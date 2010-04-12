Додано: Пон 31 гру, 2018 18:19

tea написав: холява написав: холява написав: садишься за комп, и первым читаешь тебя ! садишься за комп, и первым читаешь тебя ! должно насторожить самого себя

Здравствуйте незнакомка ,с таким прекрасным и чудным ником .

Здравствуйте незнакомка ,с таким прекрасным и чудным ником .

Щось незнайомку безстроково заблокували.Пише - заблоковано,бо клон.Пізнайко - крім Зайчика ні з ким з жінок тут не спілкуйтесь.Вам,хіба,мало однієї жінки,яка писала,що Вас любить і завжди з Вами поруч.[/quote]Привет .Чай , я Очень , Очень люблю этот форум .Мне модераторы прощали очень многое .Наверняка прощают за сложные годы работы !Всем им ЗДОРОВЬЯ и Терпения !Форум классный и умный .Люблю всех, все нравятся .После стольких лет работы снова и снова попадаешь в "мясорубку ".Тосик,Оксана , Кверти, Доллярчик , Чай, ДС и ЛИБО , Фриз,ЗЗЗ и ПРОСТИТЕ кого не назвал -это люди со своим ЭГО и своим понятием жизни , все по своему мудры и думают что они лучшие .Я в этом не сомневаюсь !Никого не переделать .Такие как есть !Поэтому еще раз ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ всем .Очень Прошу Прощения , кого Обидел.