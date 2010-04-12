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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7341734273437344

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 17:58

  холява написав:
  ЕЖопова написав:
  холява написав:садишься за комп, и первым читаешь тебя !
должно насторожить самого себя

Здравствуйте незнакомка ,с таким прекрасным и чудным ником .

Щось незнайомку безстроково заблокували.Пише - заблоковано,бо клон. :shock:
Пізнайко - крім Зайчика ні з ким з жінок тут не спілкуйтесь. :mrgreen:
Вам,хіба,мало однієї жінки,яка писала,що Вас любить і завжди з Вами поруч. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 18:19

  tea написав:
  холява написав:
  холява написав:садишься за комп, и первым читаешь тебя !
должно насторожить самого себя

Здравствуйте незнакомка ,с таким прекрасным и чудным ником .

Щось незнайомку безстроково заблокували.Пише - заблоковано,бо клон. :shock:
Пізнайко - крім Зайчика ні з ким з жінок тут не спілкуйтесь. :mrgreen:
Вам,хіба,мало однієї жінки,яка писала,що Вас любить і завжди з Вами поруч. :mrgreen:[/quote]

Привет .

Чай , я Очень , Очень люблю этот форум .
Мне модераторы прощали очень многое .
Наверняка прощают за сложные годы работы !
Всем им ЗДОРОВЬЯ и Терпения !
Форум классный и умный .
Люблю всех, все нравятся .
После стольких лет работы снова и снова попадаешь в "мясорубку ".
Тосик,Оксана , Кверти, Доллярчик , Чай, ДС и ЛИБО , Фриз,ЗЗЗ и ПРОСТИТЕ кого не назвал -это люди со своим ЭГО и своим понятием жизни , все по своему мудры и думают что они лучшие .
Я в этом не сомневаюсь !
Никого не переделать .
Такие как есть !
Поэтому еще раз ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ всем .
Очень Прошу Прощения , кого Обидел.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 18:40

  холява написав:
  tea написав:Щось незнайомку безстроково заблокували.Пише - заблоковано,бо клон.
Пізнайко - крім Зайчика ні з ким з жінок тут не спілкуйтесь. :mrgreen:
Вам,хіба,мало однієї жінки,яка писала,що Вас любить і завжди з Вами поруч. :mrgreen:

Привет .
Чай , я Очень , Очень люблю этот форум .
После стольких лет работы снова и снова попадаешь в "мясорубку "(ого - "знову в м"ясорубку".Це - про психдиспансер?Що ж він напише далі...Вже становиться страшно...).
Тосик,Оксана , Кверти, Доллярчик , Чай, ДС и ЛИБО , Фриз,ЗЗЗ и ПРОСТИТЕ кого не назвал -...и думают что они лучшие (насторожує таке формулювання від лікаря :shock: ).
Никого не переделать (ну все,попав,уколи,крапельниці,сорочка з довгими рукавами... :shock: ) .

Я так розумію - Пізнайко написав список форумчан,кому з"явитись до Пізнайка 3 числа на консультацію. :mrgreen:
Пізнайко - а можна я прийду 4-го?Приготуйте для мене ліжко в 4-містній палаті,куди Ви 3-го числа покладете Лібо,Фріза і ЗЗЗЗЗЗ.
П.С.Пізнайко - а куди Ви покладете Оксану - в жіноче чи чоловіче відділення?Лібо цікавиться.
Востаннє редагувалось tea в Пон 31 гру, 2018 19:00, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 18:47

  tea написав:Я так розумію - Пізнайко написав список форумчан,кому з"явитись до Пізнайка 3 числа на консультацію. :mrgreen:
Пізнайко - а можна я прийду 4-го?Приготуйте для мене ліжко в 4-містній палаті,куди Ви 3-го числа покладете Лібо,Фріза і ЗЗЗЗЗЗ. :mrgreen:
П.С.Пізнайко - а куди Ви покладете Оксану - в жіноче чи чоловіче відділення?


Друже, вы точно пациент. Зачем четыре раза в четырех фразах называть человека не тем именем, которым он пользуется?.. Даже если это его старый ник?..
Оксану никто никуда не положит, лучше отделением для себя поинтересуйтесь. И научитесь писать личные вопросы в личные сообщения. Вы не поверите, насколько поднимется настроение как лично у вас, так и у остальных форумчан.

Всех прочих вменяемых форумчан - з прийдешнiм Новим роком!
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 18:47

  tea написав:П.С.Пізнайко - а куди Ви покладете Оксану - в жіноче чи чоловіче відділення?

Для Наполеона отдельная палата :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 18:47

Re: Валютный рынок в контексте

Это привентивно . Всех кто может своё сказать.
Сумно, ...Но усё равно. С Новым Надеюсь Хорошим Годом!
lockinoenp
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 18:51

  sergey_sryvkin написав:Друже, вы точно пациент. Зачем четыре раза в четырех фразах называть человека не тем именем, которым он пользуется?.. Даже если это его старый ник?..

Я ж не суперечу - пацієнт. :mrgreen: Пізнайко ж і пише - на консультацію.З собою приносити теплі шкарпетки,зубну щітку,пасту,мати свою ложку,вилку,дві тарілки.Там список великий.
Щодо другого питання - ну чомусь не можу писати "Холява",коли вже звик до Допитливого Пізнайка.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 18:55

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для веганов
Закінчуємо "собачитись" та готуємось до "свинства" :wink:
Бажаю "свинства" ВСІМ лиш на столі 8)
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для нас 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 18:59

  prodigy написав:somilitark интересно девки пляшут...а чего только на 20-м году остановился...продолжай по списку

Я каждый год всем своим близким и тем кого уважаю, желаю встретить СЛЕДУЮЩИЙ год в добром здравии и расположении духа,короче,если я доживу,то перед новым 20-м годом,пожелаю даже Вам встретить новый 21-й без никаких проблем :wink:
somilitark
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