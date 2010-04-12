Факт 1. - форумчанин высказывается против в избрания Юли президентом (ни для кого не секрет, что она фаворитка ДС) - на форумчанина мгновенно натравливается Мизантроп (совпадение? не думаю) - Мизантроп, чувствуя свою полную безнаказанность публикует фотографию сына форумчанинна с нарисованной траурной лентой - модератор, первоначально намеревавшийся забанить Мизантропа бессрочно, не банит его вообще - форумчанин пишет в лмчку ДС - ДС банит форумчанина на 7 дней, но не трогает Мизантропа
Факт 2. - у Мизантропа есть совершенно явный клон ЕЖопова, который используется исключительно для троллинга и включается сразу же, как только Мизантропа все-таки банят ненадолго - модераторы "не замечают" этого
Факт 3. - Tea и его лечащий врач Холява на протяжении очень длительного времени клевещут на этого же форумчанина, приписывая ему целый ряд левых ников - ДС и модераторы, которые имеют доступ к IP и всей статистике могли бы давно остановить поток этой клеветы и троллинга, но не делают этого
Выводы.
Выводы делайте сами.
Востаннє редагувалось oxana_anaxo в Пон 31 гру, 2018 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Извините за офф-топ. Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet
oxana_anaxo написав:Всех форумчан поздравляю с наступающим Новым Годом! Желаю всем в Новом Году здоровья, семейного счастья, хорошего настроения, много радостных впечатлений. Денег не желаю. Их нужно просто иметь, заработав трудом. Желать их глупо и пошло. Этим занимаются только нищеброды.
Всех, кроме этой четверки - tea, холява, Мизантроп, somilitark и ДС (покровитель Мизантропа). Этим желаю в Новом Году прихода в их дом справедливой кармы вместо Деда Мороза. Людям людское, остальным остальное.
Здоровья ВАМ и МУЖА не гулящего ! Передайте Привет ниф-нифу,наф-нафу ,нуф-нуфу .
Факт 1. - форумчанин высказывается против в избрания Юли президентом (ни для кого не секрет, что она фаворитка ДС) - на форумчанина мгновенно натравливается Мизантроп (совпадение? не думаю) - Мизантроп, чувствуя свою полную безнаказанность публикует фотографию сына форумчанинна с нарисованной траурной лентой - модератор, первоначально намеревавшийся забанить Мизантропа бессрочно, не банит его вообще - форумчанин пишет в лмчку ДС - ДС банит форумчанина на 7 дней, но не трогает Мизантропа
Факт 2. - у Мизантропа есть совершенно явный клон ЕЖопова, который используется исключительно для троллинга и включается сразу же, как только Мизантропа все-таки банят ненадолго - модераторы "не замечают" этого
Факт 3. - Tea и его лечащий врач Холява на протяжении очень длительного времени клевещут на этого же форумчанина, приписывая ему целый ряд левых ников - ДС и модераторы, которые имеют доступ к IP и всей статистике могли бы давно остановить поток этой клеветы и троллинга, но не делают этого
Долярчик написав:... то от я все це добре розумію і на пенсію ЗОВСІМ не розраховую!
Будьте очень осторожными с такими заявлениями. Предположим, тебе сейчас 40. Значит, тебе еще лет 20 трудиться и создавать свой собственный пенсионный фонд, а еще лет 20-30 жить на него. Все должно расчитываться на перспективу 40-50 лет. А теперь отбрось 40-50 лет назад .. Вернись в 70-80-е годы.. А теперь представь, смог ли б ты тогда предусмотреть все изменения и обеспечить себе пенсионную старость, чтоб так легкомысленно заявить, на пенсію ЗОВСІМ не розраховую? Многие нынешние пенсы тоже были тогда молодыми, работящими, умными, хитрыми, секси и предприимчивыми, тоже так браво бравировали ... А сегодня пенсия для них главный источник существования ... Жизнь штука жестокая. Так что спили мушку. А то Бог накажет. - Аааа, раз ты такой смелый и не розраховуєш, тогда прикреплю тебя на пенсию к ближайшей помойке!
холява написав:Слышь , мтематик (написано с ошибкой ) .? Вы написали про четырех , а перечислили пять человек . Это первое .
нелюди отдельно, потакающий им отдельно. В отличие от перечисленных в нем когда-то проявлялось много положительных человеческих качеств, он даже помогал мне дельными советами и сочувствием. Но ... что-то пошло не так. Теперь ему нравятся фото чужих детей с нарисованной траурной рамкой.
Востаннє редагувалось oxana_anaxo в Пон 31 гру, 2018 14:18, всього редагувалось 1 раз.
Извините за офф-топ. Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet