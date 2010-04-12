RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7343734473457346>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 19:55

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Я ж не суперечу - пацієнт. Пізнайко ж і пише - на консультацію.

Год назад я прихожу к психологу, какое там прихожу, влетаю, хлопая дверью, без предварительной записи. Падаю в кресло и пол часа рыдаю про свои проблемы. В конце резюмирую, жизнь говно, Василий ничтожество, шарики не радуют, как жить, прощайте навсегда.
А, доктор, молодец, во первых не прервал меня ни разу, во-вторых вообще на дедушку Мороза похож. И отвечает:
- Женщина, не рыдайте, вы вот про бухгалтерский учет слышали? Так жизнь она, как баланс: актив, пассив, если откуда то убыло, то где то прибыло, ведь так же баланс работает? Например вы с Василием холодильник купили?
- Ну купили, - всхлипываю я.
- Это все активы, денег меньше, основных средств-холодильников больше.
- Неее, - говорю, -вы мне про другое, про нематериальные активы расскажите. Вот Василий мне вчера сказал, что уходит, забирает корзину картину картонку и маленькую собачонку раритетной породы, а заодно квартиру и кучера с каретой. Как быть?
- И хорошо, говорит доктор, пусть берет. Картину охранять надо, кучера кормить, лысую собаку вы и так за животное не считали, теперь у вас вместо активного Василия в пассиве есть капитал: жизненный опыт и сарказм. Опять же долгосрочные обязательства.
- Что, обязательства? – спрашиваю.
- А то что они меньше стали. К свекрови поди ездили?
- Ездили, - шепчу я.
- Товарищей по работе терпели?
- Тамбовский волк им товарищ, - шепчу еще тише.
- Ну вот, отлично, - говорит доктор. – Налицо существенная экономия жизненной силы. Сейчас валюту баланса увеличите, средств поднакопите - в разделе доходы будущих периодов, жизненным опытом воспользуетесь и The king is dead. Long live the king.
- Ну, хорошо, - утираю я подсохшие слезы, - спасибо, доктор, полегчало, куда вам гонорар положить, в актив или в пассив?
- А я не доктор, - обиженно сказал #доктор, - я Петров, #аудитор. Вот баланс ему годовой делаю. Доктор завтра будет, женщина.
История о жизни из инета :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2122
З нами з: 03.12.14
Подякував: 211 раз.
Подякували: 258 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 20:19

Re: Валютный рынок в контексте

zzzzzz написав:
  freeze написав:Кстати сегодня официально началась предвыборная компания.
Впереди три месяца бурных событий, компроматов, обещаний и неожиданностей.


Уже пошли методички строчить, в супермаркетах огромные очереди , у народа масса денег и т.д. и т.п. )))

Вот фото огромных очередей, фото я сам сделал, еле смог добраться до кассы, и это в самом зажиточном районе Киева,Печерск Сильпо по ул.Суворова ,это примерно в 1 км от Верховной рады. Время 19:00 , 30 декабря


Зображення
А я сегодня в Сельпо заходил - прямо смертоубийство. Зубажили набежали, как на халяву, размели под ноль ананасы, торты, очереди к фруктам, с тележками столько народу, что не пройти.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23088
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1101 раз.
Подякували: 5230 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 20:31

  Faceless написав:



А я сегодня в Сельпо заходил - прямо смертоубийство. Зубажили набежали, как на халяву, размели под ноль ананасы, торты, очереди к фруктам, с тележками столько народу, что не пройти.


Вы что , у меня за спиной стояли ?
Торт и ананас , все , что купил .
холява
2
 
Повідомлень: 2068
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1655 раз.
Подякували: 1457 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 21:05

  Долярчик написав:і описання Вас паном Кверті(який писав, що бачив Вас на футболі) .....- мені щось постав образ Коломбо..... - прижмуреного на одне око і в потріпаному плащі... :mrgreen:

Та я мрію про такий плащ. :mrgreen:
Судячи зі слів Кверті,я виглядаю трохи гірше. :mrgreen:

http://www.9355.ru/lessons/author/lot/l ... mg/068.png
tea
 
Повідомлень: 16487
З нами з: 15.11.08
Подякував: 491 раз.
Подякували: 2152 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 21:10

Видал.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 31 гру, 2018 22:15, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2150
З нами з: 06.01.17
Подякував: 776 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 21:22

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:Та я мрію про такий плащ. Судячи зі слів Кверті,я виглядаю трохи гірше. http://www.9355.ru/lessons/author/lot/l ... mg/068.png

Цікаво, а як виглядає пан Кверті?

Крутий дід,що там казати. :mrgreen:
https://cs.pikabu.ru/post_img/big/2013/ ... 792078.jpg

http://i-howto.ru/wp-content/uploads/20 ... f19294.jpg
tea
 
Повідомлень: 16487
З нами з: 15.11.08
Подякував: 491 раз.
Подякували: 2152 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 21:23

По просьбе коллеги удалено
Востаннє редагувалось vovan_prm в Пон 31 гру, 2018 21:54, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 1996
З нами з: 09.09.14
Подякував: 657 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 21:45

Гордон на Ньюсван в прямому ефірі заявив,що сьогодні ввечері буде якась політична сенсація.
Мені швидко на думку спадає тільки одне - може Порошенко в новорічному привітанні скаже,що не буде балотуватись?
Бо іншого мені на думку не спадає.
tea
 
Повідомлень: 16487
З нами з: 15.11.08
Подякував: 491 раз.
Подякували: 2152 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 21:47

  tea написав:Гордон на Ньюсван в прямому ефірі заявив,що сьогодні ввечері буде якась політична сенсація.
Мені швидко на думку спадає тільки одне - може Порошенко в новорічному привітанні скаже,що не буде балотуватись?
Бо іншого мені на думку не спадає.

Уже вечер.
Пора.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1056
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 21:53

  tea написав:Гордон на Ньюсван в прямому ефірі заявив,що сьогодні ввечері буде якась політична сенсація.
Мені швидко на думку спадає тільки одне - може Порошенко в новорічному привітанні скаже,що не буде балотуватись?
Бо іншого мені на думку не спадає.


Говорили, что Зеленский объявит. Как на самом деле, посмотрим.
freeze
4
 
Повідомлень: 9006
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2632 раз.
Подякували: 3593 раз.
 
Профіль
14
1
1
  #<1 ... 7343734473457346>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, Zebra, zzzzzz, дядя Caша і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1408, 1409, 1410
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14098 1617830
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 17:40
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6521 1385894
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 19:28
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 255578
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65996)
31.12.2018 21:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.