Trast написав:Присоединяюсь к вышесказанному, только Оксана это не 4-ка,а один и тот же сотрудник, миссия которого увести от темы, заболтать, навести тень на плетень. Зачем это делается мне понятно, поэтому я и перестал здесь писать. Всех форумчан с Наступающим и не забывайте про 60% девальвацию сразу после парламентских выборов, а также ждите сюрпризов между 1-м и 2-м предидентскими турами. Не проморгайте))
oxana_anaxo Добавлено: Пт 27 май, 2016 20:35 не надо тень на плетень наводить.
Trast написав:Присоединяюсь к вышесказанному, только Оксана это не 4-ка,а один и тот же сотрудник, миссия которого увести от темы, заболтать, навести тень на плетень. Зачем это делается мне понятно, поэтому я и перестал здесь писать. Всех форумчан с Наступающим и не забывайте про 60% девальвацию сразу после парламентских выборов, а также ждите сюрпризов между 1-м и 2-м предидентскими турами. Не проморгайте))
oxana_anaxo Добавлено: Пт 27 май, 2016 20:35 не надо тень на плетень наводить.
От вчора Пізнайко приблизно про те ж написав. В нього риторичне питання - навіщо відмовлятись від всіх своїх ніків,якщо це потім доводиться. Жаль,що Пізнайко всього на кілька хвилин виставив повідомлення.Далеко не всі встигли прочитати.
edvardd написав:А в НБУ решили с миром пиписками померяться: впервые по итогам года зафиксирована не девальвация, а ревальвация гривни. И пускай она не слишком внушительная – всего около 2%, но таких достижений у гривни еще не было. Благодаря этому скромному росту гривна имеет все шансы по итогам года стать самой укрепившейся по отношению к доллару валютой в мире.
Откровенная манипуляция
Вот мы всегда так ... Когда выигрываем на курсе, то это всегда благодаря нашему гению, уму и расчёту. Когда абасрались, то это всё из-за манипуляций, это всё из-за них. А в какой стране вы видели валютный рынок без манипуляций? В манипуляциях (кинуть лохов) есть его суть.
Каждый год не может быть одинаково. Рынок на то и рынок, чтобы не все были успешными.
Долярчик написав:... то от я все це добре розумію і на пенсію ЗОВСІМ не розраховую!
Будьте очень осторожными с такими заявлениями. Предположим, тебе сейчас 40. Значит, тебе еще лет 20 трудиться и создавать свой собственный пенсионный фонд, а еще лет 20-30 жить на него. Все должно расчитываться на перспективу 40-50 лет. А теперь отбрось 40-50 лет назад .. Вернись в 70-80-е годы.. А теперь представь, смог ли б ты тогда предусмотреть все изменения и обеспечить себе пенсионную старость, чтоб так легкомысленно заявить, на пенсію ЗОВСІМ не розраховую? Многие нынешние пенсы тоже были тогда молодыми, работящими, умными, хитрыми, секси и предприимчивыми, тоже так браво бравировали ... А сегодня пенсия для них главный источник существования ... Жизнь штука жестокая. Так что спили мушку. А то Бог накажет. - Аааа, раз ты такой смелый и не розраховуєш, тогда прикреплю тебя на пенсию к ближайшей помойке!
Хочу привітати всіх форумчан з Новим Роком.Хочу всім побажати міцного здоров"я,сімейного благополуччя і вдалих прибуткових операцій. Окремо хочу попросити форумчан - залишити в 2018 році всі конфлікти і сварки,які розгорались на форумі між різними форумчанами.Постарайтесь забути про всі образи,які були в 2018 році і в 2019 році почати все з нової сторінки.
Вы пользуетесь данными Госстата, по ссылке Василя - данные НБУ.Уже неоднократно обсуждалось, что они заметно расходятся. Поэтому складывать, как Вы это делали, неверно. Желательно сразу указывать источник, меньше было бы вопросов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.