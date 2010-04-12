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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7340734173427343

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:42

  Trast написав:Присоединяюсь к вышесказанному, только Оксана это не 4-ка,а один и тот же сотрудник, миссия которого увести от темы, заболтать, навести тень на плетень.
Зачем это делается мне понятно, поэтому я и перестал здесь писать.
Всех форумчан с Наступающим и не забывайте про 60% девальвацию сразу после парламентских выборов, а также ждите сюрпризов между 1-м и 2-м предидентскими турами.
Не проморгайте))


oxana_anaxo Добавлено: Пт 27 май, 2016 20:35
не надо тень на плетень наводить.

Валютный рынок в контексте 2016 год

oxana_anaxo Добавлено: Пн 25 июл, 2016 22:32
не наводите тень на плетень

Валютный рынок в контексте 2016 год

От любимых словооборотов никуда не денешься.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:51

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitl написав:впервые по итогам года зафиксирована не девальвация, а ревальвация гривни. И пускай она не слишком внушительная

Всех с новым ГОДОМ!"!!
Нечто подобное в 2008 наблюдали. 19-й будет весёлым. С новыми перспективами!!!!
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:52

  vovan_prm написав:
  Trast написав:Присоединяюсь к вышесказанному, только Оксана это не 4-ка,а один и тот же сотрудник, миссия которого увести от темы, заболтать, навести тень на плетень.
Зачем это делается мне понятно, поэтому я и перестал здесь писать.
Всех форумчан с Наступающим и не забывайте про 60% девальвацию сразу после парламентских выборов, а также ждите сюрпризов между 1-м и 2-м предидентскими турами.
Не проморгайте))


oxana_anaxo Добавлено: Пт 27 май, 2016 20:35
не надо тень на плетень наводить.

Валютный рынок в контексте 2016 год

oxana_anaxo Добавлено: Пн 25 июл, 2016 22:32
не наводите тень на плетень

Валютный рынок в контексте 2016 год

От любимых словооборотов никуда не денешься.

От вчора Пізнайко приблизно про те ж написав.
В нього риторичне питання - навіщо відмовлятись від всіх своїх ніків,якщо це потім доводиться.
Жаль,що Пізнайко всього на кілька хвилин виставив повідомлення.Далеко не всі встигли прочитати.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:56

  Libo написав:
  somilitark написав:
  edvardd написав:А в НБУ решили с миром пиписками померяться: впервые по итогам года зафиксирована не девальвация, а ревальвация гривни. И пускай она не слишком внушительная – всего около 2%, но таких достижений у гривни еще не было. Благодаря этому скромному росту гривна имеет все шансы по итогам года стать самой укрепившейся по отношению к доллару валютой в мире.


Откровенная манипуляция


Вот мы всегда так ...
Когда выигрываем на курсе, то это всегда благодаря нашему гению, уму и расчёту.
Когда абасрались, то это всё из-за манипуляций, это всё из-за них.
А в какой стране вы видели валютный рынок без манипуляций?
В манипуляциях (кинуть лохов) есть его суть.
8) 8) 8)

Каждый год не может быть одинаково.
Рынок на то и рынок, чтобы не все были успешными. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:06

  ЕЖопова написав:
  Trast написав:Оксана это не 4-ка
а вот это поворот :shock:

Буває.
Восени тут Крейзімод опонував сінусу,а Траст - Толевасу.
Такі гострі дискусії точились,що ДС блокував всіх,без різниці,хто з них перший почав. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:44

somilitark интересно девки пляшут...а чего только на 20-м году остановился...продолжай по списку
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:48

  чик написав:ЛАД
так https://obmenka.od.ua/ и не токо этим занимаются и без переводов, главное организовать...

Это понятно. Но там не те суммы, можно и возить (экономически эффективно).
При выигрыше 10-20 коп. на относительно малых суммах овчинка выделки не стоит. :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 17:14

  Libo написав:
  Долярчик написав:... то от я все це добре розумію і на пенсію ЗОВСІМ не розраховую!



Будьте очень осторожными с такими заявлениями.
Предположим, тебе сейчас 40. Значит, тебе еще лет 20 трудиться и создавать свой собственный пенсионный фонд, а еще лет 20-30 жить на него.
Все должно расчитываться на перспективу 40-50 лет.
А теперь отбрось 40-50 лет назад ..
Вернись в 70-80-е годы..
А теперь представь, смог ли б ты тогда предусмотреть все изменения и обеспечить себе пенсионную старость, чтоб так легкомысленно заявить, на пенсію ЗОВСІМ не розраховую?
Многие нынешние пенсы тоже были тогда молодыми, работящими, умными, хитрыми, секси и предприимчивыми, тоже так браво бравировали ... А сегодня пенсия для них главный источник существования ...
Жизнь штука жестокая.
Так что спили мушку.
А то Бог накажет.
- Аааа, раз ты такой смелый и не розраховуєш, тогда прикреплю тебя на пенсию к ближайшей помойке!
:lol: :lol: :lol:

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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 17:19

Хочу привітати всіх форумчан з Новим Роком.Хочу всім побажати міцного здоров"я,сімейного благополуччя і вдалих прибуткових операцій.
Окремо хочу попросити форумчан - залишити в 2018 році всі конфлікти і сварки,які розгорались на форумі між різними форумчанами.Постарайтесь забути про всі образи,які були в 2018 році і в 2019 році почати все з нової сторінки.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 17:37

  lapay написав:
  ЛАД написав:А ссылку можно?
Я пользовался данными отсюда - https://www.unn.com.ua/uk/news/1770704- ... rd-dolariv (ссылка Василя). А Вы?

Офіційна інформація Держстату http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 1018_u.htm
За 10 місяців експорт товарів 38,8 млрд, по посиланню Василя https://www.unn.com.ua/uk/news/1770704- ... rd-dolariv ще 4,1 млрд за листопад.

Вы пользуетесь данными Госстата, по ссылке Василя - данные НБУ.Уже неоднократно обсуждалось, что они заметно расходятся. Поэтому складывать, как Вы это делали, неверно.
Желательно сразу указывать источник, меньше было бы вопросов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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