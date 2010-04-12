Додано: Пон 31 гру, 2018 13:45

Сначала факты.



Факт 1.

- форумчанин высказывается против в избрания Юли президентом (ни для кого не секрет, что она фаворитка ДС)

- на форумчанина мгновенно натравливается Мизантроп (совпадение? не думаю)

- Мизантроп, чувствуя свою полную безнаказанность публикует фотографию сына форумчанинна с нарисованной траурной лентой

- модератор, первоначально намеревавшийся забанить Мизантропа бессрочно, не банит его вообще

- форумчанин пишет в лмчку ДС

- ДС банит форумчанина на 7 дней, но не трогает Мизантропа



Факт 2.

- у Мизантропа есть совершенно явный клон ЕЖопова, который используется исключительно для троллинга и включается сразу же, как только Мизантропа все-таки

банят ненадолго

- модераторы "не замечают" этого



Факт 3.

- Tea и его лечащий врач Холява на протяжении очень длительного времени клевещут на этого же форумчанина, приписывая ему целый ряд левых ников

- ДС и модераторы, которые имеют доступ к IP и всей статистике могли бы давно остановить поток этой клеветы и троллинга, но не делают этого



Выводы.



Выводы делайте сами.

Востаннє редагувалось oxana_anaxo в Пон 31 гру, 2018 13:48, всього редагувалось 1 раз.

Извините за офф-топ.

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