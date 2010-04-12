4. безпроцентный кредит в гривне
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:11
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:22
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:24
Именно по этой причине точность долгосрочных прогнозов оставляет желать лучшего.
В дальних горизонтах просто невозможно учесть ВСЕ факторы и удельный вес каждого.
Поэтому получается нечто сродни "гадания на кофейной гуще".
В краткосроке же, иногда удается выделить фактор доминирующий и степень его влияния.
Остается - постоянно "держать на пульсе" одну руку, а в другой "калькулятор".
Только не юля
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:32
Шановні пани і панянки! Вітаю Всіх з прийдешніми Святами з Новим Роком і Різдвом Христовим! Бажаю більше розуму, прибутків, а також в наступному році, щоб всі вивчили українську рідну мову. Модераторам: Ірині не бути упередженою, розумію - жіночий фактор, ДС і надалі перевіряти логіку і розум форумчан в інформуваннях «зеленим по білому», щоб такі, як Орест частіше опинялися в «калюжі», переказуючи написане, Фейслесу надхнення затикати і далі «кремлівські рупори» на українському форумі, бо це є патріотично, дякую. Все буде добре і все буде Україна. Слава Україні !
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:37
Re: Валютный рынок в контексте
Хай! Та й нехай! Лехаим!
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:41
Вангую 28,50-28,75 низкую активность и валютную голодовку до 1й половины января, потом в ход пойдёт экспортная выручка многие игроки вернутся с зимних каникул и т. д.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 31 гру, 2018 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:45
Здравствуйте незнакомка ,с таким прекрасным и чудным ником .
форум ,понятие многогранное и специфическое .
Например ,как Вы быстро узнаете курсы в Одессе , что в Киеве с курсами и какие тенденции на межбанке ?
А очень просто , зашел на форум иииии.... полная для Ежопова информация .
Так что МНОГОГРАННАЯ !
С Новым Вас , Годом !
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:49
Здоровья ВАМ и МУЖА не гулящего !
Передайте Привет ниф-нифу,наф-нафу ,нуф-нуфу .
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:55
Будьте очень осторожными с такими заявлениями.
Предположим, тебе сейчас 40. Значит, тебе еще лет 20 трудиться и создавать свой собственный пенсионный фонд, а еще лет 20-30 жить на него.
Все должно расчитываться на перспективу 40-50 лет.
А теперь отбрось 40-50 лет назад ..
Вернись в 70-80-е годы..
А теперь представь, смог ли б ты тогда предусмотреть все изменения и обеспечить себе пенсионную старость, чтоб так легкомысленно заявить, на пенсію ЗОВСІМ не розраховую?
Многие нынешние пенсы тоже были тогда молодыми, работящими, умными, хитрыми, секси и предприимчивыми, тоже так браво бравировали ... А сегодня пенсия для них главный источник существования ...
Жизнь штука жестокая.
Так что спили мушку.
А то Бог накажет.
- Аааа, раз ты такой смелый и не розраховуєш, тогда прикреплю тебя на пенсию к ближайшей помойке!
Додано: Пон 31 гру, 2018 14:25
Re: Валютный рынок в контексте
Ни в одной религиозной книге нет призыва к свободной жизни
Востаннє редагувалось ЕЖопова в Пон 31 гру, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
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