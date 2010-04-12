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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7340734173427343>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 14:27

С наступающими праздниками всех! Всем здоровья и исполнения заветных желаний!
Днепр немного вниз 27,95-28,05
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 14:44

Всех участников настоящей валютной ветки с наступающим. Всем благ, здоровья эти блага вынести, удачи, счастья. Иначе говоря, эксклюзивного VIP-свинства в Новом году.
Спасибо всем, кто не портил настроение в последний день 2018 года.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 14:51

  oxana_anaxo написав:Всех форумчан поздравляю с наступающим Новым Годом!
Желаю всем в Новом Году здоровья, семейного счастья, хорошего настроения, много радостных впечатлений.
Денег не желаю. Их нужно просто иметь, заработав трудом.
Желать их глупо и пошло. Этим занимаются только нищеброды.

Всех, кроме этой четверки - tea, холява, Мизантроп, somilitark и ДС (покровитель Мизантропа).
Этим желаю в Новом Году прихода в их дом справедливой кармы вместо Деда Мороза.
Людям людское, остальным остальное.

Оксанка - бажаю Вам в Новому Році всього найкращого.По оперативним даним кіберполіції (Мізантроп,як завжди,на висоті),Ви зараз знаходитесь в Київській області.Я так розумію - проходите черговий етап лікування.
Тому бажаю Вам здоров"я і сил боротись з таким складним недугом.Не опускайте руки і все у Вас вийде.Ви ще потрібні і своїм дітям і внукам і нам,форумчанам.
З найкращими побажаннями - Чай.
Востаннє редагувалось tea в Пон 31 гру, 2018 15:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 14:58

  edvardd написав:А в НБУ решили с миром пиписками померяться: впервые по итогам года зафиксирована не девальвация, а ревальвация гривни. И пускай она не слишком внушительная – всего около 2%, но таких достижений у гривни еще не было. Благодаря этому скромному росту гривна имеет все шансы по итогам года стать самой укрепившейся по отношению к доллару валютой в мире.

Откровенная манипуляция,а если взять отрезок в 5 лет,то есть ли одна валюта так пострадавшая к доллару,кроме сирийского фунта и боливарского песо???

Я вам больше скажу,думаю перед 31.03.19,а также последующие 2 недели перед вторым туром курс однозначно будет ниже 27,от укрепления его не будут сдерживать и вопреки возмущениям рабочих и крестьян,набравших зелени дороже,курс капитально двинет на юг)))
Зрада? Или неуд за десятилетнее пребывание на форуме,пару штанов у компа протёрли,а толку НОЛЬ 8)
Что бы 2 раза не бегать,искренне всех поздравляю с новым 19-м годом,желаю в первую очередь удачных финансовых сливов и откупов,здоровья,выдержки и терпения,встретить 20-й год в добром расположении духа и тела,удачи всем!!! :idea:
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:08

  холява написав:
  oxana_anaxo написав:Всех форумчан поздравляю с наступающим Новым Годом!
Всех, кроме этой четверки - tea, холява, Мизантроп, somilitark и ДС (покровитель Мизантропа).

Здоровья ВАМ и МУЖА не гулящего !
Передайте Привет ниф-нифу,наф-нафу ,нуф-нуфу .

Дозвольте ще особисто привітати Пізнайка (ДС - не стирайте це повідомлення,сьогодні ж можна офтоп)
Для Пізнайка всі українці діляться на дві категорії - пацієнти,які вже є під надійним контролем,як вчора писав Пізнайко,і пацієнти,які ще ходять вулицями і ніяк не дійдуть на консультацію.
Ті пацієнти,які поки що поза межами Пізнайкового диспансера,в свою чергу діляться теж на дві категорії - ті хто тут сидять на форумі і ті,хто поки що поза форумом.
Ті пацієнти,які сидять на форумі,теж,в свою чергу,діляться на дві категорії - ВІП-пацієнти і звичайні пацієнти.До звичайних пацієнтів,які є соціально незахищеними,зокрема Оксанка,якій нічим розразуватись в київській маршрутці,тому вона показує посвідчення,яке дає право на безоплатний проїзд.Оксані Пізнайко надає консультації безкоштовно.А ВІП-пацієнтам,яких на дану хвилину замело снігом,Пізнайко буде надавати виключно платну консультацію.300 доларів/година і Пізнайко до Ваших послуг.Оплату кукурузою не пропонувати.
Так от я бажаю Пізнайку,щоб в новому році йому на форумі було менше профільної роботи.Іншими словами,щоб тут було більше здорових людей.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:11

  дядя Caша написав:Всех участников настоящей валютной ветки с наступающим. Всем благ, здоровья эти блага вынести, удачи, счастья. Иначе говоря, эксклюзивного VIP-свинства в Новом году.
Спасибо всем, кто не портил настроение в последний день 2018 года.

US

Присвинюсь к поздравлениям :wink:
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Будьте Людьми в год свиньи :!:
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
ЕЖопова
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:15

  oxana_anaxo написав:Всех форумчан поздравляю с наступающим Новым Годом!
Желаю всем в Новом Году здоровья, семейного счастья, хорошего настроения, много радостных впечатлений.
Денег не желаю. Их нужно просто иметь, заработав трудом.
Желать их глупо и пошло. Этим занимаются только нищеброды.

Всех, кроме этой четверки - tea, холява, Мизантроп, somilitark и ДС (покровитель Мизантропа).
Этим желаю в Новом Году прихода в их дом справедливой кармы вместо Деда Мороза.
Людям людское, остальным остальное.

Присоединяюсь к вышесказанному, только Оксана это не 4-ка,а один и тот же сотрудник, миссия которого увести от темы, заболтать, навести тень на плетень.
Зачем это делается мне понятно, поэтому я и перестал здесь писать.
Всех форумчан с Наступающим и не забывайте про 60% девальвацию сразу после парламентских выборов, а также ждите сюрпризов между 1-м и 2-м предидентскими турами.
Не проморгайте))
Trast
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:19

Re: Валютный рынок в контексте

  Trast написав:Оксана это не 4-ка
а вот это поворот :shock:
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
ЕЖопова
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:21

  Провидець написав:
  oxana_anaxo написав:Всех, кроме этой четверки - tea, холява, Мизантроп, somilitark и ДС (покровитель Мизантропа).
Этим желаю в Новом Году прихода в их дом справедливой кармы вместо Деда Мороза.

и не забывайте про 60% девальвацию сразу после парламентских выборов, а также ждите сюрпризов между 1-м и 2-м предидентскими турами.
Не проморгайте))

Провидець - вітаю Вас з Новим Роком.Бажаю Вам в Новому Році таких же яскравих сновидінь,як і в 2018 році.
Але старайтесь не попастись на очі Пізнайку.Загребе до себе і зафіксує надовго.У Оксани є 4 ніки,яким вона бажає зла,а у Пізнайка є 7 ніків (О_О,Траст,Сінус,Толевас,Крейзімод,Лука і Бартон_Хувер).І тільки ніку АНікульченко Пізнайко бажає знайти себе на форумі в новому році.
З"являйтесь тут частіше і радуйте нас новими прогнозами.
З повагою - Чай.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:26

Re: Валютный рынок в контексте

Анекдот.
Киев. Центр. Прогуливается компания. Явно приезжие.
К ним обращается местный:
- Друзі, продьте тут швіденько, не затримуйтесь. Бо зараз відлига і с дахів можуть впасти бурульки.
В ответ:
- Чё. Ты можешь сказать на человеческом языке?
- Ребята, сейчас прекрасная погода. Никуда не спешите, а лучше остановитесь и полюбуйтесь архитектурой.

Всех коллег с наступающим.
Только не юля
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