sergey_sryvkin написав:Друже, вы точно пациент. Зачем четыре раза в четырех фразах называть человека не тем именем, которым он пользуется?.. Даже если это его старый ник?..
Я ж не суперечу - пацієнт. Пізнайко ж і пише - на консультацію.З собою приносити теплі шкарпетки,зубну щітку,пасту,мати свою ложку,вилку,дві тарілки.Там список великий. Щодо другого питання - ну чомусь не можу писати "Холява",коли вже звик до Допитливого Пізнайка.
Чай, а можна Вас кликати Коломбо? .... просто, після Ваших дидуктивних методів тут на форумі і описання Вас паном Кверті(який писав, що бачив Вас на футболі) .....- мені щось постав образ Коломбо..... - прижмуреного на одне око і в потріпаному плащі... http://zhitomir.today/app_default/media ... 50_4_w.jpg ... і, хоч Ви й молодші(ніж на фото) - але завдяки форуму, старість прийде непомітно....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
tea написав:Я ж не суперечу - пацієнт. Пізнайко ж і пише - на консультацію.
Год назад я прихожу к психологу, какое там прихожу, влетаю, хлопая дверью, без предварительной записи. Падаю в кресло и пол часа рыдаю про свои проблемы. В конце резюмирую, жизнь говно, Василий ничтожество, шарики не радуют, как жить, прощайте навсегда. А, доктор, молодец, во первых не прервал меня ни разу, во-вторых вообще на дедушку Мороза похож. И отвечает: - Женщина, не рыдайте, вы вот про бухгалтерский учет слышали? Так жизнь она, как баланс: актив, пассив, если откуда то убыло, то где то прибыло, ведь так же баланс работает? Например вы с Василием холодильник купили? - Ну купили, - всхлипываю я. - Это все активы, денег меньше, основных средств-холодильников больше. - Неее, - говорю, -вы мне про другое, про нематериальные активы расскажите. Вот Василий мне вчера сказал, что уходит, забирает корзину картину картонку и маленькую собачонку раритетной породы, а заодно квартиру и кучера с каретой. Как быть? - И хорошо, говорит доктор, пусть берет. Картину охранять надо, кучера кормить, лысую собаку вы и так за животное не считали, теперь у вас вместо активного Василия в пассиве есть капитал: жизненный опыт и сарказм. Опять же долгосрочные обязательства. - Что, обязательства? – спрашиваю. - А то что они меньше стали. К свекрови поди ездили? - Ездили, - шепчу я. - Товарищей по работе терпели? - Тамбовский волк им товарищ, - шепчу еще тише. - Ну вот, отлично, - говорит доктор. – Налицо существенная экономия жизненной силы. Сейчас валюту баланса увеличите, средств поднакопите - в разделе доходы будущих периодов, жизненным опытом воспользуетесь и The king is dead. Long live the king. - Ну, хорошо, - утираю я подсохшие слезы, - спасибо, доктор, полегчало, куда вам гонорар положить, в актив или в пассив? - А я не доктор, - обиженно сказал #доктор, - я Петров, #аудитор. Вот баланс ему годовой делаю. Доктор завтра будет, женщина. История о жизни из инета
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
freeze написав:Кстати сегодня официально началась предвыборная компания. Впереди три месяца бурных событий, компроматов, обещаний и неожиданностей.
Уже пошли методички строчить, в супермаркетах огромные очереди , у народа масса денег и т.д. и т.п. )))
Вот фото огромных очередей, фото я сам сделал, еле смог добраться до кассы, и это в самом зажиточном районе Киева,Печерск Сильпо по ул.Суворова ,это примерно в 1 км от Верховной рады. Время 19:00 , 30 декабря
А я сегодня в Сельпо заходил - прямо смертоубийство. Зубажили набежали, как на халяву, размели под ноль ананасы, торты, очереди к фруктам, с тележками столько народу, что не пройти.
Гордон на Ньюсван в прямому ефірі заявив,що сьогодні ввечері буде якась політична сенсація. Мені швидко на думку спадає тільки одне - може Порошенко в новорічному привітанні скаже,що не буде балотуватись? Бо іншого мені на думку не спадає.
tea написав:Гордон на Ньюсван в прямому ефірі заявив,що сьогодні ввечері буде якась політична сенсація. Мені швидко на думку спадає тільки одне - може Порошенко в новорічному привітанні скаже,що не буде балотуватись? Бо іншого мені на думку не спадає.
Уже вечер. Пора.
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......