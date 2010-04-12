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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7342734373447345

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 19:44

  tea написав:
  sergey_sryvkin написав:Друже, вы точно пациент. Зачем четыре раза в четырех фразах называть человека не тем именем, которым он пользуется?.. Даже если это его старый ник?..

Я ж не суперечу - пацієнт. :mrgreen: Пізнайко ж і пише - на консультацію.З собою приносити теплі шкарпетки,зубну щітку,пасту,мати свою ложку,вилку,дві тарілки.Там список великий.
Щодо другого питання - ну чомусь не можу писати "Холява",коли вже звик до Допитливого Пізнайка.

Чай, а можна Вас кликати Коломбо? :D .... просто, після Ваших дидуктивних методів тут на форумі і описання Вас паном Кверті(який писав, що бачив Вас на футболі) .....- мені щось постав образ Коломбо..... - прижмуреного на одне око і в потріпаному плащі... :mrgreen:
http://zhitomir.today/app_default/media ... 50_4_w.jpg
... і, хоч Ви й молодші(ніж на фото) - але завдяки форуму, старість прийде непомітно.... :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 19:55

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Я ж не суперечу - пацієнт. Пізнайко ж і пише - на консультацію.

Год назад я прихожу к психологу, какое там прихожу, влетаю, хлопая дверью, без предварительной записи. Падаю в кресло и пол часа рыдаю про свои проблемы. В конце резюмирую, жизнь говно, Василий ничтожество, шарики не радуют, как жить, прощайте навсегда.
А, доктор, молодец, во первых не прервал меня ни разу, во-вторых вообще на дедушку Мороза похож. И отвечает:
- Женщина, не рыдайте, вы вот про бухгалтерский учет слышали? Так жизнь она, как баланс: актив, пассив, если откуда то убыло, то где то прибыло, ведь так же баланс работает? Например вы с Василием холодильник купили?
- Ну купили, - всхлипываю я.
- Это все активы, денег меньше, основных средств-холодильников больше.
- Неее, - говорю, -вы мне про другое, про нематериальные активы расскажите. Вот Василий мне вчера сказал, что уходит, забирает корзину картину картонку и маленькую собачонку раритетной породы, а заодно квартиру и кучера с каретой. Как быть?
- И хорошо, говорит доктор, пусть берет. Картину охранять надо, кучера кормить, лысую собаку вы и так за животное не считали, теперь у вас вместо активного Василия в пассиве есть капитал: жизненный опыт и сарказм. Опять же долгосрочные обязательства.
- Что, обязательства? – спрашиваю.
- А то что они меньше стали. К свекрови поди ездили?
- Ездили, - шепчу я.
- Товарищей по работе терпели?
- Тамбовский волк им товарищ, - шепчу еще тише.
- Ну вот, отлично, - говорит доктор. – Налицо существенная экономия жизненной силы. Сейчас валюту баланса увеличите, средств поднакопите - в разделе доходы будущих периодов, жизненным опытом воспользуетесь и The king is dead. Long live the king.
- Ну, хорошо, - утираю я подсохшие слезы, - спасибо, доктор, полегчало, куда вам гонорар положить, в актив или в пассив?
- А я не доктор, - обиженно сказал #доктор, - я Петров, #аудитор. Вот баланс ему годовой делаю. Доктор завтра будет, женщина.
История о жизни из инета :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 20:19

Re: Валютный рынок в контексте

zzzzzz написав:
  freeze написав:Кстати сегодня официально началась предвыборная компания.
Впереди три месяца бурных событий, компроматов, обещаний и неожиданностей.


Уже пошли методички строчить, в супермаркетах огромные очереди , у народа масса денег и т.д. и т.п. )))

Вот фото огромных очередей, фото я сам сделал, еле смог добраться до кассы, и это в самом зажиточном районе Киева,Печерск Сильпо по ул.Суворова ,это примерно в 1 км от Верховной рады. Время 19:00 , 30 декабря


Зображення
А я сегодня в Сельпо заходил - прямо смертоубийство. Зубажили набежали, как на халяву, размели под ноль ананасы, торты, очереди к фруктам, с тележками столько народу, что не пройти.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 20:31

  Faceless написав:



А я сегодня в Сельпо заходил - прямо смертоубийство. Зубажили набежали, как на халяву, размели под ноль ананасы, торты, очереди к фруктам, с тележками столько народу, что не пройти.


Вы что , у меня за спиной стояли ?
Торт и ананас , все , что купил .
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