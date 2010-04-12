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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7343734473457346

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 21:53

  tea написав:Гордон на Ньюсван в прямому ефірі заявив,що сьогодні ввечері буде якась політична сенсація.
Мені швидко на думку спадає тільки одне - може Порошенко в новорічному привітанні скаже,що не буде балотуватись?
Бо іншого мені на думку не спадає.


Говорили, что Зеленский объявит. Как на самом деле, посмотрим.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 21:56

  freeze написав:
  tea написав:Гордон на Ньюсван в прямому ефірі заявив,що сьогодні ввечері буде якась політична сенсація.
Мені швидко на думку спадає тільки одне - може Порошенко в новорічному привітанні скаже,що не буде балотуватись?
Бо іншого мені на думку не спадає.


Говорили, что Зеленский объявит. Как на самом деле, посмотрим.

А Зеленський десь буде в прямому ефірі?
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 22:05

  vovan_prm написав:По просьбе коллеги удалено


Я очень Вас УВАЖАЮ !
Спасибо , что Вы оказались настолько МУДРЫМ и Спокойным.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 22:06

  tea написав:
  freeze написав:
  tea написав:Гордон на Ньюсван в прямому ефірі заявив,що сьогодні ввечері буде якась політична сенсація.
Мені швидко на думку спадає тільки одне - може Порошенко в новорічному привітанні скаже,що не буде балотуватись?
Бо іншого мені на думку не спадає.


Говорили, что Зеленский объявит. Как на самом деле, посмотрим.

А Зеленський десь буде в прямому ефірі?


Я в это не верю .
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 22:08

  tea написав:
  freeze написав:
  tea написав:Гордон на Ньюсван в прямому ефірі заявив,що сьогодні ввечері буде якась політична сенсація.
Мені швидко на думку спадає тільки одне - може Порошенко в новорічному привітанні скаже,що не буде балотуватись?
Бо іншого мені на думку не спадає.


Говорили, что Зеленский объявит. Как на самом деле, посмотрим.

А Зеленський десь буде в прямому ефірі?


та Кличко наверно заявит о себе.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 22:21

Завтра исполняется 20 лет евро , совсем еще юная девушка :D
Живите своим умом!
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