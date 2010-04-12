холява написав:садишься за комп, и первым читаешь тебя !
должно насторожить самого себя
Здравствуйте незнакомка ,с таким прекрасным и чудным ником .
Щось незнайомку безстроково заблокували.Пише - заблоковано,бо клон. Пізнайко - крім Зайчика ні з ким з жінок тут не спілкуйтесь. Вам,хіба,мало однієї жінки,яка писала,що Вас любить і завжди з Вами поруч.
холява написав:садишься за комп, и первым читаешь тебя !
должно насторожить самого себя
Здравствуйте незнакомка ,с таким прекрасным и чудным ником .
Щось незнайомку безстроково заблокували.Пише - заблоковано,бо клон. Пізнайко - крім Зайчика ні з ким з жінок тут не спілкуйтесь. Вам,хіба,мало однієї жінки,яка писала,що Вас любить і завжди з Вами поруч. [/quote]
Привет .
Чай , я Очень , Очень люблю этот форум . Мне модераторы прощали очень многое . Наверняка прощают за сложные годы работы ! Всем им ЗДОРОВЬЯ и Терпения ! Форум классный и умный . Люблю всех, все нравятся . После стольких лет работы снова и снова попадаешь в "мясорубку ". Тосик,Оксана , Кверти, Доллярчик , Чай, ДС и ЛИБО , Фриз,ЗЗЗ и ПРОСТИТЕ кого не назвал -это люди со своим ЭГО и своим понятием жизни , все по своему мудры и думают что они лучшие . Я в этом не сомневаюсь ! Никого не переделать . Такие как есть ! Поэтому еще раз ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ всем . Очень Прошу Прощения , кого Обидел.
tea написав:Щось незнайомку безстроково заблокували.Пише - заблоковано,бо клон. Пізнайко - крім Зайчика ні з ким з жінок тут не спілкуйтесь. Вам,хіба,мало однієї жінки,яка писала,що Вас любить і завжди з Вами поруч.
Привет . Чай , я Очень , Очень люблю этот форум . После стольких лет работы снова и снова попадаешь в "мясорубку "(ого - "знову в м"ясорубку".Це - про психдиспансер?Що ж він напише далі...Вже становиться страшно...). Тосик,Оксана , Кверти, Доллярчик , Чай, ДС и ЛИБО , Фриз,ЗЗЗ и ПРОСТИТЕ кого не назвал -...и думают что они лучшие (насторожує таке формулювання від лікаря ). Никого не переделать (ну все,попав,уколи,крапельниці,сорочка з довгими рукавами... ) .
Я так розумію - Пізнайко написав список форумчан,кому з"явитись до Пізнайка 3 числа на консультацію. Пізнайко - а можна я прийду 4-го?Приготуйте для мене ліжко в 4-містній палаті,куди Ви 3-го числа покладете Лібо,Фріза і ЗЗЗЗЗЗ. П.С.Пізнайко - а куди Ви покладете Оксану - в жіноче чи чоловіче відділення?Лібо цікавиться.
Востаннє редагувалось tea в Пон 31 гру, 2018 19:00, всього редагувалось 3 разів.
tea написав:Я так розумію - Пізнайко написав список форумчан,кому з"явитись до Пізнайка 3 числа на консультацію. Пізнайко - а можна я прийду 4-го?Приготуйте для мене ліжко в 4-містній палаті,куди Ви 3-го числа покладете Лібо,Фріза і ЗЗЗЗЗЗ. П.С.Пізнайко - а куди Ви покладете Оксану - в жіноче чи чоловіче відділення?
Друже, вы точно пациент. Зачем четыре раза в четырех фразах называть человека не тем именем, которым он пользуется?.. Даже если это его старый ник?.. Оксану никто никуда не положит, лучше отделением для себя поинтересуйтесь. И научитесь писать личные вопросы в личные сообщения. Вы не поверите, насколько поднимется настроение как лично у вас, так и у остальных форумчан.
Всех прочих вменяемых форумчан - з прийдешнiм Новим роком!
sergey_sryvkin написав:Друже, вы точно пациент. Зачем четыре раза в четырех фразах называть человека не тем именем, которым он пользуется?.. Даже если это его старый ник?..
Я ж не суперечу - пацієнт. Пізнайко ж і пише - на консультацію.З собою приносити теплі шкарпетки,зубну щітку,пасту,мати свою ложку,вилку,дві тарілки.Там список великий. Щодо другого питання - ну чомусь не можу писати "Холява",коли вже звик до Допитливого Пізнайка.
prodigy написав:somilitark интересно девки пляшут...а чего только на 20-м году остановился...продолжай по списку
Я каждый год всем своим близким и тем кого уважаю, желаю встретить СЛЕДУЮЩИЙ год в добром здравии и расположении духа,короче,если я доживу,то перед новым 20-м годом,пожелаю даже Вам встретить новый 21-й без никаких проблем
prodigy написав:Ой+ Ок, 15-20 тысяч людей среднего класса и достатка регулярно отвариваются в МЕТРО и тратят там сходу месячный доход пересичного ...ну и каким это боком к остальному миллиону населения моего города?
Дивимся хроніки "зубожіння", хто не бачив їх вживу:
«Бачила апофеоз „зубожіння“ у вінницькому „Метро“. Під'їзд до нього повністю заблокований машинами, щоб припаркуватися треба зробити три кола. На вході невеликий натовп з радісними криками зустрічає кожного, хто виїжджає з візком, і готові віе його товари донести до машини в руках в обмін на цей самий візок», — пише Анастасія Ланіна. За її словами, найбільші черги спостерігалися біля відділів з елітним алкоголем, сирами, морепродуктами і екзотичними фруктами. https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... tofakt.htm