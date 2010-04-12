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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 гру, 2018 15:27
somilitark написав: edvardd написав:
А в НБУ решили с миром пиписками померяться: впервые по итогам года зафиксирована не девальвация, а ревальвация гривни. И пускай она не слишком внушительная – всего около 2%, но таких достижений у гривни еще не было. Благодаря этому скромному росту гривна имеет все шансы по итогам года стать самой укрепившейся по отношению к доллару валютой в мире.
Откровенная манипуляция
Вот мы всегда так ...
Когда выигрываем на курсе, то это всегда благодаря нашему гению, уму и расчёту.
Когда абасрались, то это всё из-за манипуляций, это всё из-за них.
А в какой стране вы видели валютный рынок без манипуляций?
В манипуляциях (кинуть лохов) есть его суть.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 15:30
tea написав:
тільки ніку АНікульченко Пізнайко бажає знайти себе на форумі в новому році.
З"являйтесь тут частіше і радуйте нас новими прогнозами.
та й щоб на мові висловлював що наснилося.Вміє ж рідненькою.
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 15:42
Trast написав:
Присоединяюсь к вышесказанному, только Оксана это не 4-ка,а один и тот же сотрудник, миссия которого увести от темы, заболтать, навести тень на плетень
.
Зачем это делается мне понятно, поэтому я и перестал здесь писать.
Всех форумчан с Наступающим и не забывайте про 60% девальвацию сразу после парламентских выборов, а также ждите сюрпризов между 1-м и 2-м предидентскими турами.
Не проморгайте))
Валютный рынок в контексте 2016 год
oxana_anaxo Добавлено: Пт 27 май, 2016 20:35
не надо тень на плетень наводить.
Валютный рынок в контексте 2016 год
oxana_anaxo Добавлено: Пн 25 июл, 2016 22:32
не наводите тень на плетень
От любимых словооборотов никуда не денешься.
Только не юля
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vovan_prm
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Додано: Пон 31 гру, 2018 15:51
Vitl написав:
впервые по итогам года зафиксирована не девальвация, а ревальвация гривни. И пускай она не слишком внушительная
Всех с новым ГОДОМ!"!!
Нечто подобное в 2008 наблюдали. 19-й будет весёлым. С новыми перспективами!!!!
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Додано: Пон 31 гру, 2018 15:52
vovan_prm написав: Trast написав:
Присоединяюсь к вышесказанному, только Оксана это не 4-ка,а один и тот же сотрудник, миссия которого увести от темы, заболтать, навести тень на плетень
.
Зачем это делается мне понятно, поэтому я и перестал здесь писать.
Всех форумчан с Наступающим и не забывайте про 60% девальвацию сразу после парламентских выборов, а также ждите сюрпризов между 1-м и 2-м предидентскими турами.
Не проморгайте))
Валютный рынок в контексте 2016 год
oxana_anaxo Добавлено: Пт 27 май, 2016 20:35
не надо тень на плетень наводить.
Валютный рынок в контексте 2016 год
oxana_anaxo Добавлено: Пн 25 июл, 2016 22:32
не наводите тень на плетень
От любимых словооборотов никуда не денешься.
От вчора Пізнайко приблизно про те ж написав.
В нього риторичне питання - навіщо відмовлятись від всіх своїх ніків,якщо це потім доводиться.
Жаль,що Пізнайко всього на кілька хвилин виставив повідомлення.Далеко не всі встигли прочитати.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 15:56
Libo написав: somilitark написав: edvardd написав:
А в НБУ решили с миром пиписками померяться: впервые по итогам года зафиксирована не девальвация, а ревальвация гривни. И пускай она не слишком внушительная – всего около 2%, но таких достижений у гривни еще не было. Благодаря этому скромному росту гривна имеет все шансы по итогам года стать самой укрепившейся по отношению к доллару валютой в мире.
Откровенная манипуляция
Вот мы всегда так ...
Когда выигрываем на курсе, то это всегда благодаря нашему гению, уму и расчёту.
Когда абасрались, то это всё из-за манипуляций, это всё из-за них.
А в какой стране вы видели валютный рынок без манипуляций?
В манипуляциях (кинуть лохов) есть его суть.
Каждый год не может быть одинаково.
Рынок на то и рынок, чтобы не все были успешными.
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