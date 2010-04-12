RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7340734173427343

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:27

  somilitark написав:
  edvardd написав:А в НБУ решили с миром пиписками померяться: впервые по итогам года зафиксирована не девальвация, а ревальвация гривни. И пускай она не слишком внушительная – всего около 2%, но таких достижений у гривни еще не было. Благодаря этому скромному росту гривна имеет все шансы по итогам года стать самой укрепившейся по отношению к доллару валютой в мире.


Откровенная манипуляция


Вот мы всегда так ...
Когда выигрываем на курсе, то это всегда благодаря нашему гению, уму и расчёту.
Когда абасрались, то это всё из-за манипуляций, это всё из-за них.
А в какой стране вы видели валютный рынок без манипуляций?
В манипуляциях (кинуть лохов) есть его суть.
8) 8) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6804
З нами з: 14.11.11
Подякував: 296 раз.
Подякували: 3413 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:30

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:тільки ніку АНікульченко Пізнайко бажає знайти себе на форумі в новому році.
З"являйтесь тут частіше і радуйте нас новими прогнозами.
та й щоб на мові висловлював що наснилося.Вміє ж рідненькою.
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
ЕЖопова
Аватар користувача
 
Повідомлень: 117
З нами з: 15.08.11
Подякував: 15 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:42

  Trast написав:Присоединяюсь к вышесказанному, только Оксана это не 4-ка,а один и тот же сотрудник, миссия которого увести от темы, заболтать, навести тень на плетень.
Зачем это делается мне понятно, поэтому я и перестал здесь писать.
Всех форумчан с Наступающим и не забывайте про 60% девальвацию сразу после парламентских выборов, а также ждите сюрпризов между 1-м и 2-м предидентскими турами.
Не проморгайте))


oxana_anaxo Добавлено: Пт 27 май, 2016 20:35
не надо тень на плетень наводить.

Валютный рынок в контексте 2016 год

oxana_anaxo Добавлено: Пн 25 июл, 2016 22:32
не наводите тень на плетень

Валютный рынок в контексте 2016 год

От любимых словооборотов никуда не денешься.
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 1995
З нами з: 09.09.14
Подякував: 657 раз.
Подякували: 665 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:51

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitl написав:впервые по итогам года зафиксирована не девальвация, а ревальвация гривни. И пускай она не слишком внушительная

Всех с новым ГОДОМ!"!!
Нечто подобное в 2008 наблюдали. 19-й будет весёлым. С новыми перспективами!!!!
lockinoenp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 27.12.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:52

  vovan_prm написав:
  Trast написав:Присоединяюсь к вышесказанному, только Оксана это не 4-ка,а один и тот же сотрудник, миссия которого увести от темы, заболтать, навести тень на плетень.
Зачем это делается мне понятно, поэтому я и перестал здесь писать.
Всех форумчан с Наступающим и не забывайте про 60% девальвацию сразу после парламентских выборов, а также ждите сюрпризов между 1-м и 2-м предидентскими турами.
Не проморгайте))


oxana_anaxo Добавлено: Пт 27 май, 2016 20:35
не надо тень на плетень наводить.

Валютный рынок в контексте 2016 год

oxana_anaxo Добавлено: Пн 25 июл, 2016 22:32
не наводите тень на плетень

Валютный рынок в контексте 2016 год

От любимых словооборотов никуда не денешься.

От вчора Пізнайко приблизно про те ж написав.
В нього риторичне питання - навіщо відмовлятись від всіх своїх ніків,якщо це потім доводиться.
Жаль,що Пізнайко всього на кілька хвилин виставив повідомлення.Далеко не всі встигли прочитати.
tea
 
Повідомлень: 16474
З нами з: 15.11.08
Подякував: 488 раз.
Подякували: 2148 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:56

  Libo написав:
  somilitark написав:
  edvardd написав:А в НБУ решили с миром пиписками померяться: впервые по итогам года зафиксирована не девальвация, а ревальвация гривни. И пускай она не слишком внушительная – всего около 2%, но таких достижений у гривни еще не было. Благодаря этому скромному росту гривна имеет все шансы по итогам года стать самой укрепившейся по отношению к доллару валютой в мире.


Откровенная манипуляция


Вот мы всегда так ...
Когда выигрываем на курсе, то это всегда благодаря нашему гению, уму и расчёту.
Когда абасрались, то это всё из-за манипуляций, это всё из-за них.
А в какой стране вы видели валютный рынок без манипуляций?
В манипуляциях (кинуть лохов) есть его суть.
8) 8) 8)

Каждый год не может быть одинаково.
Рынок на то и рынок, чтобы не все были успешными. :lol:
Hariton
 
Повідомлень: 110
З нами з: 10.09.10
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7340734173427343
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1408, 1409, 1410
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14095 1617556
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 15:35
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6521 1385818
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 19:28
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 255513
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15691)
31.12.2018 16:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.