С наступающими праздниками всех! Всем здоровья и исполнения заветных желаний!
Днепр немного вниз 27,95-28,05
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 гру, 2018 14:27
С наступающими праздниками всех! Всем здоровья и исполнения заветных желаний!
Днепр немного вниз 27,95-28,05
Додано: Пон 31 гру, 2018 14:44
Всех участников настоящей валютной ветки с наступающим. Всем благ, здоровья эти блага вынести, удачи, счастья. Иначе говоря, эксклюзивного VIP-свинства в Новом году.
Спасибо всем, кто не портил настроение в последний день 2018 года.
US
Додано: Пон 31 гру, 2018 14:51
Оксанка - бажаю Вам в Новому Році всього найкращого.По оперативним даним кіберполіції (Мізантроп,як завжди,на висоті),Ви зараз знаходитесь в Київській області.Я так розумію - проходите черговий етап лікування.
Тому бажаю Вам здоров"я і сил боротись з таким складним недугом.Не опускайте руки і все у Вас вийде.Ви ще потрібні і своїм дітям і внукам і нам,форумчанам.
З найкращими побажаннями - Чай.
Востаннє редагувалось tea в Пон 31 гру, 2018 15:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 31 гру, 2018 14:58
Откровенная манипуляция,а если взять отрезок в 5 лет,то есть ли одна валюта так пострадавшая к доллару,кроме сирийского фунта и боливарского песо???
Я вам больше скажу,думаю перед 31.03.19,а также последующие 2 недели перед вторым туром курс однозначно будет ниже 27,от укрепления его не будут сдерживать и вопреки возмущениям рабочих и крестьян,набравших зелени дороже,курс капитально двинет на юг)))
Зрада? Или неуд за десятилетнее пребывание на форуме,пару штанов у компа протёрли,а толку НОЛЬ
Что бы 2 раза не бегать,искренне всех поздравляю с новым 19-м годом,желаю в первую очередь удачных финансовых сливов и откупов,здоровья,выдержки и терпения,встретить 20-й год в добром расположении духа и тела,удачи всем!!!
Додано: Пон 31 гру, 2018 15:08
Дозвольте ще особисто привітати Пізнайка (ДС - не стирайте це повідомлення,сьогодні ж можна офтоп)
Для Пізнайка всі українці діляться на дві категорії - пацієнти,які вже є під надійним контролем,як вчора писав Пізнайко,і пацієнти,які ще ходять вулицями і ніяк не дійдуть на консультацію.
Ті пацієнти,які поки що поза межами Пізнайкового диспансера,в свою чергу діляться теж на дві категорії - ті хто тут сидять на форумі і ті,хто поки що поза форумом.
Ті пацієнти,які сидять на форумі,теж,в свою чергу,діляться на дві категорії - ВІП-пацієнти і звичайні пацієнти.До звичайних пацієнтів,які є соціально незахищеними,зокрема Оксанка,якій нічим розразуватись в київській маршрутці,тому вона показує посвідчення,яке дає право на безоплатний проїзд.Оксані Пізнайко надає консультації безкоштовно.А ВІП-пацієнтам,яких на дану хвилину замело снігом,Пізнайко буде надавати виключно платну консультацію.300 доларів/година і Пізнайко до Ваших послуг.Оплату кукурузою не пропонувати.
Так от я бажаю Пізнайку,щоб в новому році йому на форумі було менше профільної роботи.Іншими словами,щоб тут було більше здорових людей.
Додано: Пон 31 гру, 2018 15:11
Присвинюсь к поздравлениям
Будьте Людьми в год свиньи
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
Додано: Пон 31 гру, 2018 15:15
Присоединяюсь к вышесказанному, только Оксана это не 4-ка,а один и тот же сотрудник, миссия которого увести от темы, заболтать, навести тень на плетень.
Зачем это делается мне понятно, поэтому я и перестал здесь писать.
Всех форумчан с Наступающим и не забывайте про 60% девальвацию сразу после парламентских выборов, а также ждите сюрпризов между 1-м и 2-м предидентскими турами.
Не проморгайте))
Додано: Пон 31 гру, 2018 15:19
Re: Валютный рынок в контексте
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
Додано: Пон 31 гру, 2018 15:21
Провидець - вітаю Вас з Новим Роком.Бажаю Вам в Новому Році таких же яскравих сновидінь,як і в 2018 році.
Але старайтесь не попастись на очі Пізнайку.Загребе до себе і зафіксує надовго.У Оксани є 4 ніки,яким вона бажає зла,а у Пізнайка є 7 ніків (О_О,Траст,Сінус,Толевас,Крейзімод,Лука і Бартон_Хувер).І тільки ніку АНікульченко Пізнайко бажає знайти себе на форумі в новому році.
З"являйтесь тут частіше і радуйте нас новими прогнозами.
З повагою - Чай.
Додано: Пон 31 гру, 2018 15:26
Re: Валютный рынок в контексте
Анекдот.
Киев. Центр. Прогуливается компания. Явно приезжие.
К ним обращается местный:
- Друзі, продьте тут швіденько, не затримуйтесь. Бо зараз відлига і с дахів можуть впасти бурульки.
В ответ:
- Чё. Ты можешь сказать на человеческом языке?
- Ребята, сейчас прекрасная погода. Никуда не спешите, а лучше остановитесь и полюбуйтесь архитектурой.
Всех коллег с наступающим.
Только не юля
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