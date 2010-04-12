Щось незнайомку безстроково заблокували.Пише - заблоковано,бо клон.
Пізнайко - крім Зайчика ні з ким з жінок тут не спілкуйтесь.
Вам,хіба,мало однієї жінки,яка писала,що Вас любить і завжди з Вами поруч.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 гру, 2018 17:58
Щось незнайомку безстроково заблокували.Пише - заблоковано,бо клон.
Пізнайко - крім Зайчика ні з ким з жінок тут не спілкуйтесь.
Вам,хіба,мало однієї жінки,яка писала,що Вас любить і завжди з Вами поруч.
Додано: Пон 31 гру, 2018 18:19
Щось незнайомку безстроково заблокували.Пише - заблоковано,бо клон.
Пізнайко - крім Зайчика ні з ким з жінок тут не спілкуйтесь.
Вам,хіба,мало однієї жінки,яка писала,що Вас любить і завжди з Вами поруч. [/quote]
Привет .
Чай , я Очень , Очень люблю этот форум .
Мне модераторы прощали очень многое .
Наверняка прощают за сложные годы работы !
Всем им ЗДОРОВЬЯ и Терпения !
Форум классный и умный .
Люблю всех, все нравятся .
После стольких лет работы снова и снова попадаешь в "мясорубку ".
Тосик,Оксана , Кверти, Доллярчик , Чай, ДС и ЛИБО , Фриз,ЗЗЗ и ПРОСТИТЕ кого не назвал -это люди со своим ЭГО и своим понятием жизни , все по своему мудры и думают что они лучшие .
Я в этом не сомневаюсь !
Никого не переделать .
Такие как есть !
Поэтому еще раз ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ всем .
Очень Прошу Прощения , кого Обидел.
Додано: Пон 31 гру, 2018 18:40
Я так розумію - Пізнайко написав список форумчан,кому з"явитись до Пізнайка 3 числа на консультацію.
Пізнайко - а можна я прийду 4-го?Приготуйте для мене ліжко в 4-містній палаті,куди Ви 3-го числа покладете Лібо,Фріза і ЗЗЗЗЗЗ.
П.С.Пізнайко - а куди Ви покладете Оксану - в жіноче чи чоловіче відділення?Лібо цікавиться.
Востаннє редагувалось tea в Пон 31 гру, 2018 19:00, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 31 гру, 2018 18:47
Друже, вы точно пациент. Зачем четыре раза в четырех фразах называть человека не тем именем, которым он пользуется?.. Даже если это его старый ник?..
Оксану никто никуда не положит, лучше отделением для себя поинтересуйтесь. И научитесь писать личные вопросы в личные сообщения. Вы не поверите, насколько поднимется настроение как лично у вас, так и у остальных форумчан.
Всех прочих вменяемых форумчан - з прийдешнiм Новим роком!
Додано: Пон 31 гру, 2018 18:47
Для Наполеона отдельная палата
Живите своим умом!
Додано: Пон 31 гру, 2018 18:47
Re: Валютный рынок в контексте
Это привентивно . Всех кто может своё сказать.
Сумно, ...Но усё равно. С Новым Надеюсь Хорошим Годом!
Додано: Пон 31 гру, 2018 18:51
Я ж не суперечу - пацієнт. Пізнайко ж і пише - на консультацію.З собою приносити теплі шкарпетки,зубну щітку,пасту,мати свою ложку,вилку,дві тарілки.Там список великий.
Щодо другого питання - ну чомусь не можу писати "Холява",коли вже звик до Допитливого Пізнайка.
Додано: Пон 31 гру, 2018 18:55
Додано: Пон 31 гру, 2018 18:59
Я каждый год всем своим близким и тем кого уважаю, желаю встретить СЛЕДУЮЩИЙ год в добром здравии и расположении духа,короче,если я доживу,то перед новым 20-м годом,пожелаю даже Вам встретить новый 21-й без никаких проблем
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