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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 гру, 2018 21:53
tea написав:
Гордон на Ньюсван в прямому ефірі заявив,що сьогодні ввечері буде якась політична сенсація.
Мені швидко на думку спадає тільки одне - може Порошенко в новорічному привітанні скаже,що не буде балотуватись?
Бо іншого мені на думку не спадає.
Говорили, что Зеленский объявит. Как на самом деле, посмотрим.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 21:56
freeze написав: tea написав:
Гордон на Ньюсван в прямому ефірі заявив,що сьогодні ввечері буде якась політична сенсація.
Мені швидко на думку спадає тільки одне - може Порошенко в новорічному привітанні скаже,що не буде балотуватись?
Бо іншого мені на думку не спадає.
Говорили, что Зеленский объявит. Как на самом деле, посмотрим.
А Зеленський десь буде в прямому ефірі?
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Додано: Пон 31 гру, 2018 22:05
vovan_prm написав:
По просьбе коллеги удалено
Я очень Вас УВАЖАЮ !
Спасибо , что Вы оказались настолько МУДРЫМ и Спокойным.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 22:06
tea написав: freeze написав: tea написав:
Гордон на Ньюсван в прямому ефірі заявив,що сьогодні ввечері буде якась політична сенсація.
Мені швидко на думку спадає тільки одне - може Порошенко в новорічному привітанні скаже,що не буде балотуватись?
Бо іншого мені на думку не спадає.
Говорили, что Зеленский объявит. Как на самом деле, посмотрим.
А Зеленський десь буде в прямому ефірі?
Я в это не верю .
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Додано: Пон 31 гру, 2018 22:08
tea написав: freeze написав: tea написав:
Гордон на Ньюсван в прямому ефірі заявив,що сьогодні ввечері буде якась політична сенсація.
Мені швидко на думку спадає тільки одне - може Порошенко в новорічному привітанні скаже,що не буде балотуватись?
Бо іншого мені на думку не спадає.
Говорили, что Зеленский объявит. Как на самом деле, посмотрим.
А Зеленський десь буде в прямому ефірі?
та Кличко наверно заявит о себе.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 31 гру, 2018 22:21
Завтра исполняется 20 лет евро , совсем еще юная девушка
Живите своим умом!
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