми, тоже так браво бравировали ... А сегодня пенсия для них главный источник существования ...Жизнь штука жестокая.Так что спили мушку.А то Бог накажет.- Аааа, раз ты такой смелый и не розраховуєш, тогда прикреплю тебя на пенсию к ближайшей помойке!